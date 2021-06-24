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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский

Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного Суда, принимая решения по антикоррупционным реформам, реформе земли и языках, находился под влиянием разных политических и бизнес-групп. Поэтому он как президент вынужден был реагировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я заблокировал действия Конституционного Суда, которые считаю неправомерными. Не только я, а решением СНБО. Все-таки, не я один, а своей подписью я ввел в действие", - сказал президент в интервью 1+1.

"У меня был диалог с Александром Тупицким. Да, я встречался, у меня нет секретов. Я объяснял Тупицкому лично. Я ему сказал, что я не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной, поэтому о влиянии на суд вы даже не можете говорить. Он попросил", — отметил Зеленский.

"Он (Тупицкий — ред) много вопросов поднимал. Вы знаете, с этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты, но одно дело менять те или иные законопроекты, менять какими-то поправками, дополнениями, но не разрушать полностью систему. Он не понял меня и сделал то, что он сделал. Вот и все. Потому что его субъектизировали, я считаю, различными финансовыми рычагами различные группы, в частности, политические и бизнес, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу", —  заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и Касминин участвуем в заседаниях КС дистанционно, - уволенный Зеленским судья Тупицкий

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) КС (2248) Тупицкий Александр (233)


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Топ комментарии
+12
Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4873
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24.06.2021 22:05
+7
После того как тухлая *****, назначила премьером Шмыгаля, бывшего топ менеджера олигарха Ахметова, всем предельно понятно чей х#уй держит во рту Вова, толкая народу свой наивный п#здежь
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24.06.2021 22:08
+6
я і так бачу, що ти тупенький. міг би і не відписуватись.
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24.06.2021 22:21
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Правила форума Совет форумчан
кажете, жоден телеканал не піарить нинішню зедебільну владу, слуг уродів та клована особисто???
А, це сама мосейчучка так заявляла...
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24.06.2021 22:03 Ответить
мосейчучка-помийка коломойшина! горітиме в пеклі-паскуда!
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24.06.2021 22:04 Ответить
Ага! Чия б корова мукала!
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24.06.2021 22:03 Ответить
Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4873
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24.06.2021 22:05 Ответить
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24.06.2021 22:08 Ответить
я і так бачу, що ти тупенький. міг би і не відписуватись.
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24.06.2021 22:21 Ответить
не палай головка магнітна, ти ж б.у баран.
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24.06.2021 22:27 Ответить
Ти переписуєшся з невідомою людиною, але висновки робиш на свій вибір. Ну тоді хто ти є? Людиною з відсталою розумовою діяльністю. Ти вільний ображений.
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24.06.2021 22:44 Ответить
Моє ставлення до тебе буде залежати від того, за кого ти голосував, чи за сцикуна чи за Порошенка.
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24.06.2021 22:58 Ответить
Мені не цікаво про вашу роботу знати, це політичний сайт. І почуєте та побачите тут багато цікавого. Щасти!
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24.06.2021 23:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/482370, кого маєте на увазі, коли пишете => "муслимов "?
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24.06.2021 23:08 Ответить
Та да, відразу видно випускника Трускавецької бурси.
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24.06.2021 22:38 Ответить
Заглохни баран зєбільний. Ти ж тупориле поясниш мені, як ти вибрав наркомана? Бо видно сам такий?
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24.06.2021 23:08 Ответить
Зачетно, тролляка рашистская, хоть что-то новенькое
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24.06.2021 22:44 Ответить
****** падальЯк всю свою дєбільну ботоферму на ноги підняв?
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24.06.2021 23:09 Ответить
