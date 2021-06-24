РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10672 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
1 364 18

Зеленский продлил санкции СНБО против российских пропагандистских СМИ

Зеленский продлил санкции СНБО против российских пропагандистских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня, которым продлеваются персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом Министров.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с ним был опубликован полный перечень лиц, против которых вводятся санкции от СНБО. Среди прочих в нем значатся генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, открыто поддерживающих оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО.

В список юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО, входят российские СМИ, в частности, ОАО "Первый канал. Всемирная сеть", телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", ОАО "Телекомпания НТВ".

Также читайте: Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины, - СМИ

Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории временного оккупированого Россией Крыма, а также ряда других организаций.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) россия (95481) санкции (11285) СНБО (4431)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Ага, и порох свои сериалы продавал на "санкционный" СТС?
показать весь комментарий
24.06.2021 18:31
+2
бубочка к встрече с Байденом готовится...нехай.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:37
+1
Маю супутникову антену і всі ці канали як показували так і показують.....
показать весь комментарий
24.06.2021 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продлил ? Они должны быть вечными .
показать весь комментарий
24.06.2021 17:59 Ответить
Коля Коклєта подвінул Балог в Забалож'ї?..

https://mobile.twitter.com/prm_ua

https://mobile.twitter.com/prm_ua Телеканал "Прямий" https://mobile.twitter.com/prm_ua @prm_ua https://mobile.twitter.com/prm_ua/status/1408028728593166337 3 ч

У Закарпатській облраді руками "смотрящого" від президента Володимира Зеленського" Миколи Тищенка відбувся олігархічний переворот місцевого масштабу.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:00 Ответить
Маю супутникову антену і всі ці канали як показували так і показують.....
показать весь комментарий
24.06.2021 18:09 Ответить
На якій території ?? )
показать весь комментарий
24.06.2021 18:16 Ответить
Сумщина...
показать весь комментарий
24.06.2021 18:17 Ответить
Так , це сумно . ( Знаю , що більша частина луганщини теж дивиться рашистів , бо українське Т2 там не ловить . ..
показать весь комментарий
24.06.2021 18:27 Ответить
То все дрібниці.
Найліпший агітатор то - реалії життя.
І скільки б хто не казав на чорне біле - воно навіть не посіріє.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:44 Ответить
Згоден .
показать весь комментарий
24.06.2021 18:50 Ответить
а де канальчики на які Зе і ко серіальчики дебільні продає???
показать весь комментарий
24.06.2021 18:11 Ответить
При порошенко навіть такого не було ))
показать весь комментарий
24.06.2021 18:15 Ответить
Ага, и порох свои сериалы продавал на "санкционный" СТС?
показать весь комментарий
24.06.2021 18:31 Ответить
Нарешті і радіомовлення на Крим відновлюється . За словами чиновників - покриють 90 % окупованого Криму . Останні сім років хто заважав це зробити ? .
показать весь комментарий
24.06.2021 18:22 Ответить
але ссновне населення там мешкає у вузькій смузі по за кримськими горами,куди цей сігнал не дойде...
показать весь комментарий
24.06.2021 18:36 Ответить
бубочка к встрече с Байденом готовится...нехай.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:37 Ответить
Так , на Юбк в район Ялта - Алушта - Судак може й не покриє . Але южный берег , це ще не весь Крим . )
показать весь комментарий
24.06.2021 18:46 Ответить
Нада отпраздновать приглашением крымнашиста Басты.
показать весь комментарий
24.06.2021 20:35 Ответить
 
 