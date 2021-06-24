НАТО мерещатся агрессивные действия России, - Лавров

НАТО мерещатся агрессивные действия России, в то время как Москва открыта к диалогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу", - заявил Лавров на Московской международной конференции по безопасности.

"Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет. НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - заявил российский министр.

Ранее Лавров заявлял, что в НАТО якобы уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения России, которые были переданы по линии Генштаба ВС. Лавров пояснил, что они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей Военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия- НАТО военные учения как России, так и Североатлантического альянса.

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