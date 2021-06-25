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Посли G7 підтвердили зобов'язання допомогти Україні з вакцинацією від COVID-19

Посли G7 підтвердили зобов'язання допомогти Україні з вакцинацією від COVID-19

Посли країн "Великої сімки" провели зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Посли заслухали чіткі плани міністра щодо реформи охорони здоров'я, спрямованої на поліпшення якості медичної допомоги та результатів для українських пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посли повідомили в Twitter.

"Посли G7 під час зустрічі з Віктором Ляшком підтвердили свою готовність допомогти Україні реалізувати свою програму вакцинації і підтримати відновлення після пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посли почули конкретні плани МОЗ щодо реформи охорони здоров'я для поліпшення якості та результативності медичної допомоги для українських пацієнтів.

Також читайте: В Україні можуть почати COVID-вакцинацію неповнолітніх: "дельта"-штам може швидко уражати молодь, - МОЗ

"Вітали кроки до підвищення прозорості та ефективності медзакупівель шляхом надання повноважень ДП "Медичні закупівлі України", - додали посли.

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Топ коментарі
+3
Почему Европа должна помогать? Потому что Министр Пальто просрал деньги?
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25.06.2021 16:41
+2
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.
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25.06.2021 17:07
+1
Подтвердили обязательство, обязывающее обязательно помочь... Как-нибудь...когда-нибудь...чем-нибудь...
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25.06.2021 16:42
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Почему Европа должна помогать? Потому что Министр Пальто просрал деньги?
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25.06.2021 16:41 Відповісти
Подтвердили обязательство, обязывающее обязательно помочь... Как-нибудь...когда-нибудь...чем-нибудь...
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25.06.2021 16:42 Відповісти
А вот в Израиле сейчас так.... не помогает пфайзер...
https://www.vesty.co.il/main/article/r1UXGZmnO
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25.06.2021 16:45 Відповісти
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.
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25.06.2021 17:07 Відповісти
Там говорят из паРаши привезли ковид
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25.06.2021 17:09 Відповісти
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/izraile-zayavili-vysokoy-effektivnosti-vaktsiny-1624529822.html Вакцина Pfizer-BioNTech має високу ефективність проти дельта-варіанту COVID-19. Це демонструють дані з місць, де коронавірус "дельта" витіснив мутацію, вперше виявлену в Британії. Про це заявив 24 червня представник Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт, передає Reuters. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірус "Delta", вперше виявлений в Індії, стає глобальною версією коронавірусу. "Дані, які ми маємо сьогодні, накопичені в результаті досліджень, які ми проводимо в лабораторії. Вони включають дані з тих місць, де індійський варіант Delta витіснив британський варіант. Дані вказують на те, що наша вакцина є дуже ефективною, близько 90% для запобігання коронавірусної хвороби, COVID-19", - сказав Алон Раппапорт місцевому мовнику Army Radio.
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25.06.2021 17:15 Відповісти
Фарм-мафия, конечно, правду скажет)
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25.06.2021 17:37 Відповісти
А по-вашему, только конспирологи вроде Вас из пальца правду высасывают?
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25.06.2021 17:55 Відповісти
Скоро все кто укололся на себе эту правду узнают.
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25.06.2021 18:14 Відповісти
Скоро это когда? Уже полгода с начала вакцинации прошло. Заболевают в основном невакцинированные.

https://healthy.24tv.ua/ru/bolshinstvo-novyh-umershih-ot-koronavirusa-ssha-nevakcinirovannye_n1667224 Журналисты The Associated Press проанализировали данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за май. Они сообщили, что из более 853 тысяч госпитализаций из-за SARS-CoV-2 были всего 1200 вакцинированных американцев. Это примерно 0,1% из общего количества госпитализированных людей. В течение мая 2021 года в результате коронавируса в США умерли более 18 тысяч человек. Лишь 150 из них имели прививки против COVID-19 (примерно 0,8%).
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25.06.2021 18:34 Відповісти
Зачем намордники ввели, если всё так хорошо?
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25.06.2021 19:16 Відповісти
Для тех, у кого плохо с памятью, повторю
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.
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25.06.2021 22:12 Відповісти
т.е зебилы нихера не сделали для покупки нормальной вакцины, а отдуваться за зеленое говно, должы послы G7????!!! может проще и дешевле нанять послов G7 управлять Украиной вместо зеленых обезьян.
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25.06.2021 17:39 Відповісти
 
 