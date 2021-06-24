Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил имя следующего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом Подоляк сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немного позже будет представлен г-н Сергей... ", - сказал Подоляк.

Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24", до этого он работал на канале Euronews.

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Напомним, в апреле стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оставляет эту должность.