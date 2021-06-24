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Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия

Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) "свои оружием", которое он применяет для того, чтобы изменить страну.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ

"Я всегда говорил, что я пришел изменить страну. И если я понимаю, что по ходу политической жизни у меня есть быстрые инструменты и быстрое оружие и устал договариваться с теми или другими… Поэтому все, что есть у меня под рукой – моя власть. СНБО – один из видов оружия и я его применяю", - сказал он.

Президент говорит, что не помнит, кто ему подсказал идею использования механизма СНБО, "Я помню, что мы собрались командой, надо быстро действовать. Какие есть варианты: "а" – менять законодательство очень быстро, "б" – остановить это. Мы выбрали "б", а потом – "а", - сказал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20324) санкции (11285) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+30
Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия - Цензор.НЕТ 2817
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24.06.2021 22:10
+21
А Зеленський швидко веде Україну до диктатури.
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24.06.2021 22:10
+15
раньше квн бьіл по субботам, сейчас цирк по пятницам и назьівается - снбо.
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24.06.2021 22:11
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Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия - Цензор.НЕТ 2817
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24.06.2021 22:10 Ответить
...свЄжак
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24.06.2021 22:15 Ответить
по таможне дало осечку
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24.06.2021 22:10 Ответить
Игрушка в руках унюханного дитяти стрелять не может.
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24.06.2021 22:19 Ответить
А Зеленський швидко веде Україну до диктатури.
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24.06.2021 22:10 Ответить
З нього диктатор, як з собачого хвоста сито
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24.06.2021 22:14 Ответить
Фіг там. Згадаєте мої слова років через тридцять.
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24.06.2021 22:30 Ответить
навіть в заявах: "моя влада, моя зброя". Чисто диктаторські. По прообразу Луки. ***** - той хоч розумніший: такого в публічності собі не дозволяє.
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24.06.2021 22:24 Ответить
Это комплексы человека небольшого роста.
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24.06.2021 22:33 Ответить
"а" і "б" сідєлі на трубє.
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24.06.2021 22:11 Ответить
раньше квн бьіл по субботам, сейчас цирк по пятницам и назьівается - снбо.
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24.06.2021 22:11 Ответить
в этом цирке прилетает кое-кому не по детски.
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24.06.2021 22:53 Ответить
Якщо сам нічого не вартий покладаєшся на інших, такі справи.
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24.06.2021 22:11 Ответить
І що ти змінив? Прізвище чергового гідранта?
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24.06.2021 22:11 Ответить
Чи є притомний психолог, котрий поставить діагноз?: Я всегда говорил, что я пришел изменить страну. И если я понимаю, что по ходу политической жизни у меня есть быстрые инструменты и быстрое оружие и устал договариваться с теми или другими… Поэтому все, что есть у меня под рукой - моя власть. СНБО - один из видов оружия и я его применяю
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24.06.2021 22:12 Ответить
Психолога тут замало, тут потрібен психіатр.
По психотипу зевова типовий істероїд, який потребує постійного позитивного підкріплення, тобто аплодисментів.
Мислення має емоційно-образне, інтелекту та належної освіти не має, до того ж відсутнє логічне мислення та критичне ставлення до своїх можливостей.
Йому взаггалі не можна працювати на державних посадах, його місце на сцені, де він просто кривляється під написані іншими тексти.
Це його предел.
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25.06.2021 01:35 Ответить
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана)

https://www.youtube.com/watch?v=NDXlpdlRsZA
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25.06.2021 12:51 Ответить
Тут не психолог нужен а нарколог...
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25.06.2021 09:30 Ответить
Лучше паталогоанатом...
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25.06.2021 10:34 Ответить
Последний вид огужию
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24.06.2021 22:12 Ответить
РНБО не є конституційною структурою держави.
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24.06.2021 22:13 Ответить
Какой бред! От начала и до самого конца !
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24.06.2021 22:16 Ответить
Кажуть, ЗЕ будує для себе цілий пляж під Києвом.
Там велике будівництвом виявили.
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24.06.2021 22:17 Ответить
вава. захватить власть у бени не выйдет. сразу пойми это.
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24.06.2021 22:21 Ответить
Идиот, оружие президента Конститутция, и ничего больше, в нормальной демократической стране наговорил бы на импичмент)))
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24.06.2021 22:22 Ответить
зеленая шмаркля сморкается хрипато
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24.06.2021 22:23 Ответить
Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия - Цензор.НЕТ 3840

