ПЦР-тесты и вакцинация: СНБО разработал рекомендации по противодействию распространению "дельта"-штамма коронавируса. ИНФОГРАФИКА

СНБО разработал рекомендации по противодействию распространению штамма коронавируса "дельта", впервые обнаруженного в Индии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав в Telegram.

В ведомстве напомнили, что в Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта".

В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные от COVID-19 украинцы защищены от штамма "Дельта", - Ляшко

С первоочередными рекомендациями СНБО можно ознакомиться в инфографике: