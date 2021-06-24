На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба

Индекс лактозоположительной кишечной палочки превышен на пяти столичных пляжах. Рекомендуется отдыхать на этих пляжах без купания.

Об этом в Facebook сообщает Гопродпотребслужба Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин". "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.

Главное управление столичной Госпродпотребслужбы рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.

Возобновить возможность купания смогут лишь после возврата этих показателей к норме.

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