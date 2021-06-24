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ПЦР-тесты и вакцинация: СНБО разработал рекомендации по противодействию распространению "дельта"-штамма коронавируса. ИНФОГРАФИКА
СНБО разработал рекомендации по противодействию распространению штамма коронавируса "дельта", впервые обнаруженного в Индии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав в Telegram.
В ведомстве напомнили, что в Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта".
В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.
С первоочередными рекомендациями СНБО можно ознакомиться в инфографике:
Топ комментарии
+7 Сергей Гусаченко #489138
показать весь комментарий24.06.2021 14:29
+6 Рщььщь Яарршуты
показать весь комментарий24.06.2021 14:23
+2 serh
показать весь комментарий24.06.2021 14:33
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- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
Депутат Радуцкий (Слуга народа) лоббировал перед СНБО введение обязательного ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации. Так как в госучреждениях реактивов нет, все пойдут в любимые Радуцким частные клиники. Во всем мире это называется коррупцией. Кроме того непризнание чужих сертификатов вакцинации автоматически блокирует признание украинских. 😂😂😂
Хоча стосовно однієї з цих країн - я за те, аби звідтам взагалі нікого в Україну не впускати!