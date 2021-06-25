УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Конституційна криза
2 954 50

Тупицький перебував під впливом політичних і бізнес-груп, - Зеленський

Тупицький перебував під впливом політичних і бізнес-груп, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Конституційного Суду, приймаючи рішення щодо антикорупційних реформ, реформи землі і мови, перебував під впливом різних політичних і бізнес-груп. Тому він як президент змушений був реагувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Я заблокував дії Конституційного Суду, які вважаю неправомірними. Не тільки я, а рішенням РНБО. Все-таки, не я один, а своїм підписом я ввів у дію", - сказав президент в інтерв'ю 1+1.

"У мене був діалог з Олександром Тупицьким. Так, я зустрічався, у мене немає секретів. Я пояснював Тупицькому особисто. Я йому сказав, що я не можу впливати на суд, але ви просили про зустріч зі мною, тому про вплив на суд ви навіть не можете говорити. Він попросив", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Верховний Суд оголосив перерву до 14 липня в розгляді позову Тупицького до Зеленського

"Він (Тупицький - ред) багато питань порушував. Ви знаєте, з цими питаннями можна десь погоджуватися, можна говорити, що це неідеальні законопроєкти, але одна справа міняти ті чи інші законопроєкти, міняти якимись поправками, доповненнями, але не руйнувати повністю систему. Він не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Ось і все. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні та бізнес, які супроводжують досі його життя і роботу", - заявив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) КС (1427) Тупицький Олександр (258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4873
показати весь коментар
24.06.2021 22:05
+7
После того как тухлая *****, назначила премьером Шмыгаля, бывшего топ менеджера олигарха Ахметова, всем предельно понятно чей х#уй держит во рту Вова, толкая народу свой наивный п#здежь
показати весь коментар
24.06.2021 22:08
+6
я і так бачу, що ти тупенький. міг би і не відписуватись.
показати весь коментар
24.06.2021 22:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кажете, жоден телеканал не піарить нинішню зедебільну владу, слуг уродів та клована особисто???
А, це сама мосейчучка так заявляла...
показати весь коментар
24.06.2021 22:03 Відповісти
мосейчучка-помийка коломойшина! горітиме в пеклі-паскуда!
показати весь коментар
24.06.2021 22:04 Відповісти
Ага! Чия б корова мукала!
показати весь коментар
24.06.2021 22:03 Відповісти
Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4873
показати весь коментар
24.06.2021 22:05 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2021 22:08 Відповісти
я і так бачу, що ти тупенький. міг би і не відписуватись.
показати весь коментар
24.06.2021 22:21 Відповісти
не палай головка магнітна, ти ж б.у баран.
показати весь коментар
24.06.2021 22:27 Відповісти
Ти переписуєшся з невідомою людиною, але висновки робиш на свій вибір. Ну тоді хто ти є? Людиною з відсталою розумовою діяльністю. Ти вільний ображений.
показати весь коментар
24.06.2021 22:44 Відповісти
Моє ставлення до тебе буде залежати від того, за кого ти голосував, чи за сцикуна чи за Порошенка.
показати весь коментар
24.06.2021 22:58 Відповісти
Мені не цікаво про вашу роботу знати, це політичний сайт. І почуєте та побачите тут багато цікавого. Щасти!
показати весь коментар
24.06.2021 23:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482370, кого маєте на увазі, коли пишете => "муслимов "?
показати весь коментар
24.06.2021 23:08 Відповісти
Та да, відразу видно випускника Трускавецької бурси.
показати весь коментар
24.06.2021 22:38 Відповісти
Заглохни баран зєбільний. Ти ж тупориле поясниш мені, як ти вибрав наркомана? Бо видно сам такий?
показати весь коментар
24.06.2021 23:08 Відповісти
Зачетно, тролляка рашистская, хоть что-то новенькое
показати весь коментар
24.06.2021 22:44 Відповісти
****** падальЯк всю свою дєбільну ботоферму на ноги підняв?
показати весь коментар
24.06.2021 23:09 Відповісти
