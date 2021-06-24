Евросоюз одобрил секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский Союз одобрил секторальные санкции против Беларуси. Они затронут сразу несколько секторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Письменная процедура закончилась. Секторальные санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и наблюдательные технологии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Йозвяк сообщал, что секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковской дело и нефть.

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