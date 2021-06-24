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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський продовжив санкції РНБО проти російських пропагандистських ЗМІ

Зеленський продовжив санкції РНБО проти російських пропагандистських ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в силу рішення Ради національної безпеки та оборони від 18 червня, яким подовжуються персональні й економічні санкції проти 312 фізичних та 103 юридичних осіб, список яких було надано Кабінетом Міністрів.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із ним було опубліковано повний перелік осіб, проти яких запроваджуються санкції від РНБО. Серед інших у ньому значаться генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу "Russia Today" Маргарита Симоньян, а також деякі інш російські журналісти і політичні діячі, які відкрито підтримують окупацію Кримського півострова і ОРДЛО.

У список юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції РНБО, входять російські ЗМІ, зокрема, ВАТ "Перший канал. Всесвітня мережа", телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", які входять у структуру Федерального державного унітарного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", ВАТ "Телекомпанія НТВ".

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Санкції РНБО були продовжені також щодо низки військово-промислових держпідприємств РФ, підприємств, що перебувають на території тимчасового окупованого Росією Криму, а також низки інших організацій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) росія (65098) санкції (11816) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+3
Ага, и порох свои сериалы продавал на "санкционный" СТС?
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24.06.2021 18:31
+2
бубочка к встрече с Байденом готовится...нехай.
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24.06.2021 18:37
+1
Маю супутникову антену і всі ці канали як показували так і показують.....
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24.06.2021 18:09
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Продлил ? Они должны быть вечными .
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24.06.2021 17:59 Відповісти
Коля Коклєта подвінул Балог в Забалож'ї?..

https://mobile.twitter.com/prm_ua

https://mobile.twitter.com/prm_ua Телеканал "Прямий" https://mobile.twitter.com/prm_ua @prm_ua https://mobile.twitter.com/prm_ua/status/1408028728593166337 3 ч

У Закарпатській облраді руками "смотрящого" від президента Володимира Зеленського" Миколи Тищенка відбувся олігархічний переворот місцевого масштабу.
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24.06.2021 18:00 Відповісти
Маю супутникову антену і всі ці канали як показували так і показують.....
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24.06.2021 18:09 Відповісти
На якій території ?? )
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24.06.2021 18:16 Відповісти
Сумщина...
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24.06.2021 18:17 Відповісти
Так , це сумно . ( Знаю , що більша частина луганщини теж дивиться рашистів , бо українське Т2 там не ловить . ..
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24.06.2021 18:27 Відповісти
То все дрібниці.
Найліпший агітатор то - реалії життя.
І скільки б хто не казав на чорне біле - воно навіть не посіріє.
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24.06.2021 18:44 Відповісти
Згоден .
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24.06.2021 18:50 Відповісти
а де канальчики на які Зе і ко серіальчики дебільні продає???
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24.06.2021 18:11 Відповісти
При порошенко навіть такого не було ))
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24.06.2021 18:15 Відповісти
Ага, и порох свои сериалы продавал на "санкционный" СТС?
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24.06.2021 18:31 Відповісти
Нарешті і радіомовлення на Крим відновлюється . За словами чиновників - покриють 90 % окупованого Криму . Останні сім років хто заважав це зробити ? .
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24.06.2021 18:22 Відповісти
але ссновне населення там мешкає у вузькій смузі по за кримськими горами,куди цей сігнал не дойде...
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24.06.2021 18:36 Відповісти
бубочка к встрече с Байденом готовится...нехай.
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24.06.2021 18:37 Відповісти
Так , на Юбк в район Ялта - Алушта - Судак може й не покриє . Але южный берег , це ще не весь Крим . )
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24.06.2021 18:46 Відповісти
Нада отпраздновать приглашением крымнашиста Басты.
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24.06.2021 20:35 Відповісти
 
 