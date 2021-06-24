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"Приватизувати банки цього року нереально", - Марченко

У Мінфіні вважають, що приватизувати державні банки цього року нереально.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів, про це заявив глава міністерства Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes,

"Приватизувати банки цього року нереально", - зазначив Марченко.

За його словами, стратегія державних банків передбачає скорочення частки держави в банківському секторі до 25% до 2025 року.

"Для цього достатньо продати "Приватбанк". Єдине питання – наявність достатньої кількості учасників, щоб отримати справедливу ціну. Опісля можна говорити про залучення радників. І треба розділити банк на "поганий" і "хороший", інакше не знайдемо інвестора – у нас є проблемний попередній власник", - зауважив глава Мінфіну.

Марченко заявив, що "Укрексімбанк" залишається державним, щоб підтримувати вітчизняний експорт.

"Є сподівання, що він буде прибутковим у цьому році й не потребуватиме додаткових коштів у капітал. Тривають перемовини з ЄБРР щодо участі в капіталі "Ощадбанку". У січні підписали договір між "Укргазбанком" та Міжнародною фінансовою корпорацією про входження в капітал шляхом конвертації кредиту", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вірю, що можемо запустити пенсійну реформу з наступного року, - міністр фінансів Марченко

Автор: 

банки (7719) приватизація (1674) Марченко Сергій (575)


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Жалкуєте? Підозрюєте, що не встигнете? Воно правильно. 😊
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24.06.2021 14:55 Відповісти
не успеют обанкротить Приват и продать его бородатой бабушке за 1 гривню)
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24.06.2021 14:57 Відповісти
могу выручить, ,куплю за 2 гривны
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24.06.2021 15:04 Відповісти
Постарайтесь, вы же профессионалы.
Такое бабло, и в руки не течёт
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24.06.2021 14:57 Відповісти
Потому бубочке и нужен "второй строк")
А то сменят власть и все єти "приватизаторы"- поедут на кичу
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24.06.2021 15:01 Відповісти
Все воры всегда рвались к банкам. Оказывается Гонтарева ещё что-то не успела сделать с банками. А мы думали что после банкротства 200 банков уже всё в порядке.
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24.06.2021 15:01 Відповісти
шмотря за шкоко.....
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24.06.2021 15:02 Відповісти
Приватизировать банки в этом году нереально/ Правильно. Приватизаторов коломойских-боголюбовых-киперманов немеряно. И если каждый будет обходиться казне в 5,5 млрд долларов то украинцы и МВФ не будут успевать казну наполнять.
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24.06.2021 15:12 Відповісти
Ці продажні наркомани готові все і вся продавати(
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24.06.2021 16:24 Відповісти
 
 