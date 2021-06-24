"Приватизувати банки цього року нереально", - Марченко

У Мінфіні вважають, що приватизувати державні банки цього року нереально.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів, про це заявив глава міністерства Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes,

"Приватизувати банки цього року нереально", - зазначив Марченко.

За його словами, стратегія державних банків передбачає скорочення частки держави в банківському секторі до 25% до 2025 року.

"Для цього достатньо продати "Приватбанк". Єдине питання – наявність достатньої кількості учасників, щоб отримати справедливу ціну. Опісля можна говорити про залучення радників. І треба розділити банк на "поганий" і "хороший", інакше не знайдемо інвестора – у нас є проблемний попередній власник", - зауважив глава Мінфіну.

Марченко заявив, що "Укрексімбанк" залишається державним, щоб підтримувати вітчизняний експорт.

"Є сподівання, що він буде прибутковим у цьому році й не потребуватиме додаткових коштів у капітал. Тривають перемовини з ЄБРР щодо участі в капіталі "Ощадбанку". У січні підписали договір між "Укргазбанком" та Міжнародною фінансовою корпорацією про входження в капітал шляхом конвертації кредиту", - додав міністр.

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