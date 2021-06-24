Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил имя следующего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
Об этом Подоляк сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немного позже будет представлен г-н Сергей... ", - сказал Подоляк.
Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24", до этого он работал на канале Euronews.
Напомним, в апреле стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оставляет эту должность.
Топ комментарии
+30 Джура
показать весь комментарий24.06.2021 19:06
+29 Привет
показать весь комментарий24.06.2021 19:08
+25 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий24.06.2021 19:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
35-річний Нікіфоров в даний момент працює ведучим новин на телеканалі Україна 24, який належить олігарху Ринату Ахметову.
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1407940725321371652 10 ч
До цього Никифоров тривалий час працював в штабі каналу Euronews у французькому Ліоні. Родом з Кривого Рогу. Працював на ТК Рудана.
По-моему, объяснение простое и очевидное.
Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло плюс $ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
Ослу уже даже сцать в глаза зеьилам наскучило...
Ага, ахметка ему спираль вставил
лохи избиратели звизды голоборотька оплатят всё ...
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1407951293780480002 9 ч
Раніш ,,Донецк паражняк нє гоніт" .
Тепер Кривий Ріг...
можливо, у кремлядi i вiдео з бубочкою вiдповiдне є, добре тримають недолугу шмарклю за дупу.
"Зеленський катастрофічно виріс", - Михайло Подоляк.
И мендаль, и мендаль
Не растут на жопе, не растут на жопе...
Очень жаль...
Очень жаль».
Когда это станет клеймом на всю жизнь - страна возродится...