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Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса

Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса

Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення РНБО про введення персональних санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Відповідний указ №266/2021 від 24 червня набуває чинності з дня його оприлюднення.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - вказується в документі.

Всього за поданням Служби безпеки України санкції введено проти 538 фізичних та 540 юридичних осіб.

У пакеті санкцій проти Фукса і Фірташа - блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

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Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції відповідатимуть принципам їх застосування, встановленим законом України "Про санкції".

Також рішенням РНБО Фукса і Фірташа позбавляють державних нагород України на відміну про народного депутата Віктора Медведчука, до якого цей вид санкцій не застосовувався.

Санкції вводяться терміном на три роки.

Нагадуємо, рішення про введення санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) санкції (11816) РНБО (2279) Фірташ Дмитро (893) Фукс Павло (105)


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Топ коментарі
+13
Ти повертаєш Портнова і Кузьміна, призначаєш на посади соратників Януковіча - РФ повертають в ПАРЄ.
Ти віддаєш Цемаха і закриваєш очі на зрив затримання "вагнерівців" - тебе не запрошують на саміт НАТО.
Ти пускаєш в свій кабінет Коломойського, призначаєш головою СБУ друга-сценариста, ламаєш Нафтогаз об коліно - від тебе тікають інвестори та МВФ.
Ти купуєш російську електрику та продаєш туди своє кіно - РФ дозволяють добудувати "Північний потік-2".
Ти постійно заявляєш про бажання провести зустріч з Путіним - Меркель заявляє про діалог ЄС з Путіним.
Саме ТАКА ПОСЛІДОВНІСТЬ, не інша.
То тільки в українському телевізорі та в голові українського виборця вітер дує через те, що дерева гнуться - світ живе за іншими правилами.
Тому дивно чути претензії до всього світу, повторю ще раз - неможливо зрадити того, хто сам себе зрадив.Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 2276
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24.06.2021 17:41
+9
а проти бєні коли??? чи нікак ніззя...
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24.06.2021 17:39
+7
"санкции" - это так модно и современно... не то что уголовные дела - тягамотина и скучно...
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24.06.2021 17:40
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а проти бєні коли??? чи нікак ніззя...
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24.06.2021 17:39 Відповісти
нізя! там бо-бо бесноватому клоуну будет..
да и "санкции" против фирташа и фукса.. такие же, как и ликвидация ОАСК и Печерского суда - на бумаге есть, а по факту - через них зеленая шмаркля проводит нужные ему решения)
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24.06.2021 17:45 Відповісти
именно твой бесноватый вовка-шут и НАГРАДИЛ ахметова, фирташа, коломойшу и прочих олигархов миллиардами долларов - за счет таких как ты идиотов))
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.

Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."
Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
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24.06.2021 18:13 Відповісти
Фукс должен был принести "товар" на яхту "Чёрная Каракатица", но попал на "Беду"
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24.06.2021 17:39 Відповісти
"санкции" - это так модно и современно... не то что уголовные дела - тягамотина и скучно...
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24.06.2021 17:40 Відповісти
особенно в австрии..
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24.06.2021 17:40 Відповісти
Санкции Фирташу: ЗеБеня облапошил украинцев и слепил борьбу с олигархами по лекалам Кремля
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=16

