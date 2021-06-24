Від початку року 69 дітей в Україні скоїли самогубства, - МВС
Від початку 2021 року в Україні діти скоїли 69 самогубств і 329 спроб самогубств.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, наразі з розвитком інформаційних технологій у МВС розуміють, що в Інтернеті є дуже багато деструктивного контенту, який дійсно становить загрозу для дітей. Органи Національної поліції, зокрема, і кіберполіція, намагаються цей контент вчасно видаляти і реагувати на це своїми методами, поінформувала Ковальчук.
Чиновниця додала, що у МВС були впроваджені інноваційні інструменти онлайн-безпеки.
"Це, зокрема, дослідження форумів, соцмереж, ми також співпрацюємо наразі з усіма найбільшими соцмережами, такими, як Facebook, Instagram, TikTok. І наразі забезпечено абсолютно цілодобовий обмін інформацією між різними підрозділами Нацполіції, щоб повністю скасовувати так звані "групи смерті", які дійсно несуть наразі дуже велику загрозу для нашого суспільства, для дітей", - сказала заступниця міністра.
Департамент кіберполіції НПУ заблокував понад 60 тематичних груп, які пропагували культ насильства та смерті серед дітей, повідомила Ковальчук.
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МВД просто не работает
Сколько тонет , сколько горит , сколько самоубийств
Авакова в отставку !!!
69 смертей - это детский суицид каждые 2-3 дня.
Где статистика возраста детей, статуса родителей - что, это никого не интересует ?
Или всё идёт по плану ?