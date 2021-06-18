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Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) начали скандировать "Путин - х#йло".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.
"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", – сказал Колосков.
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Пожалуйста, подождите...
...Я шокований.
Отзыв: "Воистину ху.ло!".
Проходи.
И да,путин-х@йло!
Здесь уместна реплика их министра Лаврова:"Дэбилы, ...ля!"
В конечном итоге внесут поправку в конституцию расии о запрете называть путина ******.
И в уголовный кодекс россии добавят статью: -"называл ******"
надо запретить
потому что ***** уже не актуально
***** теперь пи(цензура)арас
Зеленський маленький "Ху@сік"...
А от Путлєр не просто ХуYлище,- а справжнє х#йло !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
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САНТЕХНИКАМ оленпиады -
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-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
..
.
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Ла-ла, ла-ла, ла-ла....
Мы будем это красиво петь.
Здається, я зрозумів, чуму москалі висувають таку абсурдну вимогу. Тут існує лише одне пояснення: вони самі хочуть проспівати цю пісню!
"Заборонити називати препіздєнта РФ "******" під час футбольних матчів".
сделать путина не ******? - нельзя.