Лидеры ЕС продлили "крымские" санкции против России, - журналист Йозвяк
Лидеры ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Санкции продлевают еще на полгода.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что решение было принято на фоне разговоров о возможности возобновления диалога с РФ.
"Вчера вечером лидеры ЕС дали "зеленый свет" продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины", - сообщил журналист.
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ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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