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Новости Санкции против России
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Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова

Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкциях против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гоорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер - санкций", - говорится в тексте указа №266/2021 от 24 июня.

Против Чемезова бессрочно применяется пакет санкций, который включает в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановку действия специальных разрешений на пользование недрами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский продлил санкции СНБО против российских пропагандистских СМИ

Чемезову также запрещается участие в приватизации и аренде государственного имущества Украины заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, выдача разрешений и лицензий Национального банка Украины, выдача разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничивается выдача наличных по платежным карточкам, передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, применяются иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

Санкции против Чемезова вводятся бессрочно.

Аналогичный пакет санкций сроком на три года вводится против заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Читайте на Цензор.НЕТ - СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова, - Зеленский

Автор: 

россия (95481) санкции (11285)


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Топ комментарии
+7
тепер йому заборонено ходити на концерти "Кварталу" і дивитись "Свати".
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24.06.2021 18:21
+7
вовка-клоун разбушевался, иммитируя бурную деятельность))
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24.06.2021 18:28
+2
Сьогодгні в програмі "Розсміши путіна" виступає Вова Зе.
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24.06.2021 18:33
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тепер йому заборонено ходити на концерти "Кварталу" і дивитись "Свати".
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24.06.2021 18:21 Ответить
І це теж, але головне шо він не зможе подивитись серіал Папік. Це вААЩе жесть...
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25.06.2021 01:15 Ответить
вовка-клоун разбушевался, иммитируя бурную деятельность))
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24.06.2021 18:28 Ответить
Ти проти?
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24.06.2021 18:32 Ответить
хто б вам мізків наміняв та вставив. Хоч би телячих
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24.06.2021 18:56 Ответить
Сьогодгні в програмі "Розсміши путіна" виступає Вова Зе.
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24.06.2021 18:33 Ответить
Біжи скоріше на кухню, бо поки ти це писав, може Порох там тобі вже в суп насрав?
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24.06.2021 18:41 Ответить
Бігус і сам як клоун, котрого ЗЄлохторат чомусь вважає журналістом.
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24.06.2021 18:46 Ответить
 
 