Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение СНБО о введении персональных санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня вступает в силу со дня его обнародования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указывается в документе.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

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В пакете санкций против Фукса и Фирташа – блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, применяется запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях"

Также решением СНБО Фукс и Фирташ лишаются государственных наград Украины в отличие о народного депутата Виктора Медведчука, к которому этот вид санкций не применялся.

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Санкции вводятся сроком на три года.

Напоминаем, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.