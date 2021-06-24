Зеленский продлил санкции СНБО против российских пропагандистских СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня, которым продлеваются персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом Министров.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
Вместе с ним был опубликован полный перечень лиц, против которых вводятся санкции от СНБО. Среди прочих в нем значатся генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, открыто поддерживающих оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО.
В список юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО, входят российские СМИ, в частности, ОАО "Первый канал. Всемирная сеть", телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", ОАО "Телекомпания НТВ".
Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории временного оккупированого Россией Крыма, а также ряда других организаций.
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Найліпший агітатор то - реалії життя.
І скільки б хто не казав на чорне біле - воно навіть не посіріє.