Наша Конституція - одна з найкращих у Європі, - Разумков
Конституція України є фундаментом, на якому базуються всі закони, які повинні бути одними для всіх в країні.
Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив в ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Наша Конституція - одна з найкращих у Європі. Але якось ми не так багато уваги їй приділяли ... Саме Конституція чітко розмежовує всі права і обов'язки влади, всі ті інституції, всі вертикалі. Саме Конституція є тим фундаментом, на якому базуються всі закони, які повинні бути одні для всіх", - заявив він.
Топ коментарі
+6 Porol ferton
показати весь коментар25.06.2021 10:13
+5 5 копійок
показати весь коментар25.06.2021 10:14
+4 Hanka Panyanka
показати весь коментар25.06.2021 10:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а то ваш неЛох эту книжечку по ходу и в руки не брал
Я просто розгублений, навіть не знаю чим гордитися(