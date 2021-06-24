Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса
Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення РНБО про введення персональних санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Відповідний указ №266/2021 від 24 червня набуває чинності з дня його оприлюднення.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - вказується в документі.
Всього за поданням Служби безпеки України санкції введено проти 538 фізичних та 540 юридичних осіб.
У пакеті санкцій проти Фукса і Фірташа - блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції відповідатимуть принципам їх застосування, встановленим законом України "Про санкції".
Також рішенням РНБО Фукса і Фірташа позбавляють державних нагород України на відміну про народного депутата Віктора Медведчука, до якого цей вид санкцій не застосовувався.
Санкції вводяться терміном на три роки.
Нагадуємо, рішення про введення санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.
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да и "санкции" против фирташа и фукса.. такие же, как и ликвидация ОАСК и Печерского суда - на бумаге есть, а по факту - через них зеленая шмаркля проводит нужные ему решения)
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."
Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=16
" Антиолигархическая борьба складывается так, как мы и прогнозировали. Санкции вроде бы есть, но на самом деле их нет. Медведчук и Фирташ тому пример. Беня просто еще не придумал себе "карательные" меры."
Ти віддаєш Цемаха і закриваєш очі на зрив затримання "вагнерівців" - тебе не запрошують на саміт НАТО.
Ти пускаєш в свій кабінет Коломойського, призначаєш головою СБУ друга-сценариста, ламаєш Нафтогаз об коліно - від тебе тікають інвестори та МВФ.
Ти купуєш російську електрику та продаєш туди своє кіно - РФ дозволяють добудувати "Північний потік-2".
Ти постійно заявляєш про бажання провести зустріч з Путіним - Меркель заявляє про діалог ЄС з Путіним.
Саме ТАКА ПОСЛІДОВНІСТЬ, не інша.
То тільки в українському телевізорі та в голові українського виборця вітер дує через те, що дерева гнуться - світ живе за іншими правилами.
Тому дивно чути претензії до всього світу, повторю ще раз - неможливо зрадити того, хто сам себе зрадив.
петя до хвірташа на поклон їздив,
а фуксу взагалі було зелене світло від петі ..
подивимося, хто зараз прибере до себе облгази і 30 родовищ газу..
невже беня ?