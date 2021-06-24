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У метро Києва знову працює оплата банківськими картками

У метро Києва знову працює оплата банківськими картками

За проїзд у столичному метрополітені знову можна заплатити безконтактною банківською карткою і мобільним додатком Apple Pay і Google Pay.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"Оплата в метрополітені безконтактними банківськими картками і мобільними додатками Apple Pay і Google Pay працює у звичайному режимі! Якщо у вас сьогодні не пройшла оплата, будь ласка, заповніть форму для перевірки транзакції", - сказано в повідомленні.

Перед тим, як заповнювати форму, в метрополітені просять перевірити стан рахунку.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в метрополітені стався збій, через який не працювала оплата банківськими картками, Apple Pay і Google Pay.

Автор: 

Київ (19448) Метрополітен (1416)


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В метро Киева опять работает оплата банковскими картами - Цензор.НЕТ 6182
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24.06.2021 18:13 Відповісти
Обычная электронная карточка срабатывает быстрее и всем по карману.
А банковское "удобство" только создаёт на входе пробки да затыки.
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24.06.2021 19:48 Відповісти
А сколько по времени это не работало?
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24.06.2021 20:02 Відповісти
Ехали с женой в 20.40 метро Славутич штурм касс для покупки проездных и разовых талонов,выход метро Дружбы народов ситуация та же
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24.06.2021 21:41 Відповісти
 
 