Участок трассы М-14 в Николаеве отремонтируют практически полностью, - ОГА
После стабилизации погодных условий в Николаеве продолжились дорожно-ремонтные работы на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Николаевская ОГА.
Отмечается, что трассу в пределах Николаева планируют восстановить практически полностью.
"Постоянные дожди и ливни на прошлой неделе внесли свои коррективы и несколько притормозили темпы выполнения ремонтных работ на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах города Николаева. Как только погода стабилизировалась, подрядчик все выходные и праздничные дни, в несколько смен догонял потерянное из-за непогоды время", - говорится в сообщении.
На одной из улиц уже завершено устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона и восстановлено движение транспорта.
Работы на Одесском шоссе, которое на время ремонта для удобства водителей полностью перекрываться не будет, уже стартовали. На одной из полос дороги здесь уже отфрезеровали старое покрытие и начали укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.
Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" на трассе М-14 будут отремонтированы улицы Веселиновская, Большая Морская (от ул. Никольская до ул. Пушкинская), Никольская (от ул. Пушкинская до ул. Большая Морская), Пушкинская (от ул. Большая Морская до Ингульского моста), а также Одесское шоссе и проспект Героев Украины. Будет также обновлено дорожное покрытие на Варваровском и Ингульском мостах.
Напомним, до 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.
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