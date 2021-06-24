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Ділянку траси М-14 у Миколаєві відремонтують практично повністю, - ОДА

Ділянку траси М-14 у Миколаєві відремонтують практично повністю, - ОДА

Після стабілізації погодних умов у Миколаєві продовжилися дорожньо-ремонтні роботи на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Миколаївська ОДА.

Зазначається, що трасу в межах Миколаєва планують відновити практично повністю.

"Постійні дощі та зливи минулого тижня внесли свої корективи та дещо пригальмували темпи виконання ремонтних робіт на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у межах міста Миколаєва. Щойно погода стабілізувалася, підрядник всі вихідні та святкові дні, у декілька змін наздоганяв втрачений через негоду час", - йдеться в повідомленні.

На одній з вулиць вже завершено влаштування нижнього шару крупнозернистого асфальтобетону та відновлено рух транспорту.

Роботи на Одеському шосе, яке на час ремонту для зручності водіїв повністю перекриватися не буде, вже стартували. На одній зі смуг дороги вже відфрезеровано старе покриття і почали укладання вирівнювального шару асфальтобетону.

Крім того, в межах президентської програми "Велике будівництво" на трасі М-14 будуть відремонтовані вулиці Веселинівська, Велика Морська (від вул. Нікольська до вул. Пушкінська), Нікольська (від вул. Пушкінська до вул. Велика Морська), Пушкінська (від вул. Велика Морська до Інгульського мосту), а також Одеське шосе і проспект Героїв України. Буде також оновлено дорожнє покриття Варварівського та Інгульського мостів.

Нагадаємо, до 2023 року в Україні планується відновити всю мережу доріг державного значення. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Читайте також: Стартував капітальний ремонт двох додаткових ділянок на трасі Н-12 "Суми - Полтава"

Автор: 

дороги (3060) Миколаїв (1799) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
То же обратил внимание на эту хитрожопую формулировку. Это когда ты едешь 140 км/ч по новому полотну, которое резко заканчивается и начинается старая стиральная доска, т.к. отремонтировали "практически".
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24.06.2021 14:45
+2
наскільки "практічеськи"?
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24.06.2021 14:38
+2
В Германии за этим следят вооруженные до зубов дорожные службы, курсирующие днём и ночью в поисках неисправности, это целая дорожная империя , государство в государстве, им только покажи дырочку в асфальте - они тебя расцелуют за инфу. В Польше сейчас дороги даже лучше , чем в Германии, потому что - всё свежее и современное и строится один раз на десятилетия , а техники там столько нагнали, что Курская дуга - отдыхает...
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24.06.2021 14:56
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наскільки "практічеськи"?
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24.06.2021 14:38 Відповісти
То же обратил внимание на эту хитрожопую формулировку. Это когда ты едешь 140 км/ч по новому полотну, которое резко заканчивается и начинается старая стиральная доска, т.к. отремонтировали "практически".
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24.06.2021 14:45 Відповісти
Будувати ! Будувати і будувати !
Це - Заповіт Українському Народу !
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24.06.2021 14:39 Відповісти
В день, по паре новостей про ремонт дороги. Вот мене интересно, в Германии про ремонт дороги тоже пишут?
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24.06.2021 14:45 Відповісти
В Германии за этим следят вооруженные до зубов дорожные службы, курсирующие днём и ночью в поисках неисправности, это целая дорожная империя , государство в государстве, им только покажи дырочку в асфальте - они тебя расцелуют за инфу. В Польше сейчас дороги даже лучше , чем в Германии, потому что - всё свежее и современное и строится один раз на десятилетия , а техники там столько нагнали, что Курская дуга - отдыхает...
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24.06.2021 14:56 Відповісти
Мост надо обьездной, а не ремонт трассы. Вдумайтесь! вся связь с югом Укр . идет через Варваровский мост шириной 5 метров в две полосы. Ну он же рухнет. Все с Одессы, Запада, Киева и все все едут через паганенький мостик. Такой нагрузки не несет ни одна область страны! Сняли норм.асфальт положили потолще. А толку. Вавилонское столпотворение.
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24.06.2021 14:45 Відповісти
Можно открывать тотализатор - через сколько этот ремонт поплывет.
На улице 35 градусов - 60-тонные фуры несутся шо раненые.
До войны трафик был - более тридцати тысяч машин в сутки
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24.06.2021 14:57 Відповісти
Що за "Практично", тобто за винятком декількох перспективних ямок .
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24.06.2021 15:04 Відповісти
Трёхкилометровый участок трассы М-14 в Николаеве отремонтируют практически полностью, т.е. будет отремонтировано и торжественно введено в эксплуатацию 2 километра участка.
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24.06.2021 15:12 Відповісти
а дорогу смерти Кривой Рог -Николаев уже отремонтировали?
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24.06.2021 15:15 Відповісти
В заяві Миколаївської ОДА йдеться лише про ділянку в межах міста Миколаїв, тобто максимум про якихосьдесять кілометрів.
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24.06.2021 18:18 Відповісти
 
 