" Антиолигархическая борьба складывается так, как мы и прогнозировали. Санкции вроде бы есть, но на самом деле их нет. Медведчук и Фирташ тому пример. Беня просто еще не придумал себе "карательные" меры."
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24.06.2021 17:40 Відповісти
"Кто же его посадит, он же памятник!"
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24.06.2021 17:40 Відповісти
Без уголовной ответственности это - заигрывание с зебилами
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24.06.2021 17:40 Відповісти
Ти повертаєш Портнова і Кузьміна, призначаєш на посади соратників Януковіча - РФ повертають в ПАРЄ.
Ти віддаєш Цемаха і закриваєш очі на зрив затримання "вагнерівців" - тебе не запрошують на саміт НАТО.
Ти пускаєш в свій кабінет Коломойського, призначаєш головою СБУ друга-сценариста, ламаєш Нафтогаз об коліно - від тебе тікають інвестори та МВФ.
Ти купуєш російську електрику та продаєш туди своє кіно - РФ дозволяють добудувати "Північний потік-2".
Ти постійно заявляєш про бажання провести зустріч з Путіним - Меркель заявляє про діалог ЄС з Путіним.
Саме ТАКА ПОСЛІДОВНІСТЬ, не інша.
То тільки в українському телевізорі та в голові українського виборця вітер дує через те, що дерева гнуться - світ живе за іншими правилами.
Тому дивно чути претензії до всього світу, повторю ще раз - неможливо зрадити того, хто сам себе зрадив.Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 2276
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24.06.2021 17:41 Відповісти
Газ подешевеет ?
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24.06.2021 17:47 Відповісти
Скоро бесплатно буде. В газових камерах.
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24.06.2021 18:17 Відповісти
Конституция Украины гарантирует каждому гражданину страны доказать, что он не Фирташ и не Фукс.
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24.06.2021 17:47 Відповісти
у петі рука не піднімалася на хфірташа,
петя до хвірташа на поклон їздив,
а фуксу взагалі було зелене світло від петі ..

подивимося, хто зараз прибере до себе облгази і 30 родовищ газу..
невже беня ?
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24.06.2021 17:49 Відповісти
Фирташу и Фуксу санкции эти до лампочки. Живут себе в благопристойной Австрии. Единственно, чего боится, к примеру, Фирташ, это выдача его США...
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24.06.2021 17:52 Відповісти
зелох простил фирташам 21лярдов гривен и ввел санкции. теперь фирташ в горе: не знает как потратить такие деньжища.
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24.06.2021 17:55 Відповісти
До жопы все эти страшилки!!
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24.06.2021 17:57 Відповісти
Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 4438
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24.06.2021 17:57 Відповісти
До жопы все эти страшилки!! Вот если бы зеленский забрал бы у Фирташа все облгазы или титановые рудники и фабрики обогащения!! или арестовал бы его незаконные счета и положил бы в казну УКраины 2-3 млрд гривен! Вот это было бы дело!!А так обыкновенные пук, под себя!!
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24.06.2021 18:01 Відповісти
До жопы все эти страшилки!! Вот если бы зеленский забрал бы у Фирташа все облгазы или титановые рудники и фабрики обогащения!! или арестовал бы его незаконные счета и положил бы в казну УКраины 2-3 млрд гривен! Вот это было бы дело!!А так обыкновенные пук, под себя!! И скважины газа по Полтавской и Харькову!
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24.06.2021 18:04 Відповісти
Есть ли у тебя план, мистер фукс?

Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 6545
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24.06.2021 18:13 Відповісти
фуксов много среди того этносу. Чуть сомневался что об этом что на фото с гепуцием великолепным. Этого давно стоило---реально и давно серый кардинал Харькова включая сегодняшнего секретуря что желает мэром стать. Если фуксера прищучат крепко---отличное дело будет. Тогда шанс у харьковчан выбрать достойного будет---такие есть. Это ещё урки ранних 90гг. Там копнуть, сыпанётся сильно. Но сомнительно конечно это.
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24.06.2021 18:40 Відповісти
новини, які не варті того, щоб їх читати.
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24.06.2021 18:18 Відповісти
Таварисчь призЕдент, а что там с беркутовцем награждённый гитлеровской ленточкой, с дупой! Долго ли оно будет портить воздух Украины? Или на Бога уповать? Он щедр, одного *********, беркутовца-напёрстника, тоже ленточконосца гепу, призвал к себе...
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24.06.2021 18:31 Відповісти
денег клоун хочет сбить с соплемеников пейсатых
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24.06.2021 18:35 Відповісти
Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 2826
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24.06.2021 18:51 Відповісти
Там было сообщение о скором заседании СНБО по вопросу изменения климата. Жду не дождусь санкций в отношении потепления. Жарко невмоготу!
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24.06.2021 20:32 Відповісти
"Санкцюнам" Зеленского Будут ли конфискованы части собственности подсанкционного Фирташа в облэнерго ? Или это "санкции санкцюнов "?Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 2223
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24.06.2021 23:45 Відповісти
Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 3937
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24.06.2021 23:54 Відповісти
Санкции Фирташу - https://youtu.be/NprQjW3BKoo
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25.06.2021 12:44 Відповісти
 
 