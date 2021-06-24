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Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса

Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение СНБО о введении персональных санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня вступает в силу со дня его обнародования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указывается в документе.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

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В пакете санкций против Фукса и Фирташа – блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, применяется запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях"

Также решением СНБО Фукс и Фирташ лишаются государственных наград Украины в отличие о народного депутата Виктора Медведчука, к которому этот вид санкций не применялся.

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Санкции вводятся сроком на три года.

Напоминаем, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) санкции (11285) СНБО (4431) Фирташ Дмитрий (1057) Фукс Павел (36)


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Топ комментарии
+13
Ти повертаєш Портнова і Кузьміна, призначаєш на посади соратників Януковіча - РФ повертають в ПАРЄ.
Ти віддаєш Цемаха і закриваєш очі на зрив затримання "вагнерівців" - тебе не запрошують на саміт НАТО.
Ти пускаєш в свій кабінет Коломойського, призначаєш головою СБУ друга-сценариста, ламаєш Нафтогаз об коліно - від тебе тікають інвестори та МВФ.
Ти купуєш російську електрику та продаєш туди своє кіно - РФ дозволяють добудувати "Північний потік-2".
Ти постійно заявляєш про бажання провести зустріч з Путіним - Меркель заявляє про діалог ЄС з Путіним.
Саме ТАКА ПОСЛІДОВНІСТЬ, не інша.
То тільки в українському телевізорі та в голові українського виборця вітер дує через те, що дерева гнуться - світ живе за іншими правилами.
Тому дивно чути претензії до всього світу, повторю ще раз - неможливо зрадити того, хто сам себе зрадив.Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 2276
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24.06.2021 17:41
+9
а проти бєні коли??? чи нікак ніззя...
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24.06.2021 17:39
+7
"санкции" - это так модно и современно... не то что уголовные дела - тягамотина и скучно...
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24.06.2021 17:40
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а проти бєні коли??? чи нікак ніззя...
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24.06.2021 17:39 Ответить
нізя! там бо-бо бесноватому клоуну будет..
да и "санкции" против фирташа и фукса.. такие же, как и ликвидация ОАСК и Печерского суда - на бумаге есть, а по факту - через них зеленая шмаркля проводит нужные ему решения)
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24.06.2021 17:45 Ответить
именно твой бесноватый вовка-шут и НАГРАДИЛ ахметова, фирташа, коломойшу и прочих олигархов миллиардами долларов - за счет таких как ты идиотов))
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.

Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."
Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
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24.06.2021 18:13 Ответить
Фукс должен был принести "товар" на яхту "Чёрная Каракатица", но попал на "Беду"
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24.06.2021 17:39 Ответить
"санкции" - это так модно и современно... не то что уголовные дела - тягамотина и скучно...
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24.06.2021 17:40 Ответить
особенно в австрии..
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24.06.2021 17:40 Ответить
Санкции Фирташу: ЗеБеня облапошил украинцев и слепил борьбу с олигархами по лекалам Кремля
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=16

" Антиолигархическая борьба складывается так, как мы и прогнозировали. Санкции вроде бы есть, но на самом деле их нет. Медведчук и Фирташ тому пример. Беня просто еще не придумал себе "карательные" меры."
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24.06.2021 17:40 Ответить
"Кто же его посадит, он же памятник!"
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24.06.2021 17:40 Ответить
Без уголовной ответственности это - заигрывание с зебилами
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24.06.2021 17:40 Ответить
Ти повертаєш Портнова і Кузьміна, призначаєш на посади соратників Януковіча - РФ повертають в ПАРЄ.
Ти віддаєш Цемаха і закриваєш очі на зрив затримання "вагнерівців" - тебе не запрошують на саміт НАТО.
Ти пускаєш в свій кабінет Коломойського, призначаєш головою СБУ друга-сценариста, ламаєш Нафтогаз об коліно - від тебе тікають інвестори та МВФ.
Ти купуєш російську електрику та продаєш туди своє кіно - РФ дозволяють добудувати "Північний потік-2".
Ти постійно заявляєш про бажання провести зустріч з Путіним - Меркель заявляє про діалог ЄС з Путіним.
Саме ТАКА ПОСЛІДОВНІСТЬ, не інша.
То тільки в українському телевізорі та в голові українського виборця вітер дує через те, що дерева гнуться - світ живе за іншими правилами.
Тому дивно чути претензії до всього світу, повторю ще раз - неможливо зрадити того, хто сам себе зрадив.Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 2276
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24.06.2021 17:41 Ответить
Газ подешевеет ?
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24.06.2021 17:47 Ответить
Скоро бесплатно буде. В газових камерах.
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24.06.2021 18:17 Ответить
Конституция Украины гарантирует каждому гражданину страны доказать, что он не Фирташ и не Фукс.
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24.06.2021 17:47 Ответить
у петі рука не піднімалася на хфірташа,
петя до хвірташа на поклон їздив,
а фуксу взагалі було зелене світло від петі ..

