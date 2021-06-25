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Новости Санкции против России
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Лидеры ЕС продлили "крымские" санкции против России, - журналист Йозвяк

Лидеры ЕС продлили

Лидеры ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Санкции продлевают еще на полгода.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что решение было принято на фоне разговоров о возможности возобновления диалога с РФ.

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"Вчера вечером лидеры ЕС дали "зеленый свет" продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины", - сообщил журналист.

Лидеры ЕС продлили крымские санкции против России, - журналист Йозвяк 01

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Надо было ждать когда рашоорки нападут на английский эсминец для этого?
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25.06.2021 12:30 Ответить
московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.,
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25.06.2021 12:30 Ответить
Английский эсминец разбудил жирную Европу.
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25.06.2021 12:33 Ответить
 
 