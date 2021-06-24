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Евросоюз одобрил секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

Евросоюз одобрил секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский Союз одобрил секторальные санкции против Беларуси. Они затронут сразу несколько секторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Письменная процедура закончилась. Секторальные санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и наблюдательные технологии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Йозвяк сообщал, что секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковской дело и нефть.

Читайте: Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк

Автор: 

Беларусь (7889) санкции (11282) Евросоюз (17113) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+3
Ща усатый придурок станет на границе с ЕС и будет гнать туда пинками нелегалов и перекидывать мешки с наркотой,как и обещал.))
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24.06.2021 13:54
+1
Vet sam samozvanec govoril sto operaciju po zaxvatu ES samoliota prosiol uspesno.Vot vam i rezultat imejetsia.
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24.06.2021 14:01
+1
Tak on tak i delajet,cigareti ecio jest u nego.Vcera tam bunt bil u nas gde nelegai,xoteli vyjti gde jest zakryti,no polucili gaza i uspokojilis
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24.06.2021 14:04
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Ща усатый придурок станет на границе с ЕС и будет гнать туда пинками нелегалов и перекидывать мешки с наркотой,как и обещал.))
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24.06.2021 13:54 Ответить
Tak on tak i delajet,cigareti ecio jest u nego.Vcera tam bunt bil u nas gde nelegai,xoteli vyjti gde jest zakryti,no polucili gaza i uspokojilis
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24.06.2021 14:04 Ответить
А против Пуйла усилить?
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24.06.2021 14:01 Ответить
Soglasen nado i raski vodit poxozyje sankciji
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24.06.2021 14:27 Ответить
Vet sam samozvanec govoril sto operaciju po zaxvatu ES samoliota prosiol uspesno.Vot vam i rezultat imejetsia.
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24.06.2021 14:01 Ответить
Мойша, хутка вы будзіце х .. без солі дажоўваў, за гэта і прыміце мае віншаванні. Калі засталіся кветачкі тыя, што мянтам вы дарылі, ўсохлых, зрабіце з іх салата з бульбай. Іншым, вам, як стукачка КДБ паёк кантора нарешет.
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24.06.2021 14:22 Ответить
в ближайшие дни, скорее всего еще до принятия этих санкций, лукашеску заморозит все вклады в банках. белорусы, не ждите этого, снимайте все и в чулок.
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24.06.2021 14:33 Ответить
Они уже наигрались с "зайцами", а баксы хто ж им дасть...
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24.06.2021 14:36 Ответить
Респект ЕС!
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24.06.2021 14:41 Ответить
 
 