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Новости Агрессия России против Украины
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Выдачей паспортов населению ОРДЛО Россия нарушает Минские соглашения, - Зеленский

Выдачей паспортов населению ОРДЛО Россия нарушает Минские соглашения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ нарушает логику Минских соглашений, выдавая населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"350 - 400 тыс. паспортов - это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, "в приоритете потенциальных переговоров с президентом России стоят вопросы безопасности". Он добавил, что "вопрос встречи с Владимиром Путиным стоит в повестке".

"С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по повестке, и по сроку, и месту встречи", - сказал Зеленский.

Также читайте: Паспорта России получили более 630 тысяч жителей оккупированных территорий, - Данилов

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) паспорт (1179) Донбасс (26956) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+1
На самом деле это не так уж и плохо. Перед деоккупацией принять механизм, реализующий лишение Украинского гражданства тех, кто имеет гражданство других стран и ву-а-ля - вся эта рыгоанальная шобла остаётся без электората...
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24.06.2021 22:17
+1
а какие дії тут можно предпринять ? рф клало на соглашение, украина подписала соглашение с априори глупыми условиями, а ес и сша обеспокоенны
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24.06.2021 22:53
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На самом деле это не так уж и плохо. Перед деоккупацией принять механизм, реализующий лишение Украинского гражданства тех, кто имеет гражданство других стран и ву-а-ля - вся эта рыгоанальная шобла остаётся без электората...
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24.06.2021 22:17 Ответить
Стояти сцикуняра! Ти ж тріпало , що вони погані? А щось нове придумати клепки не має ?
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24.06.2021 22:18 Ответить
і які у відповідь будуть дії президента Зеленського?
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24.06.2021 22:19 Ответить
а какие дії тут можно предпринять ? рф клало на соглашение, украина подписала соглашение с априори глупыми условиями, а ес и сша обеспокоенны
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24.06.2021 22:53 Ответить
Зеля всетаки хоче подивитися в дупу *****.
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24.06.2021 22:21 Ответить
І тому Зеленський підняв ціни на морковку й бурячок. І відразу виріс той, який між ногами (тільки не спереду, а ззаду) - рейтинг.
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24.06.2021 22:23 Ответить
омг. молодые овощи не в сезон всегда стоят дорого. потому что их мало. через месяц этот буряк с морковкой опять будут стоить 3 копейки. хватит зубожиння, боты
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24.06.2021 22:26 Ответить
то це ти 25% рейтингу цього лопуха зеленого, малявка?
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24.06.2021 22:30 Ответить
ты вова галимый коллаборационист
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24.06.2021 22:29 Ответить
Минские соглашения это незаконный фуфел, всерьез про них может говорить только упоротый наркоман. П.С. Так с 90-х в Крыму российские паспорта выдавали под крышей местного СБУ.
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24.06.2021 22:42 Ответить
 
 