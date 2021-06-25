Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков

Конституция Украины является фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех в стране.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша Конституция - одна из лучших в Европе. Но как-то мы не так много внимания ей уделяли...Именно Конституция четко разграничивает все права и обязанности власти, все те институции, все вертикали. Именно Конституция является тем фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех", - заявил он.

Читайте также: Оригинал Конституции Орлика будет представлен на праздновании 30-летия Независимости. Швеция временно передаст Украине экспонат, - Кулеба