Работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии, - Абрамовский

Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский во время онлайн-встречи с заместителем Специального посланника Президента США по вопросам климата Джонатаном Першингом, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Абрамовского, для Украины реализация климатических амбиций является очень важной задачей.

В Украине поддерживают стремление мировых стран достичь климатической нейтральности до 2050-2060 гг.

Министр подчеркнул, что Украина готова формировать климатические тренды на постсоветском пространстве и в Черноморском регионе.

"На пути к зеленому переходу в Украине должна пройти справедливая трансформация угольных регионов. Для этого совместно с Минэнерго работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии. Чтобы спрогнозировать влияние климатических изменений на Украину к концу века, Минприроды нарабатывает Стратегию по адаптации к изменению климата. Документ разрабатывается для конкретно определенных территорий и имеет максимально прикладной характер. Следующий шаг - разработка плана действий для его реализации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Абрамовский заявил, что увеличение лесистости Украины поможет в борьбе с климатическими изменениями. Это поможет увеличить абсорбцию СО2.

"Для Украины важно успешное сотрудничество с Климатическим инвестиционным фондом и налаживание отношений с Зеленым климатическим фондом, чтобы реализовать масштабные инвестиционные программы", - заявил министр.

Першинг отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к достижению климатических целей.

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