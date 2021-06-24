В метро Киева опять работает оплата банковскими картами

За проезд в столичном метрополитене снова можно заплатить бесконтактной банковской картой и мобильным приложением Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"Оплата в метрополитене бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay работает в обычном режиме! Если у вас сегодня не прошла оплата, пожалуйста, заполните форму для проверки транзакции", - сказано в сообщении.

Перед тем, как заполнять форму, в метрополитене просят проверить состояние счета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в метрополитене произошел сбой, из-за которого не работала оплата банковскими картами, Apple Pay и Google Pay.