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Работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии, - Абрамовский

Работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии, - Абрамовский

Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский во время онлайн-встречи с заместителем Специального посланника Президента США по вопросам климата Джонатаном Першингом, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.

В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.

Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.

"На пути к зеленому переходу в Украине должна пройти справедливая трансформация угольных регионов. Для этого совместно с Минэнерго работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии. Чтобы спрогнозировать влияние климатических изменений на Украину к концу века, Минприроды нарабатывает Стратегию по адаптации к изменению климата. Документ разрабатывается для конкретно определенных территорий и имеет максимально прикладной характер. Следующий шаг - разработка плана действий для его реализации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Абрамовский заявил, что увеличение лесистости Украины поможет в борьбе с климатическими изменениями. Это поможет увеличить абсорбцию СО2.

"Для Украины важно успешное сотрудничество с Климатическим инвестиционным фондом и налаживание отношений с Зеленым климатическим фондом, чтобы реализовать масштабные инвестиционные программы", - заявил министр.

Першинг отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к достижению климатических целей.

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Автор: 

природа (245) экология (1608) уголь (1000) Абрамовский Роман (50) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Топ комментарии
+2
"В Укрэнерго заявили, что стране не хватает угля - 19.01.2021"
"Работаем над уменьшением добычи угля... - Абрамовский 24.06.21"
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24.06.2021 12:30
+2
Для развития зеленой энергетики Украине нужна или науки или деньги.Нет ни того, ни другого. "Зеленые" лобисты в свое время протолкнули продажу зеленой энергетики обратно в сеть по завышенному тарифу. Зеленые в кавычках, потому что никакие это не борцы за чистоту планеты, а обычные барыги, продающие по 4+гривен квт украинцам. Зачем это надо было делать? логического объяснения нет, кроме как просто воровать деньги у государства. Ведь достаточно было ПРОСТО ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ генерацию электричества солнечными батареями и ветряками. Этого было вполне достаточно для стимуляции развития.Ну никак не вешать на шею налогоплательщиков квт энергии по 4+грн. В итоге имеем финансовую дыру, потому что барыги кинулась рубить бабло из воздуха. И на очереди очередное повышение цены на электричество в Украине в общем.Потому, что видите ли "невыгодно". Ну конечно не выгодно, если вы продаете людям по 1.68, а закупаете по 4. А сделали бы освобождение от налогообложения, но те же 1.68 от зеленой энергетики - и выработка росла бы и цену не надо было повышать.
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24.06.2021 12:33
+1
Привіт віяльні відключення.
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24.06.2021 12:20
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Привіт віяльні відключення.
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24.06.2021 12:20 Ответить
... это на словах.
А на деле вовсю используется и разрабатываются самые опасные источник электроэнергии - импорт из Путиностана и Белоруси.
Второй вариант развода по "безопасности": покупать "зеленую" энергию за дофига денег у и так богатых людей, и к ней в придачу покупать энергию с ТЕС того же владельца чтобы сбалансировать часы когда "зеленая" энергия не светит. выглядит не только "безопасно" но и очень выгодно для определенных лиц. но по факту не очень выгодно для потребителей и госкомпаний/ операторов АЭС.
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24.06.2021 12:27 Ответить
Работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии, - Абрамовский - Цензор.НЕТ 6655
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24.06.2021 12:28 Ответить
"В Укрэнерго заявили, что стране не хватает угля - 19.01.2021"
"Работаем над уменьшением добычи угля... - Абрамовский 24.06.21"
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24.06.2021 12:30 Ответить
Для развития зеленой энергетики Украине нужна или науки или деньги.Нет ни того, ни другого. "Зеленые" лобисты в свое время протолкнули продажу зеленой энергетики обратно в сеть по завышенному тарифу. Зеленые в кавычках, потому что никакие это не борцы за чистоту планеты, а обычные барыги, продающие по 4+гривен квт украинцам. Зачем это надо было делать? логического объяснения нет, кроме как просто воровать деньги у государства. Ведь достаточно было ПРОСТО ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ генерацию электричества солнечными батареями и ветряками. Этого было вполне достаточно для стимуляции развития.Ну никак не вешать на шею налогоплательщиков квт энергии по 4+грн. В итоге имеем финансовую дыру, потому что барыги кинулась рубить бабло из воздуха. И на очереди очередное повышение цены на электричество в Украине в общем.Потому, что видите ли "невыгодно". Ну конечно не выгодно, если вы продаете людям по 1.68, а закупаете по 4. А сделали бы освобождение от налогообложения, но те же 1.68 от зеленой энергетики - и выработка росла бы и цену не надо было повышать.
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24.06.2021 12:33 Ответить
развитием безопасных источников энергии / Снова про зелёную энергетику. Куда её еще развивать. При 12% зелёной энергетики АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить.
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24.06.2021 12:38 Ответить
АЭС отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить = поддержка оккупантов. А так да, нах нам зелёная энергетика.
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24.06.2021 12:50 Ответить
Может, дело не в зелёной энергетике а в предателях и ворах государственного значения Коломойском, Пинчуке и примкнувшему к ним Ахметове? Начал задумываться народ.
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24.06.2021 13:08 Ответить
Народ? Задумываться? Хде?
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24.06.2021 14:25 Ответить
Ну, если СО2 пишется с индексом вверху, то - да. Зеленизация страны в разгаре.
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24.06.2021 13:09 Ответить
Сократить добычу не проблема. Как грамотно заменить уголь в энергобалансе, чтоб без зимних кризисов и закупок энергии в Белоруси и РФ и угля там же.
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24.06.2021 19:26 Ответить
 
 