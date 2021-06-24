100% военных на оккупированном Донбассе - это граждане России, - Арестович

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, сколько граждан России участвует в войне на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Последнее заседание G7: Россия - сторона конфликта на востоке Украины, официальное заявление. Первый и Второй армейские корпуса 12-го территориального командования Южного военного округа РФ, которые по недоразумению называются "народными милициями" "ЛНР" и "ДНР" - это вооруженные силы России. С 2018 года 100% личного состава - это граждане России. Сейчас там находятся около 3,5 тыс. кадровых российских военных в качестве инструкторов, операторов сложной военной техники, а часть в подразделениях, сведенных в батальоны. Наготове стоит 159-я дивизия, которая является основным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов, она шестиполкового состава", - отметил Арестович.

По его словам, батальоны могут быть оперативно задействованы в ведении боевых действий.

"Первые три батальона – готовность сутки, еще шесть – готовность в течение трех суток. Эти корпуса комплектуются, обучаются, управляются и обеспечиваются Южным военным округом России, который отвечает за оккупированный Крым и Черноморский флот. Это такая специальная война, которая называется гибридной, но это вооруженные силы Российской Федерации, это признает преимущественное количество стран-партнеров, и этот конфликт давно квалифицирован", - рассказал Арестович.

Советник украинской делегации в ТКГ заявил, что Украине нужно дать настоящую оценку войне и решать вопрос в юридическом плане.

"С другой стороны - Гаагский трибунал рассматривает конфликт на востоке Украины как международный вооруженный конфликт с элементами внутреннего конфликта. Если смотреть правде в глаза, нужно говорить о том, что есть определенный элемент внутреннего конфликта, но мы должны определиться, в какой степени, как именно, и вступить в сложный юридический процесс у нас и в Гааге. Восьмой год войны, настало время дать настоящую оценку", - подытожил он.

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