Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного Суда, принимая решения по антикоррупционным реформам, реформе земли и языках, находился под влиянием разных политических и бизнес-групп. Поэтому он как президент вынужден был реагировать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Я заблокировал действия Конституционного Суда, которые считаю неправомерными. Не только я, а решением СНБО. Все-таки, не я один, а своей подписью я ввел в действие", - сказал президент в интервью 1+1.
"У меня был диалог с Александром Тупицким. Да, я встречался, у меня нет секретов. Я объяснял Тупицкому лично. Я ему сказал, что я не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной, поэтому о влиянии на суд вы даже не можете говорить. Он попросил", — отметил Зеленский.
"Он (Тупицкий — ред) много вопросов поднимал. Вы знаете, с этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты, но одно дело менять те или иные законопроекты, менять какими-то поправками, дополнениями, но не разрушать полностью систему. Он не понял меня и сделал то, что он сделал. Вот и все. Потому что его субъектизировали, я считаю, различными финансовыми рычагами различные группы, в частности, политические и бизнес, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу", — заявил президент.
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А, це сама мосейчучка так заявляла...
и сейчас клоун Зелёнский оправдывает преступное бездействие Баканова на посту Гетьмана СБУ..
Ей, юрИст! А подати заяву, як на Федину та Звіробій? А звинуватити без суду і зачинити в буцигарні, як Кузьменко, Дугать та Ріфа??? Що сцикотно?
Курва, який же ти "ніщо"! І з якою насолодою я буду спостерігати за судовим процесом над тобою... Якщо тобі повезе і ти таки доживеш до суду...
Кода нужно было незаконно распустить Раду, Тупицкий был ему хорош, а когда КСУ может признать незаконными тучу его зеленого бреда т.н.законов---сразу нужно заблокировать КСУ!
Зебил узурпировал власть в Украине и даже с такой абсолютной властью----ничего путного сделать не может, т.к. дурачек и бездарность.
Гумова лялька з рукою бєні у дупі???
youtube.com/watch?v=WnvO2fICiRQ
Сказала нахлобучка Коломойского ЗЕ.