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Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк

Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил имя следующего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом Подоляк сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немного позже будет представлен г-н Сергей... ", - сказал Подоляк.

Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24", до этого он работал на канале Euronews.

Также читайте: До конца недели назначат нового пресс-секретаря Зеленского. Кандидаты - ведущий Никифоров и коммуникационщик Бондаренко, - СМИ

Напомним, в апреле стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оставляет эту должность.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) пресс-секретарь (59) Офис Президента (1796) Подоляк Михаил (246) Сергей Никифоров (154)


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Топ комментарии
+30
И почему я не удивлен, что пресс-секретарем Зеленского становится ведущий телеканала Ахметова?…
По-моему, объяснение простое и очевидное.
Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло плюс $ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
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24.06.2021 19:06
+29
Этот надолго...этот не забеременеет..😁
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24.06.2021 19:08
+25
борьба с алегархами набирает обороты
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24.06.2021 19:09
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зе ахметка...дрючба навєк
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24.06.2021 19:06 Ответить
борьба с алегархами набирает обороты
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24.06.2021 19:09 Ответить
Ась? Напирают обормоты? Это да... суки!Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6819
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24.06.2021 19:23 Ответить
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66


https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
35-річний Нікіфоров в даний момент працює ведучим новин на телеканалі Україна 24, який належить олігарху Ринату Ахметову.

https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1407940725321371652 10 ч

До цього Никифоров тривалий час працював в штабі каналу Euronews у французькому Ліоні. Родом з Кривого Рогу. Працював на ТК Рудана.
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24.06.2021 19:06 Ответить
Евроньюс - прорусский русурс понимателей путина. Ду маю, что этот Никиф Воров - 100% ватник
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24.06.2021 23:07 Ответить
И почему я не удивлен, что пресс-секретарем Зеленского становится ведущий телеканала Ахметова?…
По-моему, объяснение простое и очевидное.
Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло плюс $ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
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24.06.2021 19:06 Ответить
Но при всем этом он сохранил девственность независимого журналиста!
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24.06.2021 19:14 Ответить
девственность в борделе бандита Ахмета? Ага, верю-верю
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24.06.2021 19:18 Ответить
Ага, це як в анекдоті: "Він не пі9ор, він просто любе в жопу **....ся і хер смоктати....."
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25.06.2021 11:13 Ответить
зеленский клоун охметова, подоляк или никифоров по барабану
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24.06.2021 19:06 Ответить
Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк - Цензор.НЕТ 1196
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24.06.2021 19:12 Ответить
С мендельшей хоть видимость конкурса устроили...а этого нащначают уже просто так...
Ослу уже даже сцать в глаза зеьилам наскучило...
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24.06.2021 19:06 Ответить
Этот надолго...этот не забеременеет..😁
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24.06.2021 19:08 Ответить
А Єрмак не приревнує?
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24.06.2021 19:14 Ответить
Может просто надоесть.)
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24.06.2021 19:48 Ответить
Он уже надоел....Мне...
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24.06.2021 19:56 Ответить
Этот надолго...этот не забеременеет.
Ага, ахметка ему спираль вставил
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24.06.2021 21:19 Ответить
зеленский неплохо нагревается на тарифах за эл.энергию,
лохи избиратели звизды голоборотька оплатят всё ...
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24.06.2021 19:08 Ответить
Не только его избиратели! Это принципиальный нюанс.
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24.06.2021 19:25 Ответить
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1407951293780480002 9 ч

