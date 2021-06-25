Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков
Конституция Украины является фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех в стране.
Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.
"Наша Конституция - одна из лучших в Европе. Но как-то мы не так много внимания ей уделяли...Именно Конституция четко разграничивает все права и обязанности власти, все те институции, все вертикали. Именно Конституция является тем фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех", - заявил он.
Топ комментарии
+6 Porol ferton
показать весь комментарий25.06.2021 10:13
+5 5 копійок
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+4 Hanka Panyanka
показать весь комментарий25.06.2021 10:22
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а то ваш неЛох эту книжечку по ходу и в руки не брал
Я просто розгублений, навіть не знаю чим гордитися(