О подельничек по подвалу появился, вы там с магнитофоном вдвоем рукоблудством перед монитрами занимаетесь?
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24.06.2021 23:09 Ответить
Всі знаходяться під впливом соціуму
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24.06.2021 22:05 Ответить
В цілому, Вовка, Тупицький такий же лопух як і ти. І от зустрілися два лопуха - шуму багато - наслідків нема. Мабуть для того тебе обрали, щоб ти півроку срався з Тупицьким. Лопух ти, вовка.
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24.06.2021 22:06 Ответить
Это чмо только что призналось,что лично сдал вагнеровцев лукашенке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.06.2021 22:07 Ответить
також дивився?
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24.06.2021 22:27 Ответить
Зато Лукашенко не внял гласу разума и сейчас у него жатва плодов своей глупости.
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25.06.2021 00:16 Ответить
тупицький під впливом групп,а Сопля під впливом коксу?
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24.06.2021 22:08 Ответить
После того как тухлая *****, назначила премьером Шмыгаля, бывшего топ менеджера олигарха Ахметова, всем предельно понятно чей х#уй держит во рту Вова, толкая народу свой наивный п#здежь
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24.06.2021 22:08 Ответить
Тупицкий и группа суде КС взяли деньги от Кремля через руки Медведчука за конституционные диверсии против Украины, а СБУ имени лёйтнанта Баканова проворонило этот факт, и тогда РНБО пришлось "догонять ушедший поезд" (в смысле, блокировать уже реализуемые договоренности между КС и Медведчуком)..
и сейчас клоун Зелёнский оправдывает преступное бездействие Баканова на посту Гетьмана СБУ..
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24.06.2021 22:11 Ответить
Велике ніщо, яке знаходиться під п'ятою олігархів, начебто "своїм рішенням", під прикриттям РНБО щось меле про вплив на Тупицького??? То прямо скажи - бабла не заніс!
Ей, юрИст! А подати заяву, як на Федину та Звіробій? А звинуватити без суду і зачинити в буцигарні, як Кузьменко, Дугать та Ріфа??? Що сцикотно?
Курва, який же ти "ніщо"! І з якою насолодою я буду спостерігати за судовим процесом над тобою... Якщо тобі повезе і ти таки доживеш до суду...
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24.06.2021 22:11 Ответить
Зебил САМ находился под влиянием политических и бизнес-групп !
Кода нужно было незаконно распустить Раду, Тупицкий был ему хорош, а когда КСУ может признать незаконными тучу его зеленого бреда т.н.законов---сразу нужно заблокировать КСУ!
Зебил узурпировал власть в Украине и даже с такой абсолютной властью----ничего путного сделать не может, т.к. дурачек и бездарность.
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24.06.2021 22:12 Ответить
І хто ето каже???🤣🤣🤣
Гумова лялька з рукою бєні у дупі???
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24.06.2021 22:18 Ответить
Ты тоже находишься под влиянием)))
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24.06.2021 22:23 Ответить
Тимошенко.
youtube.com/watch?v=WnvO2fICiRQ
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24.06.2021 22:31 Ответить
Абсолютно верное утверждение...если вместо слова "Тупицкий" вставить слово "Зеленский".
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24.06.2021 22:34 Ответить
Просто Тупицкий под влиянием других бизнес-групп.
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25.06.2021 01:35 Ответить
Украинской землей хотят завладеть Ротшильды, та самая каббалисткая группировка, которая заказала голодомор, заинтересовав Сталина финансированием индустриализации.
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24.06.2021 23:03 Ответить
Медведчуку было разрешено подпевать Москве и никто его не трогал. Кагал вместе с ним делал гешефт на войне. Но как только он стал на пути Ротшильдов в завладении украинской землей его мгновенно убрали, и хабадская кукла Путина даже не задергалась.
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24.06.2021 23:13 Ответить
Мураев точно так же, как и Медведчук, подпевает Москве, контролируя промосковскую часть стада, но не лезет в земельный вопрос и превосходно здравствует со своими гешефтами и телеканалами.
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24.06.2021 23:26 Ответить
Мураев пожалуй даже звонче подпевает Москве, чем Медведчук, и реальные интересы каббалисткой глобократии тем очевиднее.
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24.06.2021 23:38 Ответить
Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп.

Сказала нахлобучка Коломойского ЗЕ.
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25.06.2021 01:34 Ответить
 
 