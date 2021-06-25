Посли G7 підтвердили зобов'язання допомогти Україні з вакцинацією від COVID-19
Посли країн "Великої сімки" провели зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Посли заслухали чіткі плани міністра щодо реформи охорони здоров'я, спрямованої на поліпшення якості медичної допомоги та результатів для українських пацієнтів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посли повідомили в Twitter.
"Посли G7 під час зустрічі з Віктором Ляшком підтвердили свою готовність допомогти Україні реалізувати свою програму вакцинації і підтримати відновлення після пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посли почули конкретні плани МОЗ щодо реформи охорони здоров'я для поліпшення якості та результативності медичної допомоги для українських пацієнтів.
"Вітали кроки до підвищення прозорості та ефективності медзакупівель шляхом надання повноважень ДП "Медичні закупівлі України", - додали посли.
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https://healthy.24tv.ua/ru/bolshinstvo-novyh-umershih-ot-koronavirusa-ssha-nevakcinirovannye_n1667224 Журналисты The Associated Press проанализировали данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за май. Они сообщили, что из более 853 тысяч госпитализаций из-за SARS-CoV-2 были всего 1200 вакцинированных американцев. Это примерно 0,1% из общего количества госпитализированных людей. В течение мая 2021 года в результате коронавируса в США умерли более 18 тысяч человек. Лишь 150 из них имели прививки против COVID-19 (примерно 0,8%).
Пфайзер нормально помогает, В Израиле детей до 16 раньше не вакцинировали, а сейчас срочно от 12 до 16 начали вакцинировать. Новый рост зараженных в основном детей и затронул.