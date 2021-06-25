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Новини Санкції проти Росії
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Лідери ЄС продовжили "кримські" санкції проти Росії, - журналіст Йозвяк

Лідери ЄС продовжили

Лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі. Санкції продовжують ще на пів року.

Про це повідомив на своїй сторінці у TTwitter  журналіст Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що рішення було ухвалено на тлі розмов про можливість відновлення діалогу з РФ.

"Вчора ввечері лідери ЄС дали "зелене світло" продовження на 6 місяців економічних санкцій щодо Росії у зв'язку з анексією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України", - повідомив журналіст.

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Лідери ЄС продовжили кримські санкції проти Росії, - журналіст Йозвяк 01

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Надо было ждать когда рашоорки нападут на английский эсминец для этого?
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25.06.2021 12:30 Відповісти
московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.,
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25.06.2021 12:30 Відповісти
Английский эсминец разбудил жирную Европу.
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25.06.2021 12:33 Відповісти
 
 