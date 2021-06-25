РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3869 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 137 3
больница (1408) карантин (16728) КГГА (2943) Киев (24762) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Александровской больнице нет пациентов с "дельта"-штаммом коронавируса, - КГГА

В Александровской больнице нет пациентов с

В Александровской больнице утверждают, что у них не пациентов, инфицированных штаммом коронавируса "Дельта". Такую информацию КГГА передал исполняющий обязанности главного врача медучреждения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.

"Врачи говорят, что не делали своим пациентам анализ на дельта-вариант, потому что у нас не делают такого анализа. Они утверждают, что у них нет каких-либо анализов, которые бы подтверждали заражение этим вариантом. Нет оснований им не доверять. Нам также сообщили, что у них не лечились пациенты, у которых есть клинические признаки, свойственные для этого вируса", - рассказала Вишневская.

Напомним, ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поки немає?
показать весь комментарий
25.06.2021 13:48 Ответить
І це добре! За то в раіські ось такі об"яви висять.В Олександрівській лікарні немає пацієнтів із "дельта"-штамом коронавірусу, - КМДА - Цензор.НЕТ 9167
показать весь комментарий
25.06.2021 14:11 Ответить
Даже не удивлен.
Вова ж сказал, что СНБО его "оружие".
Значит, Данилов, как минимум, мастер спорта по игре причинным местом на рояле.
показать весь комментарий
25.06.2021 14:39 Ответить
 
 