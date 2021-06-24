100% військових на окупованому Донбасі - це громадяни Росії, - Арестович

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Олексій Арестович розповів, скільки громадян Росії бере участь у війні на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Останнє засідання G7: Росія - сторона конфлікту на сході України, офіційна заява. Перший і Другий армійські корпуси 12-го територіального командування Південного військового округу РФ, які через непорозуміння називаються "народними міліціями" "ЛНР" і "ДНР" - це збройні сили Росії. З 2018 року 100% особового складу - це громадяни Росії. Зараз там перебувають приблизно 3,5 тис. кадрових російських військових як інструктори, оператори складної військової техніки, а частина в підрозділах, зведених у батальйони. Напоготові стоїть 159-та дивізія , яка є основним резервом 1-го і 2-го армійських корпусів, вона шестиполкового складу", - сказав Арестович.

За його словами, батальйони можуть бути оперативно задіяні у веденні бойових дій.

"Перші три батальйони - готовність доба, ще шість - готовність протягом трьох діб. Ці корпуси комплектуються, навчаються, управляються і забезпечуються Південним військовим округом Росії, який відповідає за окупований Крим і Чорноморський флот. Це така спеціальна війна, яка називається гібридною, але це збройні сили Російської Федерації, це визнає переважна кількість країн-партнерів, і цей конфлікт давно кваліфікований", - розповів Арестович.

Радник української делегації в ТКГ заявив, що Україні потрібно дати справжню оцінку війні і вирішувати питання в юридичному плані.

"З іншого боку - Гаазький трибунал розглядає конфлікт на сході України як міжнародний збройний конфлікт з елементами внутрішнього конфлікту. Якщо дивитися правді в очі, потрібно говорити про те, що є певний елемент внутрішнього конфлікту, але ми повинні визначитися, якою мірою, як саме, і вступити в складний юридичний процес у нас і в Гаазі. Восьмий рік війни, настав час дати справжню оцінку", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович про інцидент із британським есмінцем: Росіяни видали артилерійські навчання за обстріл. Схоже на інформаційно-психологічну операцію