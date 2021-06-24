Новим прессекретарем Зеленського стане Никифоров, - Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив ім'я наступного прессекретаря президента Володимира Зеленського.

Про це Подоляк сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер - Сергій Никифоров. Зараз - деякі юридичні формальності. Трохи пізніше буде представлений пан Сергій...", - сказав Подоляк.

Сергій Никифоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна24", до цього він працював на каналі Euronews.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає цю посаду.

Читайте також: До кінця тижня призначать нового прессекретаря Зеленського. Кандидати - ведучий Никифоров і комунікаційник Бондаренко, - ЗМІ