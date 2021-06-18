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Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) начали скандировать "Путин - х#йло".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение", – сказал Колосков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"
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Топ комментарии
+117
Путін ********* - ла ла ла ла ла ла!!!
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18.06.2021 08:14
+100
кацапам лучше было бы потребовать от путина не быть ху#лом !
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18.06.2021 08:15
+88
А вы докажите что путин не *****
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18.06.2021 08:18
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Страница 2 из 2
уєфа це газпром?
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18.06.2021 09:30 Ответить
Странные люди. Если кто до этого не знал, что их путин - *****, теперь точно узнают)))
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18.06.2021 09:33 Ответить
В рапорте обязательно написать: пели Путин *****. И опубликовать этот рапорт
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18.06.2021 09:47 Ответить
Це ж у якому Задупинську треба жити, щоб досі не знати очевидного: путін - *****!
...Я шокований.
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18.06.2021 18:19 Ответить
думаю розгадка проста, хтось з кооперативу озеро дивився футбол і почув, що шефа обзивають в посилають одночасно і "строго " спитав, а шо там ці чорти не шевеляться не забороняють, ми грошву возимо за контракти, а ви сидять та слухають, а ну давай массовку для заборони. Зараз будуть рахувати підписи, хто підписав, а тиз,хто ухилився - строго накажуть.
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18.06.2021 09:37 Ответить
Украинцы считают, что Путин ***** (Google, кстати тоже), а россияне считают его Президентом страны и требуют уважения. Думаю, возможно найти компромисс. И писать "*****" с большой буквы, как имя собственное. Из уважения к чувствам россиян.
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18.06.2021 09:47 Ответить
Нехай подякують за те, що жмурять їх поки виключно на лугандоні, а на решті території України ще плутають із туристами.
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18.06.2021 15:56 Ответить
Про тамошнего царя народ уже слагает и поет песни, а московиты опять недовольны. Ну шо за противный народ! Радоваться надо, а они все бузят. Тут все просто, какая слава, такие и песни, а, как известно, из песни слова не выкинешь. Им нужно либо заткнуть уши, либо подпевать вместе совсем цивилизованным миром.
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18.06.2021 09:50 Ответить
Это они скандируют по велению сердец и находятся в отпуске... Так что, либер козломордяки-пошли Вы на "своего президента"! Вниманию международного суда: "На президента" эрэфии к кацапам обращаюсь на "Вы"!
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18.06.2021 11:57 Ответить
Надо кричать - Путин убийца Путин - убийца
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18.06.2021 09:51 Ответить
та не. из песни ***** не выкинеш
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18.06.2021 22:18 Ответить
будем кричать не только *****, а еще и цитировать грузинского журналиста " путин - **зда ты моржовая !!! вонючий оккупант!!! " (с)..... пусть порадуются убогие...
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18.06.2021 09:54 Ответить
Украинский пароль: "Путин - ху.ло?".
Отзыв: "Воистину ху.ло!".
Проходи.
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18.06.2021 09:55 Ответить
+++++++++++++
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18.06.2021 11:53 Ответить
Нас там нєт, а форму вболівальників збірної України можна придбати в будь-якому супермаркеті! ))))
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18.06.2021 10:01 Ответить
Может "болеть" за нашу сборную, можете не "болеть" за Украину, но путин как был, так и останется вонючим, сцыкливым ******!
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 883
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18.06.2021 10:01 Ответить
А не надо за нас болеть,вы уже за нас "наболели" на 15 тысяч смертей,минимум.
И да,путин-х@йло!
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18.06.2021 10:06 Ответить
Сверхдержава фуле
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18.06.2021 10:10 Ответить
Путин - *****
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18.06.2021 10:10 Ответить
Свобода слова, чемпионат Европы - а в Европе за свободу слова "пасть порвут". Мордор- утрись или попроси х"ла не быть "х-лом".
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18.06.2021 10:10 Ответить
Вероятно дело еще и в том ,что при трансляции футбольного матча, в россии все телезрители отчетливо слышат эту речевку.
