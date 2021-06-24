Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов, - Минфин

Закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц повышает уровень налоговой культуры и не создает дополнительных налогов для граждан.

Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Основной целью этого акта является продолжение политики государства в сфере детенизации всех сфер общественной жизни. Фактически, закон создает очередные прозрачные условия для уплаты налогов гражданами и повышает уровень их налоговой культуры", - отметила замглавы Минфина.

По словам Воробей, одноразовое декларирование позволяет вывести из тени активы, которые люди - намеренно или нет - скрыли в свое время, поэтому "дополнительной налоговой нагрузки для граждан не произойдет".

Замминистра добавила, что декларирование является добровольным, поэтому гражданин. который не будет иметь желания воспользоваться этой возможностью, "не почувствует на себе дополнительного давления или определенных негативных последствий".

Учитывая опасения относительно того, не смогут ли воспользоваться амнистией коррупционеры и таким образом легализовать взятки, она напомнила, что согласно закону, не подлежат декларированию активы, полученные в результате совершения уголовных преступлений, в том числе получение взятки, кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов.

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