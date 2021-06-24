РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11976 посетителей онлайн
Новости
1 971 13

С начала года 69 детей в Украине совершили самоубийства, - МВД

С начала года 69 детей в Украине совершили самоубийства, - МВД

С начала 2021 года в Украине дети совершили 69 самоубийств и 329 попыток самоубийств.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, в настоящее время с развитием информационных технологий в МВД понимают, что в Интернете очень много деструктивного контента, который действительно представляет угрозу для детей. Органы Национальной полиции, в том числе, и киберполиция, пытаются этот контент вовремя удалять и реагировать на это своими методами, сообщила Ковальчук.

Чиновница добавила, что в МВД были внедрены инновационные инструменты онлайн-безопасности.

"Это, в частности, исследования форумов, соцсетей, мы также сотрудничаем со всеми крупнейшими сетями, такими, как Facebook, Instagram, TikTok. И на сегодняшний день обеспечен абсолютно круглосуточный обмен информацией между различными подразделениями Нацполиции, чтобы полностью убирать так называемые "группы смерти", которые действительно несут сейчас очень большую угрозу для общества, для детей", - сказала заместитель министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Унижал, оскорблял и побуждал покончить с собой: на Закарпатье отчим довел девочку до самоубийства

Департаментом киберполиции НПУ было заблокировано более 60 тематических групп, которые пропагандировали культ насилия и смерти среди детей, сообщила Ковальчук.

Автор: 

дети (6490) МВД (9318) самоубийство (998) Ковальчук Татьяна (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Вообще-то это очень много .
МВД просто не работает
Сколько тонет , сколько горит , сколько самоубийств
Авакова в отставку !!!
показать весь комментарий
24.06.2021 21:16
+2
очень страшные цифры... очень !
показать весь комментарий
24.06.2021 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вообще-то это очень много .
МВД просто не работает
Сколько тонет , сколько горит , сколько самоубийств
Авакова в отставку !!!
показать весь комментарий
24.06.2021 21:16 Ответить
Не в отставку,а на кол!
показать весь комментарий
24.06.2021 21:21 Ответить
Жаль, что это не дети мусоров
показать весь комментарий
24.06.2021 21:20 Ответить
Можно подумать, это интернет виноват, а не скоты-родители.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:44 Ответить
не мели ерунды, ты будешь на работе (и хрен ты будешь знать чем твой ребёнок занимается) покуда вечером не узнаешь дома он или где ещё...
показать весь комментарий
24.06.2021 21:48 Ответить
У скотов-родителей всегда находятся отмазки: я на работе чтобы детей прокормить.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:01 Ответить
очень страшные цифры... очень !
показать весь комментарий
24.06.2021 21:52 Ответить
жесть!
показать весь комментарий
24.06.2021 21:59 Ответить
ого!
показать весь комментарий
24.06.2021 22:37 Ответить
С начала года прошло 175 дней.
69 смертей - это детский суицид каждые 2-3 дня.
Где статистика возраста детей, статуса родителей - что, это никого не интересует ?
Или всё идёт по плану ?
показать весь комментарий
24.06.2021 23:06 Ответить
Суицид -удел психов.Спасай ,не спасай -финал будет неизменным.Коль я решил утопиться,утоплюсь обязательно,хоть с десятой попытки.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:19 Ответить
Только в одних странах психов явно больше.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:23 Ответить
 
 