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18.06.2021 10:55 Ответить
*****---- оно не может быть не *****м оно памятник князю вдадимиру соорудило в мацкве . чтоб было где ****** гундяеву кадылом махать -- завтра госдура примет указ ***** что русь крестили в мацква-реке --- хромосомы в мозгах подданных надо регулировать постоянно . а то уже мышебратья не катит . разве только в лугандоне и опожопной партии
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18.06.2021 12:12 Ответить
На ветке сразу видно кто за Украину , и ни одного ольгинца 😊
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18.06.2021 10:12 Ответить
Ну ОК! Будем кричать : «пуТлер - МУДЛО!»😀😀😀
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18.06.2021 10:19 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 4676
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18.06.2021 10:23 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 7242
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18.06.2021 11:20 Ответить
Навіть не знаю що робити з парканами, є якась всесвітня організація ЖЕКів?
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18.06.2021 10:24 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 3773
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18.06.2021 10:24 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 5695
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18.06.2021 10:24 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 4096
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18.06.2021 10:25 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 3417
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18.06.2021 10:26 Ответить
"Как, как нельзя скандировать", - переспросили болельщики сборной Украины?!
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18.06.2021 10:41 Ответить
"Обратитетесь во Всемирную Лигу сексуальних реформ."
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18.06.2021 10:44 Ответить
"Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте." В рапорте так и запишут - Путин Ху@ло
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18.06.2021 10:45 Ответить
Да уж отметит,и всем дружбанам -собутыльникам расскажет.И жене ,и соседям,и соцсети поделится.
Здесь уместна реплика их министра Лаврова:"Дэбилы, ...ля!"Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 2917
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18.06.2021 10:52 Ответить
Лучшей рекламы речевке и не придумать.Сейчас машка захарова,жирик подключатся.На всех каналах рус ТВ расскажут о "хулиганах".
В конечном итоге внесут поправку в конституцию расии о запрете называть путина ******.
И в уголовный кодекс россии добавят статью: -"называл ******"
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18.06.2021 10:49 Ответить
Гипотетически допустим запретят кричать украинцам "путин *****". Получается, что всем кроме украинцев кричать будет можно? Литовцам, латышам, эстонцам, полякам и др. Или после гипотетического запрета украинцы все равно будут кричать "путин *******, ********, ******** и т.д." Формально запрет не нарушен а путин как был ***** так и остался. Так в чем прикол?
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18.06.2021 10:53 Ответить
Мы тебе кацапошваль Колосков еще припомним закон "трех колосков".
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18.06.2021 10:55 Ответить
Кричат на русском языке,что не так?
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18.06.2021 10:57 Ответить
Рашисты своим бестолковым требованием создали такую рекламу бункерному сидельцу, что теперь только ленивый не посмотрит из-за чего же весь сыр-бор начался))))
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18.06.2021 11:09 Ответить
а я считаю это правильно
надо запретить
потому что ***** уже не актуально
***** теперь пи(цензура)арас
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18.06.2021 11:11 Ответить
рассея всегда пыталась запретить украинцам дышать. Них... однако у неё не получилось.
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18.06.2021 11:24 Ответить
Надо над каждым входом на все стадионы вывесить объявление "Кричать "Путин - х#йло" категорически запрещается.... И в каждой игровой паузе на табло должно возникать это напоминание... Хорошо б ещё дикторы перед началом каждого тайма напоминали зрителям, что нельзя кричать "Путин - х#йло"
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18.06.2021 11:31 Ответить
ТЮ ТАК ПУСТЬ ФАНАТЫ РАССИИ КРИЧАТ ЗЕЛЕНСКИЙ-ХУ#ЛО А МЫ ИХ ПОДДЕРЖИМ!!!
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18.06.2021 11:33 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 990
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18.06.2021 11:51 Ответить
+++++++++
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18.06.2021 12:02 Ответить
Чувак "нє пєрєгібай"!!!
Зеленський маленький "Ху@сік"...
А от Путлєр не просто ХуYлище,- а справжнє х#йло !!!
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 528
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18.06.2021 14:23 Ответить
делают этот международный хит еще известнее Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 6747
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18.06.2021 11:35 Ответить
Эффект Стрейзанд. То же самое они сделали с формой нашей команды. Идиоты, сэээр.
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18.06.2021 11:45 Ответить
мордва может попытаться запретить восход солнца над удмуртскими болотами , но не больше.
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18.06.2021 11:48 Ответить
П У Т І Н - Х У Й Л О !!! ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла !!!🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.06.2021 11:48 Ответить
П У Т І Н - Х У Й Л О !!! ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла !!!🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️🇺🇦⚽️
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.06.2021 11:50 Ответить
Запретят кричать "путин - *****", будут кричать "хутин - пуйло" и всем всё будет и так понятно.
