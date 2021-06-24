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Новини Агресія Росії проти України Війна
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100% військових на окупованому Донбасі - це громадяни Росії, - Арестович

100% військових на окупованому Донбасі - це громадяни Росії, - Арестович

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Олексій Арестович розповів, скільки громадян Росії бере участь у війні на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Останнє засідання G7: Росія - сторона конфлікту на сході України, офіційна заява. Перший і Другий армійські корпуси 12-го територіального командування Південного військового округу РФ, які через непорозуміння називаються "народними міліціями" "ЛНР" і "ДНР" - це збройні сили Росії. З 2018 року 100% особового складу - це громадяни Росії. Зараз там перебувають приблизно 3,5 тис. кадрових російських військових як інструктори, оператори складної військової техніки, а частина в підрозділах, зведених у батальйони. Напоготові стоїть 159-та дивізія , яка є основним резервом 1-го і 2-го армійських корпусів, вона шестиполкового складу", - сказав Арестович.

За його словами, батальйони можуть бути оперативно задіяні у веденні бойових дій.

"Перші три батальйони - готовність доба, ще шість - готовність протягом трьох діб. Ці корпуси комплектуються, навчаються, управляються і забезпечуються Південним військовим округом Росії, який відповідає за окупований Крим і Чорноморський флот. Це така спеціальна війна, яка називається гібридною, але це збройні сили Російської Федерації, це визнає переважна кількість країн-партнерів, і цей конфлікт давно кваліфікований", - розповів Арестович.

Радник української делегації в ТКГ заявив, що Україні потрібно дати справжню оцінку війні і вирішувати питання в юридичному плані.

"З іншого боку - Гаазький трибунал розглядає конфлікт на сході України як міжнародний збройний конфлікт з елементами внутрішнього конфлікту. Якщо дивитися правді в очі, потрібно говорити про те, що є певний елемент внутрішнього конфлікту, але ми повинні визначитися, якою мірою, як саме, і вступити в складний юридичний процес у нас і в Гаазі. Восьмий рік війни, настав час дати справжню оцінку", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович про інцидент із британським есмінцем: Росіяни видали артилерійські навчання за обстріл. Схоже на інформаційно-психологічну операцію

Автор: 

армія рф (17309) росія (65073) Донбас (22354) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+7
нет никакого внутреннего конфликта и не было никогда
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24.06.2021 10:50
+2
Люся, шо, рот прополоснув - і чистий?
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24.06.2021 10:48
+2
_Разумеется. Единственная причина начала войны и её продолжения сегодня и завтра - рейхсия!
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24.06.2021 10:54
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Люся, шо, рот прополоснув - і чистий?
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24.06.2021 10:48 Відповісти
Так, Люська чайку сьорбнула, п'ятою подумала і видала те що вже 7 років знають і без неї, а потім вирішила що їй довірятимуть після цього.
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24.06.2021 10:59 Відповісти
нет никакого внутреннего конфликта и не было никогда
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24.06.2021 10:50 Відповісти
А что такое "внутренний конфликт"?
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24.06.2021 10:52 Відповісти
_Разумеется. Единственная причина начала войны и её продолжения сегодня и завтра - рейхсия!
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24.06.2021 10:54 Відповісти
вот и я о том же. ведь вопросы "федерализации" и "изыка" настолько внутренние, что у нас дискуссии по ним прям с 1991 года проводились. всю эту хню придумали в 2004м году в идеологическосм отделе ЦК. не повторяй как попугай, а то глупо выглядишь
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24.06.2021 13:40 Відповісти
Если учесть ,что всем "добровольно" навязывают паспорта рабссии ( в надежде ввести "миротворцев" в будущем), то все вояки в полном составе и есть граждане эрэфии.
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24.06.2021 11:12 Відповісти
Там є і місцеві орки
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24.06.2021 11:44 Відповісти
Итоги войны были пересмотрены в 91-ом когда на кремль натянули власовский флаг. Идеи власовцев воплащены в жизнь. Расса господ посадила московских наместников. Которые Тридцать лет проводит колониальную политику по отношению к своей стране. идет угнетение унтерменша, численность унтерменша методично сокращается, возраст выхода на пенсию повышается, россия утратила доступ к высоким технологиям и права на развитие собственной страны. Страна разделена на улусы которые стравили друг с другом на радость уберменш. Унтерменш лишены права распоряжаться собственными ресурсами и обязаны делиться прибылью с уберменш. Вместо парков абильно строятся (не восстанавливаютя) церкви для послушения унтерменш. Шендоровичи на всю страну жалеют о том, што немцы не взяли москву. И пипл хавает. ВОт таковы реали за которые отдали жизнь 27 миллионов советских граждан.
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24.06.2021 12:02 Відповісти
Аминь.
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24.06.2021 12:10 Відповісти
В принципе - правильная и кропотливая работа - установление личностей воинов ОРДЛО в привязке к нынешнему расийскому гражданству.
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24.06.2021 12:11 Відповісти
 
 