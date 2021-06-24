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Від початку року 69 дітей в Україні скоїли самогубства, - МВС

Від початку року 69 дітей в Україні скоїли самогубства, - МВС

Від початку 2021 року в Україні діти скоїли 69 самогубств і 329 спроб самогубств.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, наразі з розвитком інформаційних технологій у МВС розуміють, що в Інтернеті є дуже багато деструктивного контенту, який дійсно становить загрозу для дітей. Органи Національної поліції, зокрема, і кіберполіція, намагаються цей контент вчасно видаляти і реагувати на це своїми методами, поінформувала Ковальчук.

Чиновниця додала, що у МВС були впроваджені інноваційні інструменти онлайн-безпеки.

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"Це, зокрема, дослідження форумів, соцмереж, ми також співпрацюємо наразі з усіма найбільшими соцмережами, такими, як Facebook, Instagram, TikTok. І наразі забезпечено абсолютно цілодобовий обмін інформацією між різними підрозділами Нацполіції, щоб повністю скасовувати так звані "групи смерті", які дійсно несуть наразі дуже велику загрозу для нашого суспільства, для дітей", - сказала заступниця міністра.

Департамент кіберполіції НПУ заблокував понад 60 тематичних груп, які пропагували культ насильства та смерті серед дітей, повідомила Ковальчук.

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Автор: 

діти (5063) МВС (3501) самогубство (632) Ковальчук Тетяна (5)


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Топ коментарі
+6
Вообще-то это очень много .
МВД просто не работает
Сколько тонет , сколько горит , сколько самоубийств
Авакова в отставку !!!
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24.06.2021 21:16
+2
очень страшные цифры... очень !
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24.06.2021 21:52
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Вообще-то это очень много .
МВД просто не работает
Сколько тонет , сколько горит , сколько самоубийств
Авакова в отставку !!!
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24.06.2021 21:16 Відповісти
Не в отставку,а на кол!
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24.06.2021 21:21 Відповісти
Жаль, что это не дети мусоров
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24.06.2021 21:20 Відповісти
Можно подумать, это интернет виноват, а не скоты-родители.
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24.06.2021 21:44 Відповісти
не мели ерунды, ты будешь на работе (и хрен ты будешь знать чем твой ребёнок занимается) покуда вечером не узнаешь дома он или где ещё...
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24.06.2021 21:48 Відповісти
У скотов-родителей всегда находятся отмазки: я на работе чтобы детей прокормить.
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24.06.2021 23:01 Відповісти
очень страшные цифры... очень !
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24.06.2021 21:52 Відповісти
жесть!
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24.06.2021 21:59 Відповісти
ого!
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24.06.2021 22:37 Відповісти
С начала года прошло 175 дней.
69 смертей - это детский суицид каждые 2-3 дня.
Где статистика возраста детей, статуса родителей - что, это никого не интересует ?
Или всё идёт по плану ?
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24.06.2021 23:06 Відповісти
Суицид -удел психов.Спасай ,не спасай -финал будет неизменным.Коль я решил утопиться,утоплюсь обязательно,хоть с десятой попытки.
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24.06.2021 23:19 Відповісти
Только в одних странах психов явно больше.
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25.06.2021 00:23 Відповісти
 
 