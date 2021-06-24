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В метро Киева опять работает оплата банковскими картами

В метро Киева опять работает оплата банковскими картами

За проезд в столичном метрополитене снова можно заплатить бесконтактной банковской картой и мобильным приложением Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"Оплата в метрополитене бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay работает в обычном режиме! Если у вас сегодня не прошла оплата, пожалуйста, заполните форму для проверки транзакции", - сказано в сообщении.

Перед тем, как заполнять форму, в метрополитене просят проверить состояние счета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в метрополитене произошел сбой, из-за которого не работала оплата банковскими картами, Apple Pay и Google Pay.

Автор: 

Киев (25505) Метрополитен (1014)


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В метро Киева опять работает оплата банковскими картами - Цензор.НЕТ 6182
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24.06.2021 18:13 Ответить
Обычная электронная карточка срабатывает быстрее и всем по карману.
А банковское "удобство" только создаёт на входе пробки да затыки.
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24.06.2021 19:48 Ответить
А сколько по времени это не работало?
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24.06.2021 20:02 Ответить
Ехали с женой в 20.40 метро Славутич штурм касс для покупки проездных и разовых талонов,выход метро Дружбы народов ситуация та же
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24.06.2021 21:41 Ответить
 
 