Новим прессекретарем Зеленського стане Никифоров, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив ім'я наступного прессекретаря президента Володимира Зеленського.
Про це Подоляк сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Спікер - Сергій Никифоров. Зараз - деякі юридичні формальності. Трохи пізніше буде представлений пан Сергій...", - сказав Подоляк.
Сергій Никифоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна24", до цього він працював на каналі Euronews.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає цю посаду.
Топ коментарі
+30 Джура
показати весь коментар24.06.2021 19:06
+29 Привет
показати весь коментар24.06.2021 19:08
+25 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар24.06.2021 19:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
35-річний Нікіфоров в даний момент працює ведучим новин на телеканалі Україна 24, який належить олігарху Ринату Ахметову.
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1407940725321371652 10 ч
До цього Никифоров тривалий час працював в штабі каналу Euronews у французькому Ліоні. Родом з Кривого Рогу. Працював на ТК Рудана.
По-моему, объяснение простое и очевидное.
Вот смотрите.
После объявления Порошенком во время его президентства кампании по деолигархизации, капитал Рината Леонидовича значительно снизился, и уже к 2018 году он составлял три миллиарда сто миллионов долларов.
А после прихода к власти «простого парня из народа» в 2019 году, капитал Ахметова в 2020 году вырос до … семи миллиардов ста восемьдесяти пяти миллионов долларов США.
Т.е., «президентство» Зеленского, Ахметову принесло плюс $ 4,185 млрд.
Впрочем, как и других олигархов капитал вырос именно после ухода с Банковой Петра Алексеевича.
Пресс-секретарь от Ахметова - еще один свой человек в команде Зеленского.
Канал «Украина 24» входит в медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», которой владеет группа «Систем кэпитал менеджмент» олигарха Рината Ахметова.
П.Нусс
Ослу уже даже сцать в глаза зеьилам наскучило...
Ага, ахметка ему спираль вставил
лохи избиратели звизды голоборотька оплатят всё ...
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1407951293780480002 9 ч
Раніш ,,Донецк паражняк нє гоніт" .
Тепер Кривий Ріг...
можливо, у кремлядi i вiдео з бубочкою вiдповiдне є, добре тримають недолугу шмарклю за дупу.
"Зеленський катастрофічно виріс", - Михайло Подоляк.
И мендаль, и мендаль
Не растут на жопе, не растут на жопе...
Очень жаль...
Очень жаль».
Когда это станет клеймом на всю жизнь - страна возродится...