Закон про податкову амністію не створює додаткових податків, - Мінфін
Закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб підвищує рівень податкової культури і не створює додаткових податків для громадян.
Про це заявила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Основною метою цього акта є продовження політики держави у сфері детінізації усіх сфер суспільного життя. Фактично, закон створює чергові прозорі умови для сплати податків громадянами та підвищує рівень їхньої податкової культури", - зазначила заступниця глави Мінфіну.
За словами Воробей, одноразове декларування дає змогу вивести з тіні активи, які люди - навмисно чи ні - приховали свого часу, тож "додаткового податкового навантаження для громадян не відбудеться".
Заступниця міністра додала, що декларування є добровільним, тож громадянин, який не матиме бажання скористатися цією можливістю, "не відчує на собі додаткового тиску чи певних негативних наслідків".
З огляду на побоювання щодо того, чи не зможуть скористатись амністією корупціонери і таким чином легалізувати хабарі, вона нагадала, що згідно із законом, не підлягають декларуванню активи, здобуті в результаті вчинення кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабаря, крім злочинів щодо ухилення від сплати податків.
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Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
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Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи? Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
У этой амнистии другая хитрость. Сейчас типа платное декларирование от 2 до 9% а потом будет 20% декларирование для всех остальных граждан.
Бегите срочно все в банк. Закрывайте депозиты. И ныкайте бабло.