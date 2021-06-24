На п'яти столичних пляжах виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба

Індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищено на п'яти столичних пляжах. Рекомендується відпочивати на цих пляжах без купання.

Про це в Facebook повідомляє Держпродспоживслужба Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"У пробах води з водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін". "Вербний" та "Пуща-Водиця"", - йдеться в повідомленні.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення - без купання.

Відновити можливість купання варто після доведення цих показників до нормативних значень.

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