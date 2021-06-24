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Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї

Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї

Президент України Володимир Зеленський назвав Раду національної безпеки та оборони (РНБО) "своєю зброєю", яку він застосовує для того, щоб змінити країну.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ

"Я завжди говорив, що я прийшов змінити країну. І якщо я розумію, що по ходу політичного життя у мене є швидкі інструменти і швидка зброя і втомився домовлятися з тими чи іншими... Тому все, що є у мене під рукою - моя влада. РНБО - один із видів зброї і я його застосовую", - сказав він.

Президент каже, що не пам'ятає, хто йому підказав ідею використання механізму РНБО, "Я пам'ятаю, що ми зібралися командою, треба швидко діяти. Які є варіанти: "а" - змінювати законодавство дуже швидко, "б"- зупинити це. Ми вибрали "б", а потім - "а", - сказав він.

Читайте також: Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) санкції (11816) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+30
Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия - Цензор.НЕТ 2817
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24.06.2021 22:10
+21
А Зеленський швидко веде Україну до диктатури.
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24.06.2021 22:10
+15
раньше квн бьіл по субботам, сейчас цирк по пятницам и назьівается - снбо.
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24.06.2021 22:11
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Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия - Цензор.НЕТ 2817
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24.06.2021 22:10 Відповісти
...свЄжак
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24.06.2021 22:15 Відповісти
по таможне дало осечку
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24.06.2021 22:10 Відповісти
Игрушка в руках унюханного дитяти стрелять не может.
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24.06.2021 22:19 Відповісти
А Зеленський швидко веде Україну до диктатури.
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24.06.2021 22:10 Відповісти
З нього диктатор, як з собачого хвоста сито
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24.06.2021 22:14 Відповісти
Фіг там. Згадаєте мої слова років через тридцять.
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24.06.2021 22:30 Відповісти
навіть в заявах: "моя влада, моя зброя". Чисто диктаторські. По прообразу Луки. ***** - той хоч розумніший: такого в публічності собі не дозволяє.
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24.06.2021 22:24 Відповісти
Это комплексы человека небольшого роста.
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24.06.2021 22:33 Відповісти
"а" і "б" сідєлі на трубє.
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24.06.2021 22:11 Відповісти
раньше квн бьіл по субботам, сейчас цирк по пятницам и назьівается - снбо.
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24.06.2021 22:11 Відповісти
в этом цирке прилетает кое-кому не по детски.
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24.06.2021 22:53 Відповісти
Якщо сам нічого не вартий покладаєшся на інших, такі справи.
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24.06.2021 22:11 Відповісти
І що ти змінив? Прізвище чергового гідранта?
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24.06.2021 22:11 Відповісти
Чи є притомний психолог, котрий поставить діагноз?: Я всегда говорил, что я пришел изменить страну. И если я понимаю, что по ходу политической жизни у меня есть быстрые инструменты и быстрое оружие и устал договариваться с теми или другими… Поэтому все, что есть у меня под рукой - моя власть. СНБО - один из видов оружия и я его применяю
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24.06.2021 22:12 Відповісти
Психолога тут замало, тут потрібен психіатр.
По психотипу зевова типовий істероїд, який потребує постійного позитивного підкріплення, тобто аплодисментів.
Мислення має емоційно-образне, інтелекту та належної освіти не має, до того ж відсутнє логічне мислення та критичне ставлення до своїх можливостей.
Йому взаггалі не можна працювати на державних посадах, його місце на сцені, де він просто кривляється під написані іншими тексти.
Це його предел.
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25.06.2021 01:35 Відповісти
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана)

https://www.youtube.com/watch?v=NDXlpdlRsZA
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25.06.2021 12:51 Відповісти
Тут не психолог нужен а нарколог...
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25.06.2021 09:30 Відповісти
Лучше паталогоанатом...
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25.06.2021 10:34 Відповісти
Последний вид огужию
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24.06.2021 22:12 Відповісти
РНБО не є конституційною структурою держави.
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24.06.2021 22:13 Відповісти
Какой бред! От начала и до самого конца !
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24.06.2021 22:16 Відповісти
Кажуть, ЗЕ будує для себе цілий пляж під Києвом.
Там велике будівництвом виявили.
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24.06.2021 22:17 Відповісти
вава. захватить власть у бени не выйдет. сразу пойми это.
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24.06.2021 22:21 Відповісти
Идиот, оружие президента Конститутция, и ничего больше, в нормальной демократической стране наговорил бы на импичмент)))
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24.06.2021 22:22 Відповісти
зеленая шмаркля сморкается хрипато
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24.06.2021 22:23 Відповісти
Зеленский: СНБО – один из видов моего оружия - Цензор.НЕТ 3840

