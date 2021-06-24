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"Приватизировать банки в этом году нереально", - Марченко

В Минфине считают, что приватизировать государственные банки в этом году нереально.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, об этом заявил глава министерства Сергей Марченко в интервью "Forbes",

"Приватизировать банки в этом году нереально", - отметил Марченко.

По его словам, стратегия государственных банков предусматривает сокращение доли государства в банковском секторе до 25% до 2025 года.

"Для этого достаточно продать ПриватБанк. Единственный вопрос - наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену. После можно говорить о привлечении советников. И надо разделить банк на "плохой" и "хороший", иначе не найдем инвестора - у нас есть проблемный предыдущий владелец", - подчеркнул глава Минфина.

Марченко заявил, что "Укрэксимбанк" остается государственным, чтобы поддерживать отечественный экспорт.

"Есть надежда, что он будет прибыльным в этом году и не потребует дополнительных средств в капитал. Продолжаются переговоры с ЕБРР об участии в капитале Ощадбанка. В январе подписали договор между "Укргазбанком" и Международной финансовой корпорацией о вхождении в капитал путем конвертации кредита", - добавил министр.

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Автор: 

банки (1935) приватизация (1043) Марченко Сергей (298)


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Жалкуєте? Підозрюєте, що не встигнете? Воно правильно. 😊
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24.06.2021 14:55 Ответить
не успеют обанкротить Приват и продать его бородатой бабушке за 1 гривню)
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24.06.2021 14:57 Ответить
могу выручить, ,куплю за 2 гривны
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24.06.2021 15:04 Ответить
Постарайтесь, вы же профессионалы.
Такое бабло, и в руки не течёт
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24.06.2021 14:57 Ответить
Потому бубочке и нужен "второй строк")
А то сменят власть и все єти "приватизаторы"- поедут на кичу
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24.06.2021 15:01 Ответить
Все воры всегда рвались к банкам. Оказывается Гонтарева ещё что-то не успела сделать с банками. А мы думали что после банкротства 200 банков уже всё в порядке.
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24.06.2021 15:01 Ответить
шмотря за шкоко.....
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24.06.2021 15:02 Ответить
Приватизировать банки в этом году нереально/ Правильно. Приватизаторов коломойских-боголюбовых-киперманов немеряно. И если каждый будет обходиться казне в 5,5 млрд долларов то украинцы и МВФ не будут успевать казну наполнять.
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24.06.2021 15:12 Ответить
Ці продажні наркомани готові все і вся продавати(
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24.06.2021 16:24 Ответить
 
 