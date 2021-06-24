Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов, - Минфин
Закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц повышает уровень налоговой культуры и не создает дополнительных налогов для граждан.
Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Основной целью этого акта является продолжение политики государства в сфере детенизации всех сфер общественной жизни. Фактически, закон создает очередные прозрачные условия для уплаты налогов гражданами и повышает уровень их налоговой культуры", - отметила замглавы Минфина.
По словам Воробей, одноразовое декларирование позволяет вывести из тени активы, которые люди - намеренно или нет - скрыли в свое время, поэтому "дополнительной налоговой нагрузки для граждан не произойдет".
Замминистра добавила, что декларирование является добровольным, поэтому гражданин. который не будет иметь желания воспользоваться этой возможностью, "не почувствует на себе дополнительного давления или определенных негативных последствий".
Учитывая опасения относительно того, не смогут ли воспользоваться амнистией коррупционеры и таким образом легализовать взятки, она напомнила, что согласно закону, не подлежат декларированию активы, полученные в результате совершения уголовных преступлений, в том числе получение взятки, кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов.
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Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
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Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи? Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
У этой амнистии другая хитрость. Сейчас типа платное декларирование от 2 до 9% а потом будет 20% декларирование для всех остальных граждан.
Бегите срочно все в банк. Закрывайте депозиты. И ныкайте бабло.