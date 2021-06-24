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Новини
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НАТО ввижаються агресивні дії Росії, - Лавров

НАТО ввижаються агресивні дії Росії, - Лавров

НАТО ввижаються агресивні дії Росії, тоді коли Москва відкрита до діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

"Натовським стратегам знову привиділися агресивні дії Росії. Зі свого боку, залишаємося відкритими до чесного і професійного діалогу", - заявив Лавров на Московській міжнародній конференції з безпеки.

"Наші конструктивні предметно-конкретні пропозиції, націлені на зниження військової небезпеки уздовж всієї лінії зіткнення Росії з Північноатлантичним альянсом, залишаються на столі вже майже два роки, але відповідей на них немає. НАТО взагалі не хоче спілкуватися щодо лінії військових", - заявив російський міністр .

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Раніше Лавров заявляв, що в НАТО нібито вже близько двох років не можуть розглянути конкретні пропозиції Росії, які були передані по лінії Генштабу ЗС. Лавров пояснив, що вони полягають у встановленні дистанції, ближче якої не повинно відбуватися переміщення літаків Військово-повітряних сил Росії і країн НАТО і кораблів Військово-морських флотів. Також було передано пропозицію узгодити дистанцію, на яку будуть відсунуті від лінії зіткнення Росія-НАТО військові навчання як Росії, так і Північноатлантичного альянсу.

Автор: 

Лавров Сергій (1580) НАТО (6438) росія (65073)


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Топ коментарі
+10
"Єзиг" гопника: -Ти що, образився?
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24.06.2021 15:03
+10
Очередная поставка из Аргентины?
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24.06.2021 15:03
+10
ну так кто вам мешает - нах с украинского крыма свои войска, нах с украинского луганска и донецка !
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24.06.2021 15:12
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"Єзиг" гопника: -Ти що, образився?
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24.06.2021 15:03 Відповісти
Очередная поставка из Аргентины?
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24.06.2021 15:03 Відповісти
нагадили по всему миру, а теперь "готовы к диалогу"..."Единожды солгавший, кто тебе поверит?"(с)
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24.06.2021 15:07 Відповісти
волк назвал себя овечкой ...
это так - БЕСЧЕЛОВЕЧНО !
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24.06.2021 15:09 Відповісти
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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24.06.2021 15:09 Відповісти
Лавров - сдохни, наконец!
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24.06.2021 15:10 Відповісти
ну так кто вам мешает - нах с украинского крыма свои войска, нах с украинского луганска и донецка !
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24.06.2021 15:12 Відповісти
Серёга, Калантарян, или Лавров, как там тебя? Тебя КоБздун уже заждался. И ЗаДротов тоже заждался. И вообще, по моим подсчётам, ты уже лет 25 лишних воздух портишь.
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24.06.2021 15:13 Відповісти
Дайте ему овса
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24.06.2021 15:14 Відповісти
1. "В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер" - говорится в сообщении Минобороны РФ

2. "Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании

3. "Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. ", - заявил Лавров

Как у кацапов такое в голове укладывается, БЛЕАТЬ?
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24.06.2021 15:19 Відповісти
бомбометают...а дельфины на пляжах лежат

НАТО ввижаються агресивні дії Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 7547
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24.06.2021 15:28 Відповісти
Тільки хотів теж саме сказати. Цей вой з північних болот підтверджує що це вой з божевільні.
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24.06.2021 15:39 Відповісти
Твари паскудные рашистские,вон из Украины ,******** рода недочеловеческого!
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24.06.2021 15:21 Відповісти
Лавруха, расскажи давай что ***** не *******...

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24.06.2021 15:21 Відповісти
Все лошадинные идеи хороши но..... только в том случае когда орда уберёт своих ландскнехтов и железо с чужих территорий и выплатит компенсации за нанесенный ущерб!
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24.06.2021 15:33 Відповісти
Сивый мерин Лавруха решил морским коньком заделаться?
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24.06.2021 15:34 Відповісти
Москали тихонько и из под тяжка гадят. На грани. А когда спалятся, то говорят "это не мы , нас там нет" подленькое и ссыкливое поведение ))
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24.06.2021 15:36 Відповісти
России мерещаться британские эсминцы...
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24.06.2021 15:47 Відповісти
А нам мерещиться, что ты лошадь. Или нет?!
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24.06.2021 16:32 Відповісти
НАТО мерещатся агрессивные действия России на Донбасе,Сирии,Ливии и еще около 50 стран, - Лавров
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24.06.2021 16:36 Відповісти
Также кремлевским главарям сны видятся будто НАТО их всех съест и косточек не оставит
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24.06.2021 16:59 Відповісти
ОркоГлистам дозволено проводити свої навчання, не вилізаючи з кацаЖопи.
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24.06.2021 17:28 Відповісти
Возникает вопрос к лаврову, но, вероятно, правильным адресатом будет психиатр " Верит ли сам Лавров в то, что говорит (в приведенном)?" или это все-тавки патология? И еще предлагаю начало нового анекдота " "Голос Америки" спросили: "Когда Лаврову дадут Нобелевскую Премию МИРА?" - ..." Как вариант - аналогичный вопрос о премировании путина..
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24.06.2021 21:27 Відповісти
Россия- первобытная общность человекообразных..Смысл жизни этой общности- животные потребности, убийства, войны, террор, пытки и главная сила- фантастическая , циничная ложь. Людей не осталось - рабы позволяющие себя , кроме всего прочего, массово насиловать в тюрьмах. Они никогда никому не позволят нормально жить , пока их не уничтожат.....Андрофаги , однако.....За 2500 лет они стали ещё более андрофагами ,андрофагами на генном уровне......Честно,когда сталкиваюсь, даже стоять рядом противно. Не говорю уже о великороССких понтах....Мерзость.
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01.11.2021 14:22 Відповісти
 
 