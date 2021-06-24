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Новини
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Працюємо над зменшенням видобутку вугілля і розвитком безпечних джерел енергії, - Абрамовський

Працюємо над зменшенням видобутку вугілля і розвитком безпечних джерел енергії, - Абрамовський

Україна готова формувати кліматичні тренди на пострадянському просторі і в Чорноморському регіоні.

Про це заявив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський під час онлайн-зустрічі із заступником Спеціального посланця Президента США з питань клімату Джонатаном Першингом, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Абрамовського, для України реалізація кліматичних амбіцій є дуже важливим завданням.

В Україні підтримують прагнення світових країн досягти кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр.

Міністр підкреслив, що Україна готова формувати кліматичні тренди на пострадянському просторі і в Чорноморському регіоні.

"На шляху до зеленого переходу в Україні має відбутися справедлива трансформація вугільних регіонів. Для цього спільно з Міненерго працюємо над зменшенням видобутку вугілля та розвитком безпечних джерел енергії. Щоб спрогнозувати вплив кліматичних змін на Україну до кінця століття, Міндовкілля напрацьовує Стратегію з адаптації до зміни клімату. Документ розробляється для конкретно визначених територій і має максимально прикладний характер. Наступний крок - розробка плану дій для його реалізації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Абрамовський заявив, що збільшення лісистості України допоможе у боротьбі з кліматичними змінами. Це допоможе збільшити абсорбцію СО2.

"Для України важлива успішна співпраця з Кліматичним інвестиційним фондом та налагодження відносин із Зеленим кліматичним фондом, аби реалізовувати масштабні інвестиційні програми", - заявив міністр.

Першинг зазначив, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну на шляху до досягнення кліматичних цілей.

Також читайте: Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля

Автор: 

природа (107) екологія (1347) вугілля (2472) Абрамовський Роман (58) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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Топ коментарі
+2
"В Укрэнерго заявили, что стране не хватает угля - 19.01.2021"
"Работаем над уменьшением добычи угля... - Абрамовский 24.06.21"
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24.06.2021 12:30
+2
Для развития зеленой энергетики Украине нужна или науки или деньги.Нет ни того, ни другого. "Зеленые" лобисты в свое время протолкнули продажу зеленой энергетики обратно в сеть по завышенному тарифу. Зеленые в кавычках, потому что никакие это не борцы за чистоту планеты, а обычные барыги, продающие по 4+гривен квт украинцам. Зачем это надо было делать? логического объяснения нет, кроме как просто воровать деньги у государства. Ведь достаточно было ПРОСТО ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ генерацию электричества солнечными батареями и ветряками. Этого было вполне достаточно для стимуляции развития.Ну никак не вешать на шею налогоплательщиков квт энергии по 4+грн. В итоге имеем финансовую дыру, потому что барыги кинулась рубить бабло из воздуха. И на очереди очередное повышение цены на электричество в Украине в общем.Потому, что видите ли "невыгодно". Ну конечно не выгодно, если вы продаете людям по 1.68, а закупаете по 4. А сделали бы освобождение от налогообложения, но те же 1.68 от зеленой энергетики - и выработка росла бы и цену не надо было повышать.
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24.06.2021 12:33
+1
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24.06.2021 12:20
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24.06.2021 12:20 Відповісти
... это на словах.
А на деле вовсю используется и разрабатываются самые опасные источник электроэнергии - импорт из Путиностана и Белоруси.
Второй вариант развода по "безопасности": покупать "зеленую" энергию за дофига денег у и так богатых людей, и к ней в придачу покупать энергию с ТЕС того же владельца чтобы сбалансировать часы когда "зеленая" энергия не светит. выглядит не только "безопасно" но и очень выгодно для определенных лиц. но по факту не очень выгодно для потребителей и госкомпаний/ операторов АЭС.
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24.06.2021 12:27 Відповісти
Работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии, - Абрамовский - Цензор.НЕТ 6655
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24.06.2021 12:28 Відповісти
"В Укрэнерго заявили, что стране не хватает угля - 19.01.2021"
"Работаем над уменьшением добычи угля... - Абрамовский 24.06.21"
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24.06.2021 12:30 Відповісти
Для развития зеленой энергетики Украине нужна или науки или деньги.Нет ни того, ни другого. "Зеленые" лобисты в свое время протолкнули продажу зеленой энергетики обратно в сеть по завышенному тарифу. Зеленые в кавычках, потому что никакие это не борцы за чистоту планеты, а обычные барыги, продающие по 4+гривен квт украинцам. Зачем это надо было делать? логического объяснения нет, кроме как просто воровать деньги у государства. Ведь достаточно было ПРОСТО ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ генерацию электричества солнечными батареями и ветряками. Этого было вполне достаточно для стимуляции развития.Ну никак не вешать на шею налогоплательщиков квт энергии по 4+грн. В итоге имеем финансовую дыру, потому что барыги кинулась рубить бабло из воздуха. И на очереди очередное повышение цены на электричество в Украине в общем.Потому, что видите ли "невыгодно". Ну конечно не выгодно, если вы продаете людям по 1.68, а закупаете по 4. А сделали бы освобождение от налогообложения, но те же 1.68 от зеленой энергетики - и выработка росла бы и цену не надо было повышать.
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24.06.2021 12:33 Відповісти
развитием безопасных источников энергии / Снова про зелёную энергетику. Куда её еще развивать. При 12% зелёной энергетики АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить.
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24.06.2021 12:38 Відповісти
АЭС отключить. Блоки ТЭС отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить = поддержка оккупантов. А так да, нах нам зелёная энергетика.
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24.06.2021 12:50 Відповісти
Может, дело не в зелёной энергетике а в предателях и ворах государственного значения Коломойском, Пинчуке и примкнувшему к ним Ахметове? Начал задумываться народ.
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24.06.2021 13:08 Відповісти
Народ? Задумываться? Хде?
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24.06.2021 14:25 Відповісти
Ну, если СО2 пишется с индексом вверху, то - да. Зеленизация страны в разгаре.
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24.06.2021 13:09 Відповісти
Сократить добычу не проблема. Как грамотно заменить уголь в энергобалансе, чтоб без зимних кризисов и закупок энергии в Белоруси и РФ и угля там же.
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24.06.2021 19:26 Відповісти
 
 