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Участок трассы М-14 в Николаеве отремонтируют практически полностью, - ОГА

Участок трассы М-14 в Николаеве отремонтируют практически полностью, - ОГА

После стабилизации погодных условий в Николаеве продолжились дорожно-ремонтные работы на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Николаевская ОГА.

Отмечается, что трассу в пределах Николаева планируют восстановить практически полностью.

"Постоянные дожди и ливни на прошлой неделе внесли свои коррективы и несколько притормозили темпы выполнения ремонтных работ на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах города Николаева. Как только погода стабилизировалась, подрядчик все выходные и праздничные дни, в несколько смен догонял потерянное из-за непогоды время", - говорится в сообщении.

На одной из улиц уже завершено устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона и восстановлено движение транспорта.

Работы на Одесском шоссе, которое на время ремонта для удобства водителей полностью перекрываться не будет, уже стартовали. На одной из полос дороги здесь уже отфрезеровали старое покрытие и начали укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" на трассе М-14 будут отремонтированы улицы Веселиновская, Большая Морская (от ул. Никольская до ул. Пушкинская), Никольская (от ул. Пушкинская до ул. Большая Морская), Пушкинская (от ул. Большая Морская до Ингульского моста), а также Одесское шоссе и проспект Героев Украины. Будет также обновлено дорожное покрытие на Варваровском и Ингульском мостах.

Напомним, до 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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Автор: 

дороги (2512) Николаев (2145) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
То же обратил внимание на эту хитрожопую формулировку. Это когда ты едешь 140 км/ч по новому полотну, которое резко заканчивается и начинается старая стиральная доска, т.к. отремонтировали "практически".
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24.06.2021 14:45
+2
наскільки "практічеськи"?
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24.06.2021 14:38
+2
В Германии за этим следят вооруженные до зубов дорожные службы, курсирующие днём и ночью в поисках неисправности, это целая дорожная империя , государство в государстве, им только покажи дырочку в асфальте - они тебя расцелуют за инфу. В Польше сейчас дороги даже лучше , чем в Германии, потому что - всё свежее и современное и строится один раз на десятилетия , а техники там столько нагнали, что Курская дуга - отдыхает...
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24.06.2021 14:56
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наскільки "практічеськи"?
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24.06.2021 14:38 Ответить
То же обратил внимание на эту хитрожопую формулировку. Это когда ты едешь 140 км/ч по новому полотну, которое резко заканчивается и начинается старая стиральная доска, т.к. отремонтировали "практически".
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24.06.2021 14:45 Ответить
Будувати ! Будувати і будувати !
Це - Заповіт Українському Народу !
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24.06.2021 14:39 Ответить
В день, по паре новостей про ремонт дороги. Вот мене интересно, в Германии про ремонт дороги тоже пишут?
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24.06.2021 14:45 Ответить
В Германии за этим следят вооруженные до зубов дорожные службы, курсирующие днём и ночью в поисках неисправности, это целая дорожная империя , государство в государстве, им только покажи дырочку в асфальте - они тебя расцелуют за инфу. В Польше сейчас дороги даже лучше , чем в Германии, потому что - всё свежее и современное и строится один раз на десятилетия , а техники там столько нагнали, что Курская дуга - отдыхает...
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24.06.2021 14:56 Ответить
Мост надо обьездной, а не ремонт трассы. Вдумайтесь! вся связь с югом Укр . идет через Варваровский мост шириной 5 метров в две полосы. Ну он же рухнет. Все с Одессы, Запада, Киева и все все едут через паганенький мостик. Такой нагрузки не несет ни одна область страны! Сняли норм.асфальт положили потолще. А толку. Вавилонское столпотворение.
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24.06.2021 14:45 Ответить
Можно открывать тотализатор - через сколько этот ремонт поплывет.
На улице 35 градусов - 60-тонные фуры несутся шо раненые.
До войны трафик был - более тридцати тысяч машин в сутки
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24.06.2021 14:57 Ответить
Що за "Практично", тобто за винятком декількох перспективних ямок .
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24.06.2021 15:04 Ответить
Трёхкилометровый участок трассы М-14 в Николаеве отремонтируют практически полностью, т.е. будет отремонтировано и торжественно введено в эксплуатацию 2 километра участка.
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24.06.2021 15:12 Ответить
а дорогу смерти Кривой Рог -Николаев уже отремонтировали?
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24.06.2021 15:15 Ответить
В заяві Миколаївської ОДА йдеться лише про ділянку в межах міста Миколаїв, тобто максимум про якихосьдесять кілометрів.
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24.06.2021 18:18 Ответить
 
 