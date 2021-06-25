Тупицький перебував під впливом політичних і бізнес-груп, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Конституційного Суду, приймаючи рішення щодо антикорупційних реформ, реформи землі і мови, перебував під впливом різних політичних і бізнес-груп. Тому він як президент змушений був реагувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Я заблокував дії Конституційного Суду, які вважаю неправомірними. Не тільки я, а рішенням РНБО. Все-таки, не я один, а своїм підписом я ввів у дію", - сказав президент в інтерв'ю 1+1.

"У мене був діалог з Олександром Тупицьким. Так, я зустрічався, у мене немає секретів. Я пояснював Тупицькому особисто. Я йому сказав, що я не можу впливати на суд, але ви просили про зустріч зі мною, тому про вплив на суд ви навіть не можете говорити. Він попросив", - зазначив Зеленський.

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"Він (Тупицький - ред) багато питань порушував. Ви знаєте, з цими питаннями можна десь погоджуватися, можна говорити, що це неідеальні законопроєкти, але одна справа міняти ті чи інші законопроєкти, міняти якимись поправками, доповненнями, але не руйнувати повністю систему. Він не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Ось і все. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні та бізнес, які супроводжують досі його життя і роботу", - заявив президент.