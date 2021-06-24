Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса

Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення РНБО про введення персональних санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Відповідний указ №266/2021 від 24 червня набуває чинності з дня його оприлюднення.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - вказується в документі.

Всього за поданням Служби безпеки України санкції введено проти 538 фізичних та 540 юридичних осіб.

У пакеті санкцій проти Фукса і Фірташа - блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

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Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції відповідатимуть принципам їх застосування, встановленим законом України "Про санкції".

Також рішенням РНБО Фукса і Фірташа позбавляють державних нагород України на відміну про народного депутата Віктора Медведчука, до якого цей вид санкцій не застосовувався.

Санкції вводяться терміном на три роки.

Нагадуємо, рішення про введення санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.