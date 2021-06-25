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Новости Агрессия России против Украины
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Конгресс США полностью поддерживает предоставление Украине летального оружия, - Ламборн

Конгресс США полностью поддерживает предоставление Украине летального оружия, - Ламборн

В Конгрессе США обе партии поддерживают Украину в вопросе предоставления дополнительной оборонной помощи, в частности летального оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в комментарии сказал член комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США конгрессмен Даг Ламборн и отметил, что партии выражают "очень мощную поддержку" в этом вопросе.

Конгрессмен также дополнил, что такого мнения в Конгрессе придерживаются потому, что это помогает Украине сдерживать распространение российской агрессии.

"В Конгрессе США существует очень мощная двухпартийная поддержка относительно помощи Украине, которая борется с ужасным вызовом российского вторжения на востоке страны и в Крыму", - отметил Ламборн.

Он подчеркнул, что помощь Украине оборонного характера, которая включает летальное оружие, является "лучшим способом, который позволяет продвигаться дальше" в сдерживании российской агрессии.

"И мы надеемся, что это должно удержать Россию от действий, которые могут ухудшить ситуацию", - добавил конгрессмен.

Ламборн также выразил убеждение, что Украина является "важным союзником в регионе, и стремление украинцев к свободе должно быть удовлетворено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях

Напомним, в июне американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники, обнародовало информацию о том, что США якобы прекращают предоставление Украине военной помощи на общую сумму около $100 млн.

На следующий день представитель Белого Дома Джен Псаки опровергла эту информацию и назвала нонсенсом.

По ее словам, незадолго до саммита Джо Байдена и Владимира Путина США предоставили Украине пакет военной помощи на сумму $150 млн, включая летальную оружие.

Конгресс США (1233) оружие (10212)


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Пусть конгресс поддержит введение своей второй поправки в Украине)
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25.06.2021 09:07 Ответить
Про яку летальну зброю бреше крихітка Псахєс? А з виділених 250 млн. надали лише половину. Може, Конгрес і за, але дєдушка жо - проти.
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25.06.2021 13:38 Ответить
Не вздумайте давать нам оружие!!
Подонок поцЗедент отдаст его Лукашенко и )(уйлу
как вагнеровцев
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25.06.2021 09:48 Ответить
зброю дають мабуть з військовими з метою навчання у застосуванні і заодно - контролі використання за призначенням, щоб усязі там зезрадники не злили її ворогу
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25.06.2021 10:45 Ответить
Кремлівський агент Дєрьмак все озброєння здасть ворогу. Але все одно подяка нашим американським друзям за розуміння та підтримку.
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25.06.2021 10:49 Ответить
Кыкыморо, твої дописи виглядають тупо й безпорадно навіть на тлі твоїх колег - корисних ідіотів глобалістичної мафії. Зміни професію з бота на, скажімо, посудомийку. Або прибиральницю. На більше у тебе клепки забракне, але будеш приносити користь суспільству.
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25.06.2021 13:42 Ответить
 
 