Від початку року 69 дітей в Україні скоїли самогубства, - МВС

Від початку 2021 року в Україні діти скоїли 69 самогубств і 329 спроб самогубств.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, наразі з розвитком інформаційних технологій у МВС розуміють, що в Інтернеті є дуже багато деструктивного контенту, який дійсно становить загрозу для дітей. Органи Національної поліції, зокрема, і кіберполіція, намагаються цей контент вчасно видаляти і реагувати на це своїми методами, поінформувала Ковальчук.

Чиновниця додала, що у МВС були впроваджені інноваційні інструменти онлайн-безпеки.

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"Це, зокрема, дослідження форумів, соцмереж, ми також співпрацюємо наразі з усіма найбільшими соцмережами, такими, як Facebook, Instagram, TikTok. І наразі забезпечено абсолютно цілодобовий обмін інформацією між різними підрозділами Нацполіції, щоб повністю скасовувати так звані "групи смерті", які дійсно несуть наразі дуже велику загрозу для нашого суспільства, для дітей", - сказала заступниця міністра.

Департамент кіберполіції НПУ заблокував понад 60 тематичних груп, які пропагували культ насильства та смерті серед дітей, повідомила Ковальчук.

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