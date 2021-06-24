Работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии, - Абрамовский
Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.
Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский во время онлайн-встречи с заместителем Специального посланника Президента США по вопросам климата Джонатаном Першингом, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.
В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.
Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.
"На пути к зеленому переходу в Украине должна пройти справедливая трансформация угольных регионов. Для этого совместно с Минэнерго работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии. Чтобы спрогнозировать влияние климатических изменений на Украину к концу века, Минприроды нарабатывает Стратегию по адаптации к изменению климата. Документ разрабатывается для конкретно определенных территорий и имеет максимально прикладной характер. Следующий шаг - разработка плана действий для его реализации", - говорится в сообщении.
Кроме того, Абрамовский заявил, что увеличение лесистости Украины поможет в борьбе с климатическими изменениями. Это поможет увеличить абсорбцию СО2.
"Для Украины важно успешное сотрудничество с Климатическим инвестиционным фондом и налаживание отношений с Зеленым климатическим фондом, чтобы реализовать масштабные инвестиционные программы", - заявил министр.
Першинг отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к достижению климатических целей.
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А на деле вовсю используется и разрабатываются самые опасные источник электроэнергии - импорт из Путиностана и Белоруси.
Второй вариант развода по "безопасности": покупать "зеленую" энергию за дофига денег у и так богатых людей, и к ней в придачу покупать энергию с ТЕС того же владельца чтобы сбалансировать часы когда "зеленая" энергия не светит. выглядит не только "безопасно" но и очень выгодно для определенных лиц. но по факту не очень выгодно для потребителей и госкомпаний/ операторов АЭС.
"Работаем над уменьшением добычи угля... - Абрамовский 24.06.21"