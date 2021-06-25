"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздничные выходные

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Так, поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится из Киева 26 июня в 6:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27.

Поезд № 207/208 Ужгород - Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно из столицы можно будет добраться поездом № 239/240 Киев - Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня в 19:58.

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Поезд № 235/236 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15.

Поезд № 249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) - 24 и 28 июня в 19:15.

Поезд № 767/768 Киев - Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона - 27 и 28 июня в 5:26.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев - Одесса.

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Поезд № 222/221 Одесса - Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 9:50.

Поезд № 124/123 Киев - Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки - 26 и 28 июня в 17:40.