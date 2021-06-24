Участок трассы М-14 в Николаеве отремонтируют практически полностью, - ОГА

После стабилизации погодных условий в Николаеве продолжились дорожно-ремонтные работы на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Николаевская ОГА.

Отмечается, что трассу в пределах Николаева планируют восстановить практически полностью.

"Постоянные дожди и ливни на прошлой неделе внесли свои коррективы и несколько притормозили темпы выполнения ремонтных работ на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах города Николаева. Как только погода стабилизировалась, подрядчик все выходные и праздничные дни, в несколько смен догонял потерянное из-за непогоды время", - говорится в сообщении.

На одной из улиц уже завершено устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона и восстановлено движение транспорта.

Работы на Одесском шоссе, которое на время ремонта для удобства водителей полностью перекрываться не будет, уже стартовали. На одной из полос дороги здесь уже отфрезеровали старое покрытие и начали укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" на трассе М-14 будут отремонтированы улицы Веселиновская, Большая Морская (от ул. Никольская до ул. Пушкинская), Никольская (от ул. Пушкинская до ул. Большая Морская), Пушкинская (от ул. Большая Морская до Ингульского моста), а также Одесское шоссе и проспект Героев Украины. Будет также обновлено дорожное покрытие на Варваровском и Ингульском мостах.

Напомним, до 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стартовал капитальный ремонт двух дополнительных участков на трассе Н-12 "Сумы - Полтава"