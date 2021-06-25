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Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, спрямовані на те, щоб змусити Москву виконувати мінські угоди.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва повинна виконати свою роботу, націлену на виконання мінських угод", - зазначив Мішель.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються кожні пів року. Рішення про їх продовження ухвалюють на саміті ЄС на основі оцінки виконання мінських угод.

Читайте також: ЄС готовий вводити санкції проти РФ щоразу, коли це необхідно, - Мішель

Постанову, що має юридичний характер, приймає Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в "Офіційному журналі" Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набирає сили.

Економічні санкції були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.
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Топ коментарі
+7
Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 2752
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25.06.2021 17:06
+3
И только потом путя вылезет из своего подвала? И как рубанет по всему миру твердейшим и деревяннейшим рублем.
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25.06.2021 17:56
+1
Звісно не знають. Європейцям всеодно, вам кацапам чим дорожче долар тим більше деревчяних, відповідно 47-й хромосомі.
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25.06.2021 17:36
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Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 2752
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25.06.2021 17:06 Відповісти
Звісно не знають. Європейцям всеодно, вам кацапам чим дорожче долар тим більше деревчяних, відповідно 47-й хромосомі.
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25.06.2021 17:36 Відповісти
Обычно только развитые страны стремятся понизить курс национальной валюты, чтобы развивать внутреннее производство. В твердой валюте заинтересованы жители стран, живущих за счет импорта. Много загадок в этой жизни.
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25.06.2021 17:46 Відповісти
Например, Байден запретил американским компаниям и физикам покупку первичного размещения ОФЗ, то есть санкции по факту наложены на американцев, им же запрещают, что то делать в свободной стране, американская диктатура. Сегодня запрещает ОФЗ, завтра запретит выкупать американским компаниям и американцам японские облигации, и тогда Япония уйдет в великую депрессию со своим госдолгом в 200% ВВП, вообще ограничение свободного рынка этот фактор не пользу США.
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25.06.2021 17:48 Відповісти
И только потом путя вылезет из своего подвала? И как рубанет по всему миру твердейшим и деревяннейшим рублем.
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25.06.2021 17:56 Відповісти
Vopros kak pomenialos zarplata v dolarnom otnosenyje dia prostix liudej s 2014 goda?Dolari ili evro nuzni pojexat zagranicu takze.Vot vsio podarazala a zarplata taze v lucem sluce kak byla 2014 godu
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25.06.2021 18:07 Відповісти
я не могу это прочесть.
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25.06.2021 18:10 Відповісти
rosija jest benzokolonka
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25.06.2021 18:59 Відповісти
Зниження курсу валюти, тобто інфляція, потрібне щоб оббирати народ, такий собі налог, і здебільшого йде в кармани чиновників. Які ж лишньохромосомові тупі.
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25.06.2021 18:22 Відповісти
А если они экспортёры? Значит они смогут больше произвести товара, будет больше рабочих мест, вырастет производительность труда, будет выше зарплата. У вас вообще в школе есть такой предмет как политическая экономия? А про Китайцев Вы слышали, как они искусственно сдерживают рост юаня, за что их Трамп и возненавидел? А инфляция она напрямую мало мало связана с курсом иностранных валют. Курс валют и инфляция похожи друг на друга как острое и горячее.
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25.06.2021 18:47 Відповісти
Євросоюз продовжив санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5792
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25.06.2021 18:35 Відповісти
 
 