....
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24.06.2021 22:25 Ответить
Вова,
Деятельность СНБО основывается на Конституции Украины и Законах Украины.
Никаких незаконных "инструментов"
Слова "договариваться с теми или другими" звучат уже как-то незаконно.
А насчет «моя власть», так в Конституции сказано, что в Украине вся власть принадлежит народу.
Так что не заговаривайся, а то народ может применить власть, которая принадлежит ему, а не тебе. И для этого СНБО народу может не потребоваться
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24.06.2021 23:21 Ответить
Жарко. У клоуна гон.
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24.06.2021 22:30 Ответить
у него ломка. его выпускают читать текст, потом дают дозу
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24.06.2021 22:34 Ответить
Не гарант конституции о своем оружии да вот это уровень государственного цирка
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24.06.2021 22:30 Ответить
Оружие? А с кем воевать собрался наш гарант? с конституцией Украины?
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24.06.2021 22:33 Ответить
Блин, зеледент сегодня столько дури намолол, что создается впечатление что Дерьмак у него все айкосики забрал и не отдает пока он не наговорит себе на государственную измену.
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24.06.2021 22:34 Ответить
а в чем измена? параноя?
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24.06.2021 22:57 Ответить
В сдаче украинских территорий врагу, дав распоряжение как Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України нашим войскам оставить позиции и отойти вглубь своей территории без ведения противником наступательных боевых действий.
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24.06.2021 23:03 Ответить
Какой конституции?

После того, как ЗЕ заменил суды решениями СНБО, что полностью противоречит Конституции, про то, что он гарант можно забыть.

ЗЕ - узурпатор власти, а не гарант Коституции.
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25.06.2021 01:32 Ответить
Я так понимаю - «корона» жмёт……..☹️
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24.06.2021 22:47 Ответить
Кроме моего обреза, которым я пугаю Мендель.
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24.06.2021 22:48 Ответить
Ой дурак!
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24.06.2021 22:48 Ответить
Зброя зегідранта:
https://www.youtube.com/watch?v=ESz05U5J1c8
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24.06.2021 22:50 Ответить
Антимонопольный комитет - чиё оружие?
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24.06.2021 22:51 Ответить
Пора писать Малая земля, Целина, и т.п и т.д.
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24.06.2021 22:53 Ответить
Каждый, кто голосовал за это очм - пожизненный дебил!
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24.06.2021 23:06 Ответить
Не надо так жестко, может некоторые уже раскаялись
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24.06.2021 23:23 Ответить
https://twitter.com/durdominua

Дурдом
@durdominua
·https://twitter.com/durdominua/status/1408099740902858754 3 ч Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї - Цензор.НЕТ 4626 "Зеленський катастрофічно виріс", - Михайло Подоляк
Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї - Цензор.НЕТ 2287
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24.06.2021 23:20 Ответить
Круто! Джугашвілі крутиться в могилі, як млинок, і заздрісно гризе лікті. Його сумнозвісні "трійки" хоча б формально, білими нитками, ліпили якусь статтю "ворогам народу", а ця "команда" вже навіть не заморочується...
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24.06.2021 23:33 Ответить
ЗЕ прорвало.
Буквально все, что оно сегодня несет можно под запись потом предъявлять в суде против него.
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25.06.2021 01:29 Ответить
Веселить факт, що у коментарях нема зеленоботів, які співають дифірамби зеленському, що, не такою уявляли владу "простих хлопців із народу" ?
Все сказане ним нагадує втрату багатьох демократичних інститутів та диктатуру, а як гадаєте, куди клан слуг поведе Україну, після того, як Європа почне припиняти відношення із авторитарною та не демократичною Україною ?
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25.06.2021 03:26 Ответить
мразина
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25.06.2021 04:07 Ответить
... не, понел, это он утверждает, что БО - "удлинитель члена"?
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25.06.2021 04:43 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1408251758896369665 1 ч

"СНБО - один из видов оружия и я его применяю" Зеленский Это не оружие. Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов"
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25.06.2021 07:13 Ответить
Ліквідатор держави - одним словом.
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25.06.2021 07:26 Ответить
Твоё оружие "монокоалиция" , благодаря которой ты протягиваешь любую "дичь"... Но здесь есть одно "Но" . В Украине такие фокусы долго не работают, и уже сегодня самые большие любители Цирка устали от твоего Шоу...
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25.06.2021 17:26 Ответить
 
 