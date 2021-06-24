УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, действовавшее с 1965 года

Исполнительны й комитет УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, которое действовало с 1965 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Правило выездных голов применялось для определения победителя двухматчевого противостояния в играх на вылет, когда две команды забили одинаковое количество голов в совокупности за два матча.

В таких случаях команда, забившая большее количество голов на выезде, считалась победителем и проходила в следующий раунд соревнования. Если две команды забили одинаковое количество голов дома и на выезде по окончании основного игрового времени ответного матча, игрались дополнительные таймы с последующими ударами с 11-метровой отметки, если гол не был забит.

После принятия данного решения, ничьи, в которых две команды забивают одинаковое количество голов в двух матчах, не будут определяться количеством забитых голов на выезде.

Теперь, если по истичении 90 минут победитель выявлен не будет, то будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут и пенальти, если в экстра-таймах не будет выявлен победитель.

"Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

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