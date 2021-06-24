"Приватизировать банки в этом году нереально", - Марченко

В Минфине считают, что приватизировать государственные банки в этом году нереально.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, об этом заявил глава министерства Сергей Марченко в интервью "Forbes",

"Приватизировать банки в этом году нереально", - отметил Марченко.

По его словам, стратегия государственных банков предусматривает сокращение доли государства в банковском секторе до 25% до 2025 года.

"Для этого достаточно продать ПриватБанк. Единственный вопрос - наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену. После можно говорить о привлечении советников. И надо разделить банк на "плохой" и "хороший", иначе не найдем инвестора - у нас есть проблемный предыдущий владелец", - подчеркнул глава Минфина.

Марченко заявил, что "Укрэксимбанк" остается государственным, чтобы поддерживать отечественный экспорт.

"Есть надежда, что он будет прибыльным в этом году и не потребует дополнительных средств в капитал. Продолжаются переговоры с ЕБРР об участии в капитале Ощадбанка. В январе подписали договор между "Укргазбанком" и Международной финансовой корпорацией о вхождении в капитал путем конвертации кредита", - добавил министр.

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