Раніш ,,Донецк паражняк нє гоніт" .
Тепер Кривий Ріг...
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24.06.2021 19:08 Ответить
Подарок ахметова зеленскому. Теперь зеленского охраняют не только охранники коломойского, но и охранники ахметова. Клоун не уйдет, если что
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24.06.2021 19:09 Ответить
Как знать,уйдет или уйдут,чаушеску тоже дохрена охраняли...
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24.06.2021 19:15 Ответить
Спасіба малоросам крівбаса за прєзідєнта ......аса!
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24.06.2021 19:10 Ответить
теж криворожанський пацан цей Нікіфоров
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24.06.2021 19:19 Ответить
Криворожане рулят...
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24.06.2021 19:35 Ответить
Глаза и уши Ахметовп рядом с Зе,.. понятно
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24.06.2021 19:13 Ответить
Теперь Вова по мальчикам?
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24.06.2021 19:14 Ответить
воно по ним ще з часiв КВНу...
можливо, у кремлядi i вiдео з бубочкою вiдповiдне є, добре тримають недолугу шмарклю за дупу.
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24.06.2021 23:10 Ответить
Следующим пресс-секретарем берите Герман. У нее так четко получалось объяснять неграмотные и бестолковые заявления дважды зека, что бред неграмотного айкосиста ей даже легче будет приводить в удобоваримый вид хотя бы для его же преданных избирателей.
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24.06.2021 19:17 Ответить
Що ж... Давайте привітаємо Ріната Леонідовича з цією чудовою новиною!
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24.06.2021 19:26 Ответить
Судя по лицу, он брат Мендель
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24.06.2021 19:29 Ответить
По пиці він скоріше на наперсточника з Благбази схожий.
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24.06.2021 20:11 Ответить
И у Фирташа был, и у Ахметова был, теперь бубочке вылизывать начнет.
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24.06.2021 19:45 Ответить
Как говорится-язык хорошо подвешен.
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24.06.2021 19:50 Ответить
Угу..Только пробег большой-вон скольких хозяев поменяла.
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24.06.2021 19:52 Ответить
Новим прессекретарем Зеленського стане Никифоров, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3799
"Зеленський катастрофічно виріс", - Михайло Подоляк.
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24.06.2021 20:07 Ответить
Главное что бы наш ЗЕбил после обкурки не назвал его Юлечкой на какой-то пресухе с нашими международными партнёрами!))
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24.06.2021 20:27 Ответить
«Артишоки, артишоки
И мендаль, и мендаль
Не растут на жопе, не растут на жопе...
Очень жаль...
Очень жаль».
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24.06.2021 20:32 Ответить
от тайна й розкрилася - на посаду секретаря для підєраса беруть іншого підєраса, тільки пасивного...
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24.06.2021 20:36 Ответить
Никифоров так Никифоров---сойдёт. Можно и Иванова, и Петрова и даже Сидорова. Кто платит тот музыку слушает---а сбацает за бабки любой. А девку ещё одну брать не стоит, как то ярко намекающе на простое действие---возвратно-поступательное в смысле.
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24.06.2021 20:43 Ответить
Euronews тоже Ахметова? Куда катится этот мир! Мир ЦензорНет, разумеется
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24.06.2021 21:02 Ответить
А хто ж буде на ахметкиних каналах про деолігархізацію брехити?
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24.06.2021 22:49 Ответить
Н-да. Ахметов берет Зеленского под тотальный контроль. Таки да. А вдруг чего ляпнет, не подумав. А так как думать нечем, то нужен своего рода переводчик-интерпретатор...
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24.06.2021 23:03 Ответить
ну себе-то вовачка не дурак а дурака он нам клеит
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25.06.2021 06:33 Ответить
У Зегенарата персонал з нацменшин - жиди, кацапи, вірмени, грузини. От лише цигана в АП не вистачає для повного комплекту і то лише тому що цигани "букварі" скурили і навіть за зарплату в відомості розписатися не здатні...
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24.06.2021 23:56 Ответить
А чому не Соловйова, чи Кисельова???
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25.06.2021 00:38 Ответить
Черговий маланезе
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25.06.2021 03:41 Ответить
на фоне вовочки Байден выглядит мелко - мы до сих пор ничего не знаем кто там рот...........
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25.06.2021 06:32 Ответить
ну шо зебилы надули слона с мухи радуйтесь хоть это у вас получилось
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25.06.2021 06:35 Ответить
к стати тип фейса как у дыркина местами даже похож.....
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25.06.2021 06:36 Ответить
Детектид - подстилка хитрожопых. Однозначно.
Когда это станет клеймом на всю жизнь - страна возродится...
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25.06.2021 08:05 Ответить
Якась неприязнь до українського в цих
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25.06.2021 08:56 Ответить
 
 