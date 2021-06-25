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ВР (27371) Конституция (2005) Разумков Дмитрий (1520)

Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков

Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков

Конституция Украины является фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех в стране.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша Конституция - одна из лучших в Европе. Но как-то мы не так много внимания ей уделяли...Именно Конституция четко разграничивает все права и обязанности власти, все те институции, все вертикали. Именно Конституция является тем фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех", - заявил он.

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Топ комментарии
+6
А ще в нас президент відвертий ворог.
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25.06.2021 10:13
+5
На Конституцію Зеля поклав болт.
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25.06.2021 10:14
+4
с помощью нашей Конституции почему-то власти творят любые беззакония и все это остается безнаказанным..., конечно, есть чем гордиться...., а ведь Конституция любой страны должна лежать в основе ее процветания и прогресса..., но нет, процветает у нас только коррупция и прогрессирует деградация власти...
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25.06.2021 10:22
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А ще в нас президент відвертий ворог.
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25.06.2021 10:13 Ответить
*ЕС* об обвинениях президента в адрес Порошенко: *Путин х**ло, а Зеленский брехло*
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25.06.2021 10:14 Ответить
На Конституцію Зеля поклав болт.
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25.06.2021 10:14 Ответить
И работает ?
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25.06.2021 10:14 Ответить
Возможно, только она не работает. И ее вертят на половом органе все начиная от президента и заканчивая плешивым чинушей в каком то райцентре....
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25.06.2021 10:15 Ответить
її просто мало хто знає. помахають перед носом нею в 11 класі і все. а як нею користуватись, не дають. а непрацює вона, бо не вміють користуватись, а значить і знать виходить не треба.
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25.06.2021 13:44 Ответить
только она не работает
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25.06.2021 10:15 Ответить
только ВР ее игнорирует
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25.06.2021 10:18 Ответить
Да видал эту конституцию правящий Украиной кодлан гражданина Израиля Коломойского. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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25.06.2021 10:21 Ответить
с помощью нашей Конституции почему-то власти творят любые беззакония и все это остается безнаказанным..., конечно, есть чем гордиться...., а ведь Конституция любой страны должна лежать в основе ее процветания и прогресса..., но нет, процветает у нас только коррупция и прогрессирует деградация власти...
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25.06.2021 10:22 Ответить
от бы вы еще хоть иногда читали и использовали при принятии решений

а то ваш неЛох эту книжечку по ходу и в руки не брал
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25.06.2021 10:28 Ответить
Вот только и ЗЕ, и Разумков вытирают Конституцией Украины задницу уже третий год.
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25.06.2021 10:31 Ответить
сталинская конституция то же была лучшая - и шо?
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25.06.2021 10:31 Ответить
Может и лучшая, но вот ее исполнение оставляет желать лучшего, а кое-кто вообще на нее болт положил. Таковы наши суровые реалии.
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25.06.2021 10:35 Ответить
так якщо ти сам нею не користуватимешся, то за тебе це ніхто не зробить.
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25.06.2021 13:47 Ответить
СРСР 1936.Сталінська Конституція переплюнула по демократичності навіть американську! Насправді : Гулаг-Голодомор-небачені репресії та людиноненависницька тиранія
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25.06.2021 10:37 Ответить
Спочатку у нас з'явився "найвеличніший лідер", а вже потім виявляється, що "Наша Конституція - одна з найкращих у Європі")
Я просто розгублений, навіть не знаю чим гордитися(
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25.06.2021 10:38 Ответить
Только есть каста , которая плюет на нее и нарушает все ее положения в угоду собственному обогащению!
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25.06.2021 10:48 Ответить
І Голозадько такий чесний, такий патріотичний, такий безкорисливий... на екрані...
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25.06.2021 10:51 Ответить
Может быть, может быть! Да к ней бы еще гаранта адекватного, а не вот это вот чмо, которое по четным числам подтирается конституцией, а по нечетным вертит ее на юху!
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25.06.2021 11:04 Ответить
Та ЗЕ-бил на неё нас....ал! И КС,какой бы там он ни был,заблокировал.
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25.06.2021 11:10 Ответить
Конституція може бути взагалі ідеальною, але толку з того, якщо нею сраку підтирають? У юристів навіть термін для цього випадку є - "фіктивна Конституція"
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25.06.2021 11:19 Ответить
Наша Конституція - одна з найкращих у Європі, - Разумков - Цензор.НЕТ 4884
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25.06.2021 11:45 Ответить
 
 