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Новости Агрессия России против Украины Война
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100% военных на оккупированном Донбассе - это граждане России, - Арестович

100% военных на оккупированном Донбассе - это граждане России, - Арестович

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, сколько граждан России участвует в войне на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Последнее заседание G7: Россия - сторона конфликта на востоке Украины, официальное заявление. Первый и Второй армейские корпуса 12-го территориального командования Южного военного округа РФ, которые по недоразумению называются "народными милициями" "ЛНР" и "ДНР" - это вооруженные силы России. С 2018 года 100% личного состава - это граждане России. Сейчас там находятся около 3,5 тыс. кадровых российских военных в качестве инструкторов, операторов сложной военной техники, а часть в подразделениях, сведенных в батальоны. Наготове стоит 159-я дивизия, которая является основным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов, она шестиполкового состава", - отметил Арестович.

По его словам, батальоны могут быть оперативно задействованы в ведении боевых действий.

"Первые три батальона – готовность сутки, еще шесть – готовность в течение трех суток. Эти корпуса комплектуются, обучаются, управляются и обеспечиваются Южным военным округом России, который отвечает за оккупированный Крым и Черноморский флот. Это такая специальная война, которая называется гибридной, но это вооруженные силы Российской Федерации, это признает преимущественное количество стран-партнеров, и этот конфликт давно квалифицирован", - рассказал Арестович.

Советник украинской делегации в ТКГ заявил, что Украине нужно дать настоящую оценку войне и решать вопрос в юридическом плане.

"С другой стороны - Гаагский трибунал рассматривает конфликт на востоке Украины как международный вооруженный конфликт с элементами внутреннего конфликта. Если смотреть правде в глаза, нужно говорить о том, что есть определенный элемент внутреннего конфликта, но мы должны определиться, в какой степени, как именно, и вступить в сложный юридический процесс у нас и в Гааге. Восьмой год войны, настало время дать настоящую оценку", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестович об инциденте с британским эсминцем: Россияне выдали артиллерийские учения за обстрел. Выглядит как информационно-психологическая операция

Автор: 

армия РФ (19160) россия (95467) Донбасс (26955) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+7
нет никакого внутреннего конфликта и не было никогда
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24.06.2021 10:50
+2
Люся, шо, рот прополоснув - і чистий?
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24.06.2021 10:48
+2
_Разумеется. Единственная причина начала войны и её продолжения сегодня и завтра - рейхсия!
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24.06.2021 10:54
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Люся, шо, рот прополоснув - і чистий?
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24.06.2021 10:48 Ответить
Так, Люська чайку сьорбнула, п'ятою подумала і видала те що вже 7 років знають і без неї, а потім вирішила що їй довірятимуть після цього.
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24.06.2021 10:59 Ответить
нет никакого внутреннего конфликта и не было никогда
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24.06.2021 10:50 Ответить
А что такое "внутренний конфликт"?
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24.06.2021 10:52 Ответить
_Разумеется. Единственная причина начала войны и её продолжения сегодня и завтра - рейхсия!
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24.06.2021 10:54 Ответить
вот и я о том же. ведь вопросы "федерализации" и "изыка" настолько внутренние, что у нас дискуссии по ним прям с 1991 года проводились. всю эту хню придумали в 2004м году в идеологическосм отделе ЦК. не повторяй как попугай, а то глупо выглядишь
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24.06.2021 13:40 Ответить
Если учесть ,что всем "добровольно" навязывают паспорта рабссии ( в надежде ввести "миротворцев" в будущем), то все вояки в полном составе и есть граждане эрэфии.
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24.06.2021 11:12 Ответить
Там є і місцеві орки
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24.06.2021 11:44 Ответить
Итоги войны были пересмотрены в 91-ом когда на кремль натянули власовский флаг. Идеи власовцев воплащены в жизнь. Расса господ посадила московских наместников. Которые Тридцать лет проводит колониальную политику по отношению к своей стране. идет угнетение унтерменша, численность унтерменша методично сокращается, возраст выхода на пенсию повышается, россия утратила доступ к высоким технологиям и права на развитие собственной страны. Страна разделена на улусы которые стравили друг с другом на радость уберменш. Унтерменш лишены права распоряжаться собственными ресурсами и обязаны делиться прибылью с уберменш. Вместо парков абильно строятся (не восстанавливаютя) церкви для послушения унтерменш. Шендоровичи на всю страну жалеют о том, што немцы не взяли москву. И пипл хавает. ВОт таковы реали за которые отдали жизнь 27 миллионов советских граждан.
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24.06.2021 12:02 Ответить
Аминь.
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24.06.2021 12:10 Ответить
В принципе - правильная и кропотливая работа - установление личностей воинов ОРДЛО в привязке к нынешнему расийскому гражданству.
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24.06.2021 12:11 Ответить
 
 