....
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24.06.2021 22:25 Відповісти
Вова,
Деятельность СНБО основывается на Конституции Украины и Законах Украины.
Никаких незаконных "инструментов"
Слова "договариваться с теми или другими" звучат уже как-то незаконно.
А насчет «моя власть», так в Конституции сказано, что в Украине вся власть принадлежит народу.
Так что не заговаривайся, а то народ может применить власть, которая принадлежит ему, а не тебе. И для этого СНБО народу может не потребоваться
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24.06.2021 23:21 Відповісти
Жарко. У клоуна гон.
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24.06.2021 22:30 Відповісти
у него ломка. его выпускают читать текст, потом дают дозу
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24.06.2021 22:34 Відповісти
Не гарант конституции о своем оружии да вот это уровень государственного цирка
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24.06.2021 22:30 Відповісти
Оружие? А с кем воевать собрался наш гарант? с конституцией Украины?
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24.06.2021 22:33 Відповісти
Блин, зеледент сегодня столько дури намолол, что создается впечатление что Дерьмак у него все айкосики забрал и не отдает пока он не наговорит себе на государственную измену.
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24.06.2021 22:34 Відповісти
а в чем измена? параноя?
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24.06.2021 22:57 Відповісти
В сдаче украинских территорий врагу, дав распоряжение как Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України нашим войскам оставить позиции и отойти вглубь своей территории без ведения противником наступательных боевых действий.
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24.06.2021 23:03 Відповісти
Какой конституции?

После того, как ЗЕ заменил суды решениями СНБО, что полностью противоречит Конституции, про то, что он гарант можно забыть.

ЗЕ - узурпатор власти, а не гарант Коституции.
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25.06.2021 01:32 Відповісти
Я так понимаю - «корона» жмёт……..☹️
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24.06.2021 22:47 Відповісти
Кроме моего обреза, которым я пугаю Мендель.
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24.06.2021 22:48 Відповісти
Ой дурак!
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24.06.2021 22:48 Відповісти
Зброя зегідранта:
https://www.youtube.com/watch?v=ESz05U5J1c8
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24.06.2021 22:50 Відповісти
Антимонопольный комитет - чиё оружие?
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24.06.2021 22:51 Відповісти
Пора писать Малая земля, Целина, и т.п и т.д.
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24.06.2021 22:53 Відповісти
Каждый, кто голосовал за это очм - пожизненный дебил!
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24.06.2021 23:06 Відповісти
Не надо так жестко, может некоторые уже раскаялись
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24.06.2021 23:23 Відповісти
https://twitter.com/durdominua

Дурдом
@durdominua
·https://twitter.com/durdominua/status/1408099740902858754 3 ч Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї - Цензор.НЕТ 4626 "Зеленський катастрофічно виріс", - Михайло Подоляк
Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї - Цензор.НЕТ 2287
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24.06.2021 23:20 Відповісти
Круто! Джугашвілі крутиться в могилі, як млинок, і заздрісно гризе лікті. Його сумнозвісні "трійки" хоча б формально, білими нитками, ліпили якусь статтю "ворогам народу", а ця "команда" вже навіть не заморочується...
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24.06.2021 23:33 Відповісти
ЗЕ прорвало.
Буквально все, что оно сегодня несет можно под запись потом предъявлять в суде против него.
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25.06.2021 01:29 Відповісти
Веселить факт, що у коментарях нема зеленоботів, які співають дифірамби зеленському, що, не такою уявляли владу "простих хлопців із народу" ?
Все сказане ним нагадує втрату багатьох демократичних інститутів та диктатуру, а як гадаєте, куди клан слуг поведе Україну, після того, як Європа почне припиняти відношення із авторитарною та не демократичною Україною ?
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25.06.2021 03:26 Відповісти
мразина
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25.06.2021 04:07 Відповісти
... не, понел, это он утверждает, что БО - "удлинитель члена"?
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25.06.2021 04:43 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1408251758896369665 1 ч

"СНБО - один из видов оружия и я его применяю" Зеленский Это не оружие. Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов"
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25.06.2021 07:13 Відповісти
Ліквідатор держави - одним словом.
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25.06.2021 07:26 Відповісти
Твоё оружие "монокоалиция" , благодаря которой ты протягиваешь любую "дичь"... Но здесь есть одно "Но" . В Украине такие фокусы долго не работают, и уже сегодня самые большие любители Цирка устали от твоего Шоу...
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25.06.2021 17:26 Відповісти
 
 