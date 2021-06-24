Працюємо над зменшенням видобутку вугілля і розвитком безпечних джерел енергії, - Абрамовський
Україна готова формувати кліматичні тренди на пострадянському просторі і в Чорноморському регіоні.
Про це заявив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський під час онлайн-зустрічі із заступником Спеціального посланця Президента США з питань клімату Джонатаном Першингом, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Абрамовського, для України реалізація кліматичних амбіцій є дуже важливим завданням.
В Україні підтримують прагнення світових країн досягти кліматичної нейтральності до 2050-2060 рр.
Міністр підкреслив, що Україна готова формувати кліматичні тренди на пострадянському просторі і в Чорноморському регіоні.
"На шляху до зеленого переходу в Україні має відбутися справедлива трансформація вугільних регіонів. Для цього спільно з Міненерго працюємо над зменшенням видобутку вугілля та розвитком безпечних джерел енергії. Щоб спрогнозувати вплив кліматичних змін на Україну до кінця століття, Міндовкілля напрацьовує Стратегію з адаптації до зміни клімату. Документ розробляється для конкретно визначених територій і має максимально прикладний характер. Наступний крок - розробка плану дій для його реалізації", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Абрамовський заявив, що збільшення лісистості України допоможе у боротьбі з кліматичними змінами. Це допоможе збільшити абсорбцію СО2.
"Для України важлива успішна співпраця з Кліматичним інвестиційним фондом та налагодження відносин із Зеленим кліматичним фондом, аби реалізовувати масштабні інвестиційні програми", - заявив міністр.
Першинг зазначив, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну на шляху до досягнення кліматичних цілей.
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А на деле вовсю используется и разрабатываются самые опасные источник электроэнергии - импорт из Путиностана и Белоруси.
Второй вариант развода по "безопасности": покупать "зеленую" энергию за дофига денег у и так богатых людей, и к ней в придачу покупать энергию с ТЕС того же владельца чтобы сбалансировать часы когда "зеленая" энергия не светит. выглядит не только "безопасно" но и очень выгодно для определенных лиц. но по факту не очень выгодно для потребителей и госкомпаний/ операторов АЭС.
"Работаем над уменьшением добычи угля... - Абрамовский 24.06.21"