О подельничек по подвалу появился, вы там с магнитофоном вдвоем рукоблудством перед монитрами занимаетесь?
показати весь коментар
24.06.2021 23:09 Відповісти
Всі знаходяться під впливом соціуму
показати весь коментар
24.06.2021 22:05 Відповісти
В цілому, Вовка, Тупицький такий же лопух як і ти. І от зустрілися два лопуха - шуму багато - наслідків нема. Мабуть для того тебе обрали, щоб ти півроку срався з Тупицьким. Лопух ти, вовка.
показати весь коментар
24.06.2021 22:06 Відповісти
Это чмо только что призналось,что лично сдал вагнеровцев лукашенке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.06.2021 22:07 Відповісти
також дивився?
показати весь коментар
24.06.2021 22:27 Відповісти
Зато Лукашенко не внял гласу разума и сейчас у него жатва плодов своей глупости.
показати весь коментар
25.06.2021 00:16 Відповісти
тупицький під впливом групп,а Сопля під впливом коксу?
показати весь коментар
24.06.2021 22:08 Відповісти
После того как тухлая *****, назначила премьером Шмыгаля, бывшего топ менеджера олигарха Ахметова, всем предельно понятно чей х#уй держит во рту Вова, толкая народу свой наивный п#здежь
показати весь коментар
24.06.2021 22:08 Відповісти
Тупицкий и группа суде КС взяли деньги от Кремля через руки Медведчука за конституционные диверсии против Украины, а СБУ имени лёйтнанта Баканова проворонило этот факт, и тогда РНБО пришлось "догонять ушедший поезд" (в смысле, блокировать уже реализуемые договоренности между КС и Медведчуком)..
и сейчас клоун Зелёнский оправдывает преступное бездействие Баканова на посту Гетьмана СБУ..
показати весь коментар
24.06.2021 22:11 Відповісти
Велике ніщо, яке знаходиться під п'ятою олігархів, начебто "своїм рішенням", під прикриттям РНБО щось меле про вплив на Тупицького??? То прямо скажи - бабла не заніс!
Ей, юрИст! А подати заяву, як на Федину та Звіробій? А звинуватити без суду і зачинити в буцигарні, як Кузьменко, Дугать та Ріфа??? Що сцикотно?
Курва, який же ти "ніщо"! І з якою насолодою я буду спостерігати за судовим процесом над тобою... Якщо тобі повезе і ти таки доживеш до суду...
показати весь коментар
24.06.2021 22:11 Відповісти
Зебил САМ находился под влиянием политических и бизнес-групп !
Кода нужно было незаконно распустить Раду, Тупицкий был ему хорош, а когда КСУ может признать незаконными тучу его зеленого бреда т.н.законов---сразу нужно заблокировать КСУ!
Зебил узурпировал власть в Украине и даже с такой абсолютной властью----ничего путного сделать не может, т.к. дурачек и бездарность.
показати весь коментар
24.06.2021 22:12 Відповісти
І хто ето каже???🤣🤣🤣
Гумова лялька з рукою бєні у дупі???
показати весь коментар
24.06.2021 22:18 Відповісти
Ты тоже находишься под влиянием)))
показати весь коментар
24.06.2021 22:23 Відповісти
Тимошенко.
youtube.com/watch?v=WnvO2fICiRQ
показати весь коментар
24.06.2021 22:31 Відповісти
Абсолютно верное утверждение...если вместо слова "Тупицкий" вставить слово "Зеленский".
показати весь коментар
24.06.2021 22:34 Відповісти
Просто Тупицкий под влиянием других бизнес-групп.
показати весь коментар
25.06.2021 01:35 Відповісти
Украинской землей хотят завладеть Ротшильды, та самая каббалисткая группировка, которая заказала голодомор, заинтересовав Сталина финансированием индустриализации.
показати весь коментар
24.06.2021 23:03 Відповісти
Медведчуку было разрешено подпевать Москве и никто его не трогал. Кагал вместе с ним делал гешефт на войне. Но как только он стал на пути Ротшильдов в завладении украинской землей его мгновенно убрали, и хабадская кукла Путина даже не задергалась.
показати весь коментар
24.06.2021 23:13 Відповісти
Мураев точно так же, как и Медведчук, подпевает Москве, контролируя промосковскую часть стада, но не лезет в земельный вопрос и превосходно здравствует со своими гешефтами и телеканалами.
показати весь коментар
24.06.2021 23:26 Відповісти
Мураев пожалуй даже звонче подпевает Москве, чем Медведчук, и реальные интересы каббалисткой глобократии тем очевиднее.
показати весь коментар
24.06.2021 23:38 Відповісти
Тупицкий находился под влиянием политических и бизнес-групп.

Сказала нахлобучка Коломойского ЗЕ.
показати весь коментар
25.06.2021 01:34 Відповісти
 
 