Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, спрямовані на те, щоб змусити Москву виконувати мінські угоди.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва повинна виконати свою роботу, націлену на виконання мінських угод", - зазначив Мішель.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються кожні пів року. Рішення про їх продовження ухвалюють на саміті ЄС на основі оцінки виконання мінських угод.

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Постанову, що має юридичний характер, приймає Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в "Офіційному журналі" Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набирає сили.

Економічні санкції були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.