На п'яти столичних пляжах виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба
Індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищено на п'яти столичних пляжах. Рекомендується відпочивати на цих пляжах без купання.
Про це в Facebook повідомляє Держпродспоживслужба Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"У пробах води з водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін". "Вербний" та "Пуща-Водиця"", - йдеться в повідомленні.
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення - без купання.
Відновити можливість купання варто після доведення цих показників до нормативних значень.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
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+2 Welt Schmerz
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+1 Иван Иван #488996
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кишечная палочка и холерный вибрион живет в любой стоячей воде. именно поэтому из луж пьют только зебилы
- Ой всё! А чо, при Порохе лутьше было?..
Йой, сарако! Ти ще й гівном би закусив!
Вот так мы их уничтожаем!
як роса на сонці"
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Замполіт гістапо
@ZampolitGistapo
·https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115 12 год
Милоти твіт)) На Нижньому Новгороді потонув 20-річний свинособака. Відпочиваючі відтягли труп у брудну заводь, щоб не псував відпочинок. На голову для естетики наділи сміттєвий пакет. ****, свято хотів споганити!
https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1407772158311514115