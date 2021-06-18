Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) начали скандировать "Путин - х#йло".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", – сказал Колосков.

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