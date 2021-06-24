На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба
Индекс лактозоположительной кишечной палочки превышен на пяти столичных пляжах. Рекомендуется отдыхать на этих пляжах без купания.
Об этом в Facebook сообщает Гопродпотребслужба Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин". "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.
Главное управление столичной Госпродпотребслужбы рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.
Возобновить возможность купания смогут лишь после возврата этих показателей к норме.
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кишечная палочка и холерный вибрион живет в любой стоячей воде. именно поэтому из луж пьют только зебилы
- Ой всё! А чо, при Порохе лутьше было?..
Йой, сарако! Ти ще й гівном би закусив!
Вот так мы их уничтожаем!
як роса на сонці"
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Замполіт гістапо
@ZampolitGistapo
·https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115 12 год
Милоти твіт)) На Нижньому Новгороді потонув 20-річний свинособака. Відпочиваючі відтягли труп у брудну заводь, щоб не псував відпочинок. На голову для естетики наділи сміттєвий пакет. ****, свято хотів споганити!
https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115