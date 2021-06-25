Послы G7 подтвердили обязательство помочь Украине с вакцинацией от COVID-19
Послы стран "Большой семерки" провели встречу с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Послы заслушали четкие планы министра по реформе здравоохранения, направленной на улучшение качества медицинской помощи и результатов для украинских пациентов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об послы сообщили в Twitter.
"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свое обязательство помочь Украине реализовать свою программу вакцинации и поддержать восстановление после пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что послы услышали конкретные планы Минздрава по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов.
"Приветствовали шаги к повышению прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП "Медицинские закупки Украины", - добавили послы.
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https://healthy.24tv.ua/ru/bolshinstvo-novyh-umershih-ot-koronavirusa-ssha-nevakcinirovannye_n1667224 Журналисты The Associated Press проанализировали данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за май. Они сообщили, что из более 853 тысяч госпитализаций из-за SARS-CoV-2 были всего 1200 вакцинированных американцев. Это примерно 0,1% из общего количества госпитализированных людей. В течение мая 2021 года в результате коронавируса в США умерли более 18 тысяч человек. Лишь 150 из них имели прививки против COVID-19 (примерно 0,8%).
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.