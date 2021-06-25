Разумков о возможных санкциях СНБО против Коломойского: Нарушивших законодательство граждан нужно по нему и привлекать

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что украинских граждан нужно привлекать к ответственности по украинскому законодательству.

Об этом спикер Рады заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили у главы парламента, поддержит ли он санкции СНБО против Игоря Коломойского.

"Все мои позиции, связанные с гражданами Украины, широкоизвестны. Мы должны людей, которые нарушили украинское законодательство привлекать по украинскому законодательству. Тех, кого мы можем. Они сегодня находятся тут. У нас есть, если мы говорим о госслужащих, много статей, которые можна применить. Если мы говорим о нардепах, это госизмена, финансирование терроризма, это много других вещей, в том числе и коррупционных. Сегодня мы обеспечили и правоохранительные органы, и антикоррупционные, полным перечнем законодательной базы, которая им позволяет качетсвенно выполнять свои функции, пусть выполняют", - добавил Разумковю.

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