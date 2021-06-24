Зеленський: РНБО - один із видів моєї зброї
Президент України Володимир Зеленський назвав Раду національної безпеки та оборони (РНБО) "своєю зброєю", яку він застосовує для того, щоб змінити країну.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ
"Я завжди говорив, що я прийшов змінити країну. І якщо я розумію, що по ходу політичного життя у мене є швидкі інструменти і швидка зброя і втомився домовлятися з тими чи іншими... Тому все, що є у мене під рукою - моя влада. РНБО - один із видів зброї і я його застосовую", - сказав він.
Президент каже, що не пам'ятає, хто йому підказав ідею використання механізму РНБО, "Я пам'ятаю, що ми зібралися командою, треба швидко діяти. Які є варіанти: "а" - змінювати законодавство дуже швидко, "б"- зупинити це. Ми вибрали "б", а потім - "а", - сказав він.
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По психотипу зевова типовий істероїд, який потребує постійного позитивного підкріплення, тобто аплодисментів.
Мислення має емоційно-образне, інтелекту та належної освіти не має, до того ж відсутнє логічне мислення та критичне ставлення до своїх можливостей.
Йому взаггалі не можна працювати на державних посадах, його місце на сцені, де він просто кривляється під написані іншими тексти.
Це його предел.
https://www.youtube.com/watch?v=NDXlpdlRsZA
Там велике будівництвом виявили.
....
Деятельность СНБО основывается на Конституции Украины и Законах Украины.
Никаких незаконных "инструментов"
Слова "договариваться с теми или другими" звучат уже как-то незаконно.
А насчет «моя власть», так в Конституции сказано, что в Украине вся власть принадлежит народу.
Так что не заговаривайся, а то народ может применить власть, которая принадлежит ему, а не тебе. И для этого СНБО народу может не потребоваться
После того, как ЗЕ заменил суды решениями СНБО, что полностью противоречит Конституции, про то, что он гарант можно забыть.
ЗЕ - узурпатор власти, а не гарант Коституции.
https://www.youtube.com/watch?v=ESz05U5J1c8
Дурдом
@durdominua
·https://twitter.com/durdominua/status/1408099740902858754 3 ч "Зеленський катастрофічно виріс", - Михайло Подоляк
Буквально все, что оно сегодня несет можно под запись потом предъявлять в суде против него.
Все сказане ним нагадує втрату багатьох демократичних інститутів та диктатуру, а як гадаєте, куди клан слуг поведе Україну, після того, як Європа почне припиняти відношення із авторитарною та не демократичною Україною ?
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1408251758896369665 1 ч
"СНБО - один из видов оружия и я его применяю" Зеленский Это не оружие. Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов"