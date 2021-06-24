Ділянку траси М-14 у Миколаєві відремонтують практично повністю, - ОДА

Після стабілізації погодних умов у Миколаєві продовжилися дорожньо-ремонтні роботи на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Миколаївська ОДА.

Зазначається, що трасу в межах Миколаєва планують відновити практично повністю.

"Постійні дощі та зливи минулого тижня внесли свої корективи та дещо пригальмували темпи виконання ремонтних робіт на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у межах міста Миколаєва. Щойно погода стабілізувалася, підрядник всі вихідні та святкові дні, у декілька змін наздоганяв втрачений через негоду час", - йдеться в повідомленні.

На одній з вулиць вже завершено влаштування нижнього шару крупнозернистого асфальтобетону та відновлено рух транспорту.

Роботи на Одеському шосе, яке на час ремонту для зручності водіїв повністю перекриватися не буде, вже стартували. На одній зі смуг дороги вже відфрезеровано старе покриття і почали укладання вирівнювального шару асфальтобетону.

Крім того, в межах президентської програми "Велике будівництво" на трасі М-14 будуть відремонтовані вулиці Веселинівська, Велика Морська (від вул. Нікольська до вул. Пушкінська), Нікольська (від вул. Пушкінська до вул. Велика Морська), Пушкінська (від вул. Велика Морська до Інгульського мосту), а також Одеське шосе і проспект Героїв України. Буде також оновлено дорожнє покриття Варварівського та Інгульського мостів.

Нагадаємо, до 2023 року в Україні планується відновити всю мережу доріг державного значення. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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