подивимося, хто зараз прибере до себе облгази і 30 родовищ газу..
невже беня ?
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24.06.2021 17:49 Ответить
Фирташу и Фуксу санкции эти до лампочки. Живут себе в благопристойной Австрии. Единственно, чего боится, к примеру, Фирташ, это выдача его США...
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24.06.2021 17:52 Ответить
зелох простил фирташам 21лярдов гривен и ввел санкции. теперь фирташ в горе: не знает как потратить такие деньжища.
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24.06.2021 17:55 Ответить
До жопы все эти страшилки!!
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24.06.2021 17:57 Ответить
Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 4438
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24.06.2021 17:57 Ответить
До жопы все эти страшилки!! Вот если бы зеленский забрал бы у Фирташа все облгазы или титановые рудники и фабрики обогащения!! или арестовал бы его незаконные счета и положил бы в казну УКраины 2-3 млрд гривен! Вот это было бы дело!!А так обыкновенные пук, под себя!!
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24.06.2021 18:01 Ответить
До жопы все эти страшилки!! Вот если бы зеленский забрал бы у Фирташа все облгазы или титановые рудники и фабрики обогащения!! или арестовал бы его незаконные счета и положил бы в казну УКраины 2-3 млрд гривен! Вот это было бы дело!!А так обыкновенные пук, под себя!! И скважины газа по Полтавской и Харькову!
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24.06.2021 18:04 Ответить
Есть ли у тебя план, мистер фукс?

Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО к Фирташу и Фуксу - Цензор.НЕТ 6545
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24.06.2021 18:13 Ответить
фуксов много среди того этносу. Чуть сомневался что об этом что на фото с гепуцием великолепным. Этого давно стоило---реально и давно серый кардинал Харькова включая сегодняшнего секретуря что желает мэром стать. Если фуксера прищучат крепко---отличное дело будет. Тогда шанс у харьковчан выбрать достойного будет---такие есть. Это ещё урки ранних 90гг. Там копнуть, сыпанётся сильно. Но сомнительно конечно это.
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24.06.2021 18:40 Ответить
новини, які не варті того, щоб їх читати.
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24.06.2021 18:18 Ответить
Таварисчь призЕдент, а что там с беркутовцем награждённый гитлеровской ленточкой, с дупой! Долго ли оно будет портить воздух Украины? Или на Бога уповать? Он щедр, одного *********, беркутовца-напёрстника, тоже ленточконосца гепу, призвал к себе...
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24.06.2021 18:31 Ответить
денег клоун хочет сбить с соплемеников пейсатых
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24.06.2021 18:35 Ответить
Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 2826
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24.06.2021 18:51 Ответить
Там было сообщение о скором заседании СНБО по вопросу изменения климата. Жду не дождусь санкций в отношении потепления. Жарко невмоготу!
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24.06.2021 20:32 Ответить
"Санкцюнам" Зеленского Будут ли конфискованы части собственности подсанкционного Фирташа в облэнерго ? Или это "санкции санкцюнов "?Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 2223
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24.06.2021 23:45 Ответить
Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса - Цензор.НЕТ 3937
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24.06.2021 23:54 Ответить
Санкции Фирташу - https://youtu.be/NprQjW3BKoo
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25.06.2021 12:44 Ответить
 
 