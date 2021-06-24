С начала года 69 детей в Украине совершили самоубийства, - МВД
С начала 2021 года в Украине дети совершили 69 самоубийств и 329 попыток самоубийств.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, в настоящее время с развитием информационных технологий в МВД понимают, что в Интернете очень много деструктивного контента, который действительно представляет угрозу для детей. Органы Национальной полиции, в том числе, и киберполиция, пытаются этот контент вовремя удалять и реагировать на это своими методами, сообщила Ковальчук.
Чиновница добавила, что в МВД были внедрены инновационные инструменты онлайн-безопасности.
"Это, в частности, исследования форумов, соцсетей, мы также сотрудничаем со всеми крупнейшими сетями, такими, как Facebook, Instagram, TikTok. И на сегодняшний день обеспечен абсолютно круглосуточный обмен информацией между различными подразделениями Нацполиции, чтобы полностью убирать так называемые "группы смерти", которые действительно несут сейчас очень большую угрозу для общества, для детей", - сказала заместитель министра.
Департаментом киберполиции НПУ было заблокировано более 60 тематических групп, которые пропагандировали культ насилия и смерти среди детей, сообщила Ковальчук.
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МВД просто не работает
Сколько тонет , сколько горит , сколько самоубийств
Авакова в отставку !!!
69 смертей - это детский суицид каждые 2-3 дня.
Где статистика возраста детей, статуса родителей - что, это никого не интересует ?
Или всё идёт по плану ?