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18.06.2021 11:50 Ответить
З.Ы. А запретят "хутип - пуйло", то наши фанаты ещё чё нибудь придумают. Я в них верю.
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18.06.2021 11:51 Ответить
лучше пусть запретят дощи в керчи
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18.06.2021 11:50 Ответить
Но как это сделать???
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18.06.2021 12:00 Ответить
там так громко кричали шо киздец . аж до амстердама было слышно -- наверно он настоящее ***** --- похоже там все на трибунах поняли шо он путин ***** --- на байдэна или меркель или джонсона не кричали . а путин таки ***** конченное
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18.06.2021 12:01 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 2285
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18.06.2021 12:01 Ответить
А можно Калантарян(Лавров)-лошадь( или ведроголова)??
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18.06.2021 12:02 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 2379
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18.06.2021 12:40 Ответить
Це ****** на дитячий садік з боку парашії. Нема чим крити криють матом
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18.06.2021 12:41 Ответить
Ну а як ти заборониш? Цеж як дихати,ні яка заборона не допоможе😊
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18.06.2021 12:47 Ответить
песню "Путин - х#йло" нужно просто зарегистрировать как офицаельный гимн сборной Украины
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18.06.2021 12:51 Ответить
Нас там нєт.
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18.06.2021 13:00 Ответить
Путин ******* и гнида - YouTube
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18.06.2021 13:14 Ответить
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.


/
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18.06.2021 13:25 Ответить
подонок , оккупировавший украинский Крым и часть украинского Донбаса был из рабсеи ,и прозывался он "ку,,,ло"
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18.06.2021 13:28 Ответить
не пуйло ? а хто воно?

Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 6633
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18.06.2021 13:44 Ответить
кто-кто... МУЙ С БУГРА.
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18.06.2021 14:33 Ответить
гном из 11 века по кличке пынеходуля
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18.06.2021 17:43 Ответить
Можна сказати по-різному. Але найточніше визначення - <*******. І крапка.
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18.06.2021 18:16 Ответить
Если вас изобьет и ограбит, куда более сильный чем вы бандит, по подлому воспользовавшись вашей слабостью, это не называется, что вы просрали. А вот когда Россия проигрывает крошечной Бельгии в футбол, со четом 0-3, это то самое и есть.
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18.06.2021 14:30 Ответить
"Эту песню не задушишь, не убьешь..."
Ла-ла, ла-ла, ла-ла.... Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 7223
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18.06.2021 14:01 Ответить
Как же бомбит у рашосвинок от этой великолепной песни.
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18.06.2021 14:04 Ответить
Это вы подонки, напавшие на мирную страну Украину, убившие десятки тысяч ее жителей, ограбившие ее на сотни млд. дол., захватившие ее территории и теперь "изумляющиеся" почему украинцы так их не любят!
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18.06.2021 14:24 Ответить
А мы не будем кричать.
Мы будем это красиво петь.
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18.06.2021 15:00 Ответить
"Ужасное безобразие"
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18.06.2021 15:10 Ответить
да да , прекратим ...как же Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 6093
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 714
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18.06.2021 15:11 Ответить
Ну кто виноват ,шо у вашего ***** фамилия путин?
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18.06.2021 16:06 Ответить
Ну по перше це офіційний слоган ФФУ і збірної. Рішення прийнято 45 голосами членів виконкому УФА. Тому скасувати пісню неможливо.
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18.06.2021 16:07 Ответить
Ой я лусну! (с) Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 5952 Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 5952 Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 5952
Здається, я зрозумів, чуму москалі висувають таку абсурдну вимогу. Тут існує лише одне пояснення: вони самі хочуть проспівати цю пісню!
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18.06.2021 18:13 Ответить
Я собі уявляю це рішення УЕФА трьома мовами:
"Заборонити називати препіздєнта РФ "******" під час футбольних матчів".
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18.06.2021 18:19 Ответить
УЕФА может запретить болельщикам,но не украинцам.Путин *****!
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18.06.2021 18:50 Ответить
А ЭТО и не наши... нас там нет! Таких болельшиков в такой форме легко найти в любом спортивном магазине!
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18.06.2021 19:33 Ответить
Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло" - Цензор.НЕТ 1896
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18.06.2021 21:35 Ответить
Значит можно кричать ПУТЕН НЕ *****?))))
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18.06.2021 22:21 Ответить
требовать можно - ето сколько угодно, не проблема.
сделать путина не ******? - нельзя.
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18.06.2021 22:22 Ответить
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