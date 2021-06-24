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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО мерещатся агрессивные действия России, - Лавров

НАТО мерещатся агрессивные действия России, - Лавров

НАТО мерещатся агрессивные действия России, в то время как Москва открыта к диалогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу", - заявил Лавров на Московской международной конференции по безопасности.

"Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет. НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - заявил российский министр.

Ранее Лавров заявлял, что в НАТО якобы уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения России, которые были переданы по линии Генштаба ВС. Лавров пояснил, что они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей Военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия- НАТО военные учения как России, так и Североатлантического альянса.

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Лавров Сергей (2294) НАТО (9977) россия (95467)


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Топ комментарии
+10
"Єзиг" гопника: -Ти що, образився?
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24.06.2021 15:03
+10
Очередная поставка из Аргентины?
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24.06.2021 15:03
+10
ну так кто вам мешает - нах с украинского крыма свои войска, нах с украинского луганска и донецка !
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24.06.2021 15:12
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"Єзиг" гопника: -Ти що, образився?
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24.06.2021 15:03 Ответить
Очередная поставка из Аргентины?
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24.06.2021 15:03 Ответить
нагадили по всему миру, а теперь "готовы к диалогу"..."Единожды солгавший, кто тебе поверит?"(с)
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24.06.2021 15:07 Ответить
волк назвал себя овечкой ...
это так - БЕСЧЕЛОВЕЧНО !
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24.06.2021 15:09 Ответить
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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24.06.2021 15:09 Ответить
Лавров - сдохни, наконец!
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24.06.2021 15:10 Ответить
ну так кто вам мешает - нах с украинского крыма свои войска, нах с украинского луганска и донецка !
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24.06.2021 15:12 Ответить
Серёга, Калантарян, или Лавров, как там тебя? Тебя КоБздун уже заждался. И ЗаДротов тоже заждался. И вообще, по моим подсчётам, ты уже лет 25 лишних воздух портишь.
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24.06.2021 15:13 Ответить
Дайте ему овса
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24.06.2021 15:14 Ответить
1. "В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер" - говорится в сообщении Минобороны РФ

2. "Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании

3. "Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. ", - заявил Лавров

Как у кацапов такое в голове укладывается, БЛЕАТЬ?
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24.06.2021 15:19 Ответить
бомбометают...а дельфины на пляжах лежат

НАТО ввижаються агресивні дії Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 7547
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24.06.2021 15:28 Ответить
Тільки хотів теж саме сказати. Цей вой з північних болот підтверджує що це вой з божевільні.
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24.06.2021 15:39 Ответить
Твари паскудные рашистские,вон из Украины ,******** рода недочеловеческого!
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24.06.2021 15:21 Ответить
Лавруха, расскажи давай что ***** не *******...

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24.06.2021 15:21 Ответить
Все лошадинные идеи хороши но..... только в том случае когда орда уберёт своих ландскнехтов и железо с чужих территорий и выплатит компенсации за нанесенный ущерб!
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24.06.2021 15:33 Ответить
Сивый мерин Лавруха решил морским коньком заделаться?
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24.06.2021 15:34 Ответить
Москали тихонько и из под тяжка гадят. На грани. А когда спалятся, то говорят "это не мы , нас там нет" подленькое и ссыкливое поведение ))
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24.06.2021 15:36 Ответить
России мерещаться британские эсминцы...
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24.06.2021 15:47 Ответить
А нам мерещиться, что ты лошадь. Или нет?!
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24.06.2021 16:32 Ответить
НАТО мерещатся агрессивные действия России на Донбасе,Сирии,Ливии и еще около 50 стран, - Лавров
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24.06.2021 16:36 Ответить
Также кремлевским главарям сны видятся будто НАТО их всех съест и косточек не оставит
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24.06.2021 16:59 Ответить
ОркоГлистам дозволено проводити свої навчання, не вилізаючи з кацаЖопи.
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24.06.2021 17:28 Ответить
Возникает вопрос к лаврову, но, вероятно, правильным адресатом будет психиатр " Верит ли сам Лавров в то, что говорит (в приведенном)?" или это все-тавки патология? И еще предлагаю начало нового анекдота " "Голос Америки" спросили: "Когда Лаврову дадут Нобелевскую Премию МИРА?" - ..." Как вариант - аналогичный вопрос о премировании путина..
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24.06.2021 21:27 Ответить
Россия- первобытная общность человекообразных..Смысл жизни этой общности- животные потребности, убийства, войны, террор, пытки и главная сила- фантастическая , циничная ложь. Людей не осталось - рабы позволяющие себя , кроме всего прочего, массово насиловать в тюрьмах. Они никогда никому не позволят нормально жить , пока их не уничтожат.....Андрофаги , однако.....За 2500 лет они стали ещё более андрофагами ,андрофагами на генном уровне......Честно,когда сталкиваюсь, даже стоять рядом противно. Не говорю уже о великороССких понтах....Мерзость.
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01.11.2021 14:22 Ответить
 
 