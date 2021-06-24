Закон про податкову амністію не створює додаткових податків, - Мінфін

Закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб підвищує рівень податкової культури і не створює додаткових податків для громадян.

Про це заявила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Основною метою цього акта є продовження політики держави у сфері детінізації усіх сфер суспільного життя. Фактично, закон створює чергові прозорі умови для сплати податків громадянами та підвищує рівень їхньої податкової культури", - зазначила заступниця глави Мінфіну.

За словами Воробей, одноразове декларування дає змогу вивести з тіні активи, які люди - навмисно чи ні - приховали свого часу, тож "додаткового податкового навантаження для громадян не відбудеться".

Заступниця міністра додала, що декларування є добровільним, тож громадянин, який не матиме бажання скористатися цією можливістю, "не відчує на собі додаткового тиску чи певних негативних наслідків".

З огляду на побоювання щодо того, чи не зможуть скористатись амністією корупціонери і таким чином легалізувати хабарі, вона нагадала, що згідно із законом, не підлягають декларуванню активи, здобуті в результаті вчинення кримінальних злочинів, в тому числі отримання хабаря, крім злочинів щодо ухилення від сплати податків.

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