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Послы G7 подтвердили обязательство помочь Украине с вакцинацией от COVID-19

Послы G7 подтвердили обязательство помочь Украине с вакцинацией от COVID-19

Послы стран "Большой семерки" провели встречу с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Послы заслушали четкие планы министра по реформе здравоохранения, направленной на улучшение качества медицинской помощи и результатов для украинских пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об послы сообщили в Twitter.

"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свое обязательство помочь Украине реализовать свою программу вакцинации и поддержать восстановление после пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что послы услышали конкретные планы Минздрава по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов.

"Приветствовали шаги к повышению прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП "Медицинские закупки Украины", - добавили послы.

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Топ комментарии
+3
Почему Европа должна помогать? Потому что Министр Пальто просрал деньги?
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25.06.2021 16:41
+2
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.
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25.06.2021 17:07
+1
Подтвердили обязательство, обязывающее обязательно помочь... Как-нибудь...когда-нибудь...чем-нибудь...
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25.06.2021 16:42
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Почему Европа должна помогать? Потому что Министр Пальто просрал деньги?
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25.06.2021 16:41 Ответить
Подтвердили обязательство, обязывающее обязательно помочь... Как-нибудь...когда-нибудь...чем-нибудь...
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25.06.2021 16:42 Ответить
А вот в Израиле сейчас так.... не помогает пфайзер...
https://www.vesty.co.il/main/article/r1UXGZmnO
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25.06.2021 16:45 Ответить
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.
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25.06.2021 17:07 Ответить
Там говорят из паРаши привезли ковид
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25.06.2021 17:09 Ответить
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/izraile-zayavili-vysokoy-effektivnosti-vaktsiny-1624529822.html Вакцина Pfizer-BioNTech має високу ефективність проти дельта-варіанту COVID-19. Це демонструють дані з місць, де коронавірус "дельта" витіснив мутацію, вперше виявлену в Британії. Про це заявив 24 червня представник Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт, передає Reuters. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірус "Delta", вперше виявлений в Індії, стає глобальною версією коронавірусу. "Дані, які ми маємо сьогодні, накопичені в результаті досліджень, які ми проводимо в лабораторії. Вони включають дані з тих місць, де індійський варіант Delta витіснив британський варіант. Дані вказують на те, що наша вакцина є дуже ефективною, близько 90% для запобігання коронавірусної хвороби, COVID-19", - сказав Алон Раппапорт місцевому мовнику Army Radio.
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25.06.2021 17:15 Ответить
Фарм-мафия, конечно, правду скажет)
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25.06.2021 17:37 Ответить
А по-вашему, только конспирологи вроде Вас из пальца правду высасывают?
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25.06.2021 17:55 Ответить
Скоро все кто укололся на себе эту правду узнают.
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25.06.2021 18:14 Ответить
Скоро это когда? Уже полгода с начала вакцинации прошло. Заболевают в основном невакцинированные.

https://healthy.24tv.ua/ru/bolshinstvo-novyh-umershih-ot-koronavirusa-ssha-nevakcinirovannye_n1667224 Журналисты The Associated Press проанализировали данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за май. Они сообщили, что из более 853 тысяч госпитализаций из-за SARS-CoV-2 были всего 1200 вакцинированных американцев. Это примерно 0,1% из общего количества госпитализированных людей. В течение мая 2021 года в результате коронавируса в США умерли более 18 тысяч человек. Лишь 150 из них имели прививки против COVID-19 (примерно 0,8%).
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25.06.2021 18:34 Ответить
Зачем намордники ввели, если всё так хорошо?
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25.06.2021 19:16 Ответить
Для тех, у кого плохо с памятью, повторю
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.
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25.06.2021 22:12 Ответить
т.е зебилы нихера не сделали для покупки нормальной вакцины, а отдуваться за зеленое говно, должы послы G7????!!! может проще и дешевле нанять послов G7 управлять Украиной вместо зеленых обезьян.
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25.06.2021 17:39 Ответить
 
 