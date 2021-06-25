Конгресс США полностью поддерживает предоставление Украине летального оружия, - Ламборн

В Конгрессе США обе партии поддерживают Украину в вопросе предоставления дополнительной оборонной помощи, в частности летального оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в комментарии сказал член комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США конгрессмен Даг Ламборн и отметил, что партии выражают "очень мощную поддержку" в этом вопросе.

Конгрессмен также дополнил, что такого мнения в Конгрессе придерживаются потому, что это помогает Украине сдерживать распространение российской агрессии.

"В Конгрессе США существует очень мощная двухпартийная поддержка относительно помощи Украине, которая борется с ужасным вызовом российского вторжения на востоке страны и в Крыму", - отметил Ламборн.

Он подчеркнул, что помощь Украине оборонного характера, которая включает летальное оружие, является "лучшим способом, который позволяет продвигаться дальше" в сдерживании российской агрессии.

"И мы надеемся, что это должно удержать Россию от действий, которые могут ухудшить ситуацию", - добавил конгрессмен.

Ламборн также выразил убеждение, что Украина является "важным союзником в регионе, и стремление украинцев к свободе должно быть удовлетворено".

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Напомним, в июне американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники, обнародовало информацию о том, что США якобы прекращают предоставление Украине военной помощи на общую сумму около $100 млн.

На следующий день представитель Белого Дома Джен Псаки опровергла эту информацию и назвала нонсенсом.

По ее словам, незадолго до саммита Джо Байдена и Владимира Путина США предоставили Украине пакет военной помощи на сумму $150 млн, включая летальную оружие.