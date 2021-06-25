Конгрес США повністю підтримує надання Україні летальної зброї, - Ламборн

У Конгресі США обидві партії підтримують Україну в питанні надання додаткової оборонної допомоги, зокрема летальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в коментарі сказав член комітету з питань Збройних сил Палати представників США конгресмен Даг Ламборн і зазначив, що партії висловлюють "дуже потужну підтримку" в цьому питанні.

Конгресмен також доповнив, що такої думки в Конгресі дотримуються тому, що це допомагає Україні стримувати поширення російської агресії.

"У Конгресі США існує дуже потужна двопартійна підтримка стосовно допомоги Україні, яка бореться із жахливим викликом російського вторгнення на сході країни та в Криму", - розповів американський законодавець.

Він підкреслив, що допомога Україні оборонного характеру, яка включає летальну зброю, є "найкращим способом, який дає змогу просуватися далі" в стримуванні російської агресії.

"І ми сподіваємося, що це має утримати Росію від дій, як можуть погіршити ситуацію", - додав конгресмен.

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Ламборн також висловив переконання, що Україна є "важливим союзником у регіоні, і прагнення українців до свободи має бути задоволене".

Нагадаємо, в червні американське видання Politico, посилаючись на власні джерела, оприлюднило інформацію про те, що США нібито припиняють надання Україні військоаої допомоги на загальну суму близько $ 100 млн.

Наступного дня представник Білого Дому Джен Дженніфер Псакі спростувала цю інформацію і назвала нонсенсом.

За її словами, незадовго до саміту Джо Байдена і Володимира Путіна США надали Україні пакет військової допомоги на суму $ 150 млн, включаючи летальну зброю.