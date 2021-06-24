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На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба

На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба

Индекс лактозоположительной кишечной палочки превышен на пяти столичных пляжах. Рекомендуется отдыхать на этих пляжах без купания.

Об этом в Facebook сообщает Гопродпотребслужба Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин". "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.

Главное управление столичной Госпродпотребслужбы рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.

Возобновить возможность купания смогут лишь после возврата этих показателей к норме.

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Автор: 

Киев (25502) отдых (389) пляж (249) Госпродпотребслужба (258)


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Топ комментарии
+2
зебилы еще и желтый снег кушают
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24.06.2021 09:58
+2
Йой, сигінь-хлопе, ци ти вар'ят отік крижуватися, отакої грижі си завдати? То ж бо ніц бужениця, ніц чемериця - не тра' було з лятрини нічо' харчувати!
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24.06.2021 13:46
+1
зрада
кишечная палочка и холерный вибрион живет в любой стоячей воде. именно поэтому из луж пьют только зебилы
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24.06.2021 09:55
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зрада
кишечная палочка и холерный вибрион живет в любой стоячей воде. именно поэтому из луж пьют только зебилы
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24.06.2021 09:55 Ответить
зебилы еще и желтый снег кушают
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24.06.2021 09:58 Ответить
- Зебіли! Якого дідька ви їсте лайно?
- Ой всё! А чо, при Порохе лутьше было?..
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24.06.2021 10:29 Ответить
Да, лучше, еще и мочей запивали!
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24.06.2021 13:32 Ответить
Йой, сигінь-хлопе, ци ти вар'ят отік крижуватися, отакої грижі си завдати? То ж бо ніц бужениця, ніц чемериця - не тра' було з лятрини нічо' харчувати!
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24.06.2021 13:46 Ответить
І посмакувало?
Йой, сарако! Ти ще й гівном би закусив!
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24.06.2021 17:20 Ответить
В этом году полно слизней из-за тёплой зимы и влажного лета.
Вот так мы их уничтожаем!
На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9186
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24.06.2021 09:59 Ответить
"Згинуть наші вороженьки,
як роса на сонці"
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24.06.2021 10:07 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo
https://twitter.com/ZampolitGistapo

Замполіт гістапо

@ZampolitGistapo

·https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115 12 год

Милоти твіт)) На Нижньому Новгороді потонув 20-річний свинособака. Відпочиваючі відтягли труп у брудну заводь, щоб не псував відпочинок. На голову для естетики наділи сміттєвий пакет. ****, свято хотів споганити!
https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115
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24.06.2021 10:04 Ответить
ваше дело искать сопли, лодыри никому не нужные
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24.06.2021 10:25 Ответить
"...на пляжах обнаружили кишечную палочку...". А что вы надеялись там обнаружить?
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24.06.2021 19:53 Ответить
 
 