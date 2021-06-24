Выдачей паспортов населению ОРДЛО Россия нарушает Минские соглашения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ нарушает логику Минских соглашений, выдавая населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"350 - 400 тыс. паспортов - это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, "в приоритете потенциальных переговоров с президентом России стоят вопросы безопасности". Он добавил, что "вопрос встречи с Владимиром Путиным стоит в повестке".

"С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по повестке, и по сроку, и месту встречи", - сказал Зеленский.

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