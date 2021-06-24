НАТО ввижаються агресивні дії Росії, - Лавров

НАТО ввижаються агресивні дії Росії, тоді коли Москва відкрита до діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

"Натовським стратегам знову привиділися агресивні дії Росії. Зі свого боку, залишаємося відкритими до чесного і професійного діалогу", - заявив Лавров на Московській міжнародній конференції з безпеки.

"Наші конструктивні предметно-конкретні пропозиції, націлені на зниження військової небезпеки уздовж всієї лінії зіткнення Росії з Північноатлантичним альянсом, залишаються на столі вже майже два роки, але відповідей на них немає. НАТО взагалі не хоче спілкуватися щодо лінії військових", - заявив російський міністр .

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Раніше Лавров заявляв, що в НАТО нібито вже близько двох років не можуть розглянути конкретні пропозиції Росії, які були передані по лінії Генштабу ЗС. Лавров пояснив, що вони полягають у встановленні дистанції, ближче якої не повинно відбуватися переміщення літаків Військово-повітряних сил Росії і країн НАТО і кораблів Військово-морських флотів. Також було передано пропозицію узгодити дистанцію, на яку будуть відсунуті від лінії зіткнення Росія-НАТО військові навчання як Росії, так і Північноатлантичного альянсу.