Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) "свои оружием", которое он применяет для того, чтобы изменить страну.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ
"Я всегда говорил, что я пришел изменить страну. И если я понимаю, что по ходу политической жизни у меня есть быстрые инструменты и быстрое оружие и устал договариваться с теми или другими… Поэтому все, что есть у меня под рукой – моя власть. СНБО – один из видов оружия и я его применяю", - сказал он.
Президент говорит, что не помнит, кто ему подсказал идею использования механизма СНБО, "Я помню, что мы собрались командой, надо быстро действовать. Какие есть варианты: "а" – менять законодательство очень быстро, "б" – остановить это. Мы выбрали "б", а потом – "а", - сказал он.
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По психотипу зевова типовий істероїд, який потребує постійного позитивного підкріплення, тобто аплодисментів.
Мислення має емоційно-образне, інтелекту та належної освіти не має, до того ж відсутнє логічне мислення та критичне ставлення до своїх можливостей.
Йому взаггалі не можна працювати на державних посадах, його місце на сцені, де він просто кривляється під написані іншими тексти.
Це його предел.
https://www.youtube.com/watch?v=NDXlpdlRsZA
Там велике будівництвом виявили.
....
Деятельность СНБО основывается на Конституции Украины и Законах Украины.
Никаких незаконных "инструментов"
Слова "договариваться с теми или другими" звучат уже как-то незаконно.
А насчет «моя власть», так в Конституции сказано, что в Украине вся власть принадлежит народу.
Так что не заговаривайся, а то народ может применить власть, которая принадлежит ему, а не тебе. И для этого СНБО народу может не потребоваться
После того, как ЗЕ заменил суды решениями СНБО, что полностью противоречит Конституции, про то, что он гарант можно забыть.
ЗЕ - узурпатор власти, а не гарант Коституции.
https://www.youtube.com/watch?v=ESz05U5J1c8
Дурдом
@durdominua
·https://twitter.com/durdominua/status/1408099740902858754 3 ч "Зеленський катастрофічно виріс", - Михайло Подоляк
Буквально все, что оно сегодня несет можно под запись потом предъявлять в суде против него.
Все сказане ним нагадує втрату багатьох демократичних інститутів та диктатуру, а як гадаєте, куди клан слуг поведе Україну, після того, як Європа почне припиняти відношення із авторитарною та не демократичною Україною ?
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1408251758896369665 1 ч
"СНБО - один из видов оружия и я его применяю" Зеленский Это не оружие. Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов"