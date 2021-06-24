УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11404 відвідувача онлайн
Новини
3 260 11

На п'яти столичних пляжах виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба

На п'яти столичних пляжах виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба

Індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищено на п'яти столичних пляжах. Рекомендується відпочивати на цих пляжах без купання.

Про це в Facebook повідомляє Держпродспоживслужба Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"У пробах води з водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін". "Вербний" та "Пуща-Водиця"", - йдеться в повідомленні.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення - без купання.

Відновити можливість купання варто після доведення цих показників до нормативних значень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через спеку з 10:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Автор: 

Київ (19445) відпочинок (230) пляж (153) Держпродспоживслужба1 (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
зебилы еще и желтый снег кушают
показати весь коментар
24.06.2021 09:58
+2
Йой, сигінь-хлопе, ци ти вар'ят отік крижуватися, отакої грижі си завдати? То ж бо ніц бужениця, ніц чемериця - не тра' було з лятрини нічо' харчувати!
показати весь коментар
24.06.2021 13:46
+1
зрада
кишечная палочка и холерный вибрион живет в любой стоячей воде. именно поэтому из луж пьют только зебилы
показати весь коментар
24.06.2021 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зрада
кишечная палочка и холерный вибрион живет в любой стоячей воде. именно поэтому из луж пьют только зебилы
показати весь коментар
24.06.2021 09:55 Відповісти
зебилы еще и желтый снег кушают
показати весь коментар
24.06.2021 09:58 Відповісти
- Зебіли! Якого дідька ви їсте лайно?
- Ой всё! А чо, при Порохе лутьше было?..
показати весь коментар
24.06.2021 10:29 Відповісти
Да, лучше, еще и мочей запивали!
показати весь коментар
24.06.2021 13:32 Відповісти
Йой, сигінь-хлопе, ци ти вар'ят отік крижуватися, отакої грижі си завдати? То ж бо ніц бужениця, ніц чемериця - не тра' було з лятрини нічо' харчувати!
показати весь коментар
24.06.2021 13:46 Відповісти
І посмакувало?
Йой, сарако! Ти ще й гівном би закусив!
показати весь коментар
24.06.2021 17:20 Відповісти
В этом году полно слизней из-за тёплой зимы и влажного лета.
Вот так мы их уничтожаем!
На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9186
показати весь коментар
24.06.2021 09:59 Відповісти
"Згинуть наші вороженьки,
як роса на сонці"
показати весь коментар
24.06.2021 10:07 Відповісти
https://twitter.com/ZampolitGistapo
https://twitter.com/ZampolitGistapo

Замполіт гістапо

@ZampolitGistapo

·https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115 12 год

Милоти твіт)) На Нижньому Новгороді потонув 20-річний свинособака. Відпочиваючі відтягли труп у брудну заводь, щоб не псував відпочинок. На голову для естетики наділи сміттєвий пакет. ****, свято хотів споганити!
https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115
показати весь коментар
24.06.2021 10:04 Відповісти
ваше дело искать сопли, лодыри никому не нужные
показати весь коментар
24.06.2021 10:25 Відповісти
"...на пляжах обнаружили кишечную палочку...". А что вы надеялись там обнаружить?
показати весь коментар
24.06.2021 19:53 Відповісти
 
 