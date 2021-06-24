У метро Києва знову працює оплата банківськими картками

За проїзд у столичному метрополітені знову можна заплатити безконтактною банківською карткою і мобільним додатком Apple Pay і Google Pay.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"Оплата в метрополітені безконтактними банківськими картками і мобільними додатками Apple Pay і Google Pay працює у звичайному режимі! Якщо у вас сьогодні не пройшла оплата, будь ласка, заповніть форму для перевірки транзакції", - сказано в повідомленні.

Перед тим, як заповнювати форму, в метрополітені просять перевірити стан рахунку.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в метрополітені стався збій, через який не працювала оплата банківськими картками, Apple Pay і Google Pay.