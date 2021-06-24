Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса
Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение СНБО о введении персональных санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня вступает в силу со дня его обнародования.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указывается в документе.
Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.
В пакете санкций против Фукса и Фирташа – блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.
Кроме того, применяется запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях"
Также решением СНБО Фукс и Фирташ лишаются государственных наград Украины в отличие о народного депутата Виктора Медведчука, к которому этот вид санкций не применялся.
Санкции вводятся сроком на три года.
Напоминаем, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.
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да и "санкции" против фирташа и фукса.. такие же, как и ликвидация ОАСК и Печерского суда - на бумаге есть, а по факту - через них зеленая шмаркля проводит нужные ему решения)
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."
Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=16
" Антиолигархическая борьба складывается так, как мы и прогнозировали. Санкции вроде бы есть, но на самом деле их нет. Медведчук и Фирташ тому пример. Беня просто еще не придумал себе "карательные" меры."
Ти віддаєш Цемаха і закриваєш очі на зрив затримання "вагнерівців" - тебе не запрошують на саміт НАТО.
Ти пускаєш в свій кабінет Коломойського, призначаєш головою СБУ друга-сценариста, ламаєш Нафтогаз об коліно - від тебе тікають інвестори та МВФ.
Ти купуєш російську електрику та продаєш туди своє кіно - РФ дозволяють добудувати "Північний потік-2".
Ти постійно заявляєш про бажання провести зустріч з Путіним - Меркель заявляє про діалог ЄС з Путіним.
Саме ТАКА ПОСЛІДОВНІСТЬ, не інша.
То тільки в українському телевізорі та в голові українського виборця вітер дує через те, що дерева гнуться - світ живе за іншими правилами.
Тому дивно чути претензії до всього світу, повторю ще раз - неможливо зрадити того, хто сам себе зрадив.
петя до хвірташа на поклон їздив,
а фуксу взагалі було зелене світло від петі ..
подивимося, хто зараз прибере до себе облгази і 30 родовищ газу..
невже беня ?