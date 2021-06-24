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Закон про податкову амністію не створює додаткових податків, - Мінфін

Закон про податкову амністію не створює додаткових податків, - Мінфін

Закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб підвищує рівень податкової культури і не створює додаткових податків для громадян.

Про це заявила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Основною метою цього акта є продовження політики держави у сфері детінізації усіх сфер суспільного життя. Фактично, закон створює чергові прозорі умови для сплати податків громадянами та підвищує рівень їхньої податкової культури", - зазначила заступниця глави Мінфіну.

За словами Воробей, одноразове декларування дає змогу вивести з тіні активи, які люди - навмисно чи ні - приховали свого часу, тож "додаткового податкового навантаження для громадян не відбудеться".

Заступниця міністра додала, що декларування є добровільним, тож громадянин, який не матиме бажання скористатися цією можливістю, "не відчує на собі додаткового тиску чи певних негативних наслідків".

З огляду на побоювання щодо того, чи не зможуть скористатись амністією корупціонери і таким чином легалізувати хабарі, вона нагадала, що згідно із законом, не підлягають декларуванню активи, здобуті в результаті вчинення кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабаря, крім злочинів щодо ухилення від сплати податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина податків в Україні потребує пом'якшення, щоб поліпшити інвестиційну привабливість, - економіст

Автор: 

Мінфін (3636) податки (3826) електронне декларування (1468)


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хорошо бы вы, твари, начали с себя - объяснив откуда что взялось и вылилось в миллионы на ровном месте в виде подарков от родителей пенсионеров или детей школьников...выигрышей и...жомовых ям )))))
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24.06.2021 12:42 Відповісти
"153, пhttps://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045824-polovina-frakcii-slugi-narodu-e-miljonerami-kvu.html оловина фракції "Слуги народу" є мільйонерами - КВУ "

"https://lb.ua/news/2021/06/07/486460_67_milyoneriv_zi_slugi_narodu.html ​67 мільйонерів зі "Слуги Народу" отримують компенсацію компенсацію для оренди житла, - КВУ "
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24.06.2021 12:46 Відповісти
😀😀😀

Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
Хватает семью прокормить, машину заправить, про отпуск молчу...
Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
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24.06.2021 12:46 Відповісти
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан.

В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи?Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов, - Минфин - Цензор.НЕТ 9210 Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
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24.06.2021 12:50 Відповісти
Акметову няню, а нам Обязательное декларирование будет введено после налоговой амнистии, - Гетманцев.
У этой амнистии другая хитрость. Сейчас типа платное декларирование от 2 до 9% а потом будет 20% декларирование для всех остальных граждан.
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24.06.2021 12:52 Відповісти
Закон про податкову амністію не створює додаткових податків, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3476
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24.06.2021 13:01 Відповісти
Другими словами:
Бегите срочно все в банк. Закрывайте депозиты. И ныкайте бабло.
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24.06.2021 13:02 Відповісти
 
 