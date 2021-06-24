Зеленський продовжив санкції РНБО проти російських пропагандистських ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в силу рішення Ради національної безпеки та оборони від 18 червня, яким подовжуються персональні й економічні санкції проти 312 фізичних та 103 юридичних осіб, список яких було надано Кабінетом Міністрів.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із ним було опубліковано повний перелік осіб, проти яких запроваджуються санкції від РНБО. Серед інших у ньому значаться генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу "Russia Today" Маргарита Симоньян, а також деякі інш російські журналісти і політичні діячі, які відкрито підтримують окупацію Кримського півострова і ОРДЛО.

У список юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції РНБО, входять російські ЗМІ, зокрема, ВАТ "Перший канал. Всесвітня мережа", телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", які входять у структуру Федерального державного унітарного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", ВАТ "Телекомпанія НТВ".

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Санкції РНБО були продовжені також щодо низки військово-промислових держпідприємств РФ, підприємств, що перебувають на території тимчасового окупованого Росією Криму, а також низки інших організацій.