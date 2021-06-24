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Новости
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УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, действовавшее с 1965 года

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, действовавшее с 1965 года

Исполнительны й комитет УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, которое действовало с 1965 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Правило выездных голов применялось для определения победителя двухматчевого противостояния в играх на вылет, когда две команды забили одинаковое количество голов в совокупности за два матча.

В таких случаях команда, забившая большее количество голов на выезде, считалась победителем и проходила в следующий раунд соревнования. Если две команды забили одинаковое количество голов дома и на выезде по окончании основного игрового времени ответного матча, игрались дополнительные таймы с последующими ударами с 11-метровой отметки, если гол не был забит.

После принятия данного решения, ничьи, в которых две команды забивают одинаковое количество голов в двух матчах, не будут определяться количеством забитых голов на выезде. 

Теперь, если по истичении 90 минут победитель выявлен не будет, то будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут и пенальти, если в экстра-таймах не будет выявлен победитель.

"Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

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Лига Европы (180) Лига чемпионов (282) УЕФА (342) футбол (3586)


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Топ комментарии
+5
Совсем уже мозги от коронавируса высохли у УЕФАФОВЦЕВ зачем ломать то что годами работало и влияло на стратегию игры?
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24.06.2021 17:10
+3
не лезьте в отлаженный механизм ! (хотя это поговорка и по другому поводу))))
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24.06.2021 17:31
+2
Мотивація УЕФА була незрозуміла і в рішенні відносно форми збірної України.
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24.06.2021 17:14
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Правила форума Совет форумчан
Революційне нововведення. Хоча мотивація до кінця незрозуміла.
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24.06.2021 17:07 Ответить
це, як би, вирівнюватиме шанси...
але лише за умови, що 2х15 тайми гратимуться не одразу після другого матчу і на нейтральному полі...або по 15 хв на полі кожного з учасників
те саме і з пенальті,
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24.06.2021 18:48 Ответить
Виграє команда, яка голосніше і краще кричить "Путін ху*ло! Лалалалалалала"
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24.06.2021 19:25 Ответить
Совсем уже мозги от коронавируса высохли у УЕФАФОВЦЕВ зачем ломать то что годами работало и влияло на стратегию игры?
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24.06.2021 17:10 Ответить
Мотивація УЕФА була незрозуміла і в рішенні відносно форми збірної України.
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24.06.2021 17:14 Ответить
А почему вводили, забыли? Теперь в гостях игру будут "сушить", что скажется на общей привлекательности игры.
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24.06.2021 17:25 Ответить
Конечно, ведь Динамо высушило Барсу полностью
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24.06.2021 21:22 Ответить
не лезьте в отлаженный механизм ! (хотя это поговорка и по другому поводу))))
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24.06.2021 17:31 Ответить
Усі відписавшимся, нове правило діятиме лише на овертайм. В основний час гри діятиме старе правило
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24.06.2021 17:31 Ответить
уефа=газпром
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24.06.2021 17:39 Ответить
вобще, кто такой турнир выдумал? ну и оставались бы на уровне колхозных команд, клубы и т.д. с такой "игрой" .... один себе,.. другие .. тоже себе...
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24.06.2021 17:39 Ответить
Эксперты с проперженых диванов сейчас разнесут это нововведение в пух и прах.))
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24.06.2021 18:03 Ответить
екцперд Макартни уже выразил свое авторитетное мнение выше
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24.06.2021 18:22 Ответить
 
 