В метро Киева опять работает оплата банковскими картами
За проезд в столичном метрополитене снова можно заплатить бесконтактной банковской картой и мобильным приложением Apple Pay и Google Pay.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.
"Оплата в метрополитене бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay работает в обычном режиме! Если у вас сегодня не прошла оплата, пожалуйста, заполните форму для проверки транзакции", - сказано в сообщении.
Перед тем, как заполнять форму, в метрополитене просят проверить состояние счета.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в метрополитене произошел сбой, из-за которого не работала оплата банковскими картами, Apple Pay и Google Pay.
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А банковское "удобство" только создаёт на входе пробки да затыки.