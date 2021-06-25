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Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз продлил экономические санкции против России, направленные на то, чтобы заставить Москву выполнять Минские соглашения.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - отметил Мишель.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода. Решение об их продлении принимают на саммите ЕС на основе оценки выполнения Минских соглашений.

Также читайте: ЕС готов вводить санкции против РФ каждый раз, когда это необходимо, - Мишель

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

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Топ комментарии
+7
Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 2752
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25.06.2021 17:06
+3
И только потом путя вылезет из своего подвала? И как рубанет по всему миру твердейшим и деревяннейшим рублем.
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25.06.2021 17:56
+1
Звісно не знають. Європейцям всеодно, вам кацапам чим дорожче долар тим більше деревчяних, відповідно 47-й хромосомі.
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25.06.2021 17:36
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Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 2752
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25.06.2021 17:06 Ответить
Звісно не знають. Європейцям всеодно, вам кацапам чим дорожче долар тим більше деревчяних, відповідно 47-й хромосомі.
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25.06.2021 17:36 Ответить
Обычно только развитые страны стремятся понизить курс национальной валюты, чтобы развивать внутреннее производство. В твердой валюте заинтересованы жители стран, живущих за счет импорта. Много загадок в этой жизни.
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25.06.2021 17:46 Ответить
Например, Байден запретил американским компаниям и физикам покупку первичного размещения ОФЗ, то есть санкции по факту наложены на американцев, им же запрещают, что то делать в свободной стране, американская диктатура. Сегодня запрещает ОФЗ, завтра запретит выкупать американским компаниям и американцам японские облигации, и тогда Япония уйдет в великую депрессию со своим госдолгом в 200% ВВП, вообще ограничение свободного рынка этот фактор не пользу США.
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25.06.2021 17:48 Ответить
И только потом путя вылезет из своего подвала? И как рубанет по всему миру твердейшим и деревяннейшим рублем.
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25.06.2021 17:56 Ответить
Vopros kak pomenialos zarplata v dolarnom otnosenyje dia prostix liudej s 2014 goda?Dolari ili evro nuzni pojexat zagranicu takze.Vot vsio podarazala a zarplata taze v lucem sluce kak byla 2014 godu
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25.06.2021 18:07 Ответить
я не могу это прочесть.
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25.06.2021 18:10 Ответить
rosija jest benzokolonka
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25.06.2021 18:59 Ответить
Зниження курсу валюти, тобто інфляція, потрібне щоб оббирати народ, такий собі налог, і здебільшого йде в кармани чиновників. Які ж лишньохромосомові тупі.
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25.06.2021 18:22 Ответить
А если они экспортёры? Значит они смогут больше произвести товара, будет больше рабочих мест, вырастет производительность труда, будет выше зарплата. У вас вообще в школе есть такой предмет как политическая экономия? А про Китайцев Вы слышали, как они искусственно сдерживают рост юаня, за что их Трамп и возненавидел? А инфляция она напрямую мало мало связана с курсом иностранных валют. Курс валют и инфляция похожи друг на друга как острое и горячее.
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25.06.2021 18:47 Ответить
Євросоюз продовжив санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5792
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25.06.2021 18:35 Ответить
 
 