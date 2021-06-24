Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї

Президент України Володимир Зеленський назвав Раду національної безпеки та оборони (РНБО) "своєю зброєю", яку він застосовує для того, щоб змінити країну.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ

"Я завжди говорив, що я прийшов змінити країну. І якщо я розумію, що по ходу політичного життя у мене є швидкі інструменти і швидка зброя і втомився домовлятися з тими чи іншими... Тому все, що є у мене під рукою - моя влада. РНБО - один із видів зброї і я його застосовую", - сказав він.

Президент каже, що не пам'ятає, хто йому підказав ідею використання механізму РНБО, "Я пам'ятаю, що ми зібралися командою, треба швидко діяти. Які є варіанти: "а" - змінювати законодавство дуже швидко, "б"- зупинити це. Ми вибрали "б", а потім - "а", - сказав він.

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