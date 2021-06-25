"Укрзализныця" проведет служебную проверку ситуации с поездом Ивано-Франковск - Киев

"Укрзализныця" проведет служебную проверку ситуации, которая произошла с пассажирами поезда № 750 Ивано-Франковск - Киев. Сейчас компания принимает все меры, чтобы пассажиры, которые остались во Львове, были доставлены к местам назначения с наименьшей задержкой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" просит пассажиров, которые отстали от рейса (в том или в других случаях) обращаться всегда к дежурному по вокзалу - и будет найдено быстрое решение. Все пассажиры будут пересажены в другие поезда.

"В частности, 4 пассажира уже другими рейсами направляются в Киев. Еще трое пассажиров будут пересажены на ближайший рейс № 716 Львов - Киев, который отправляется в 16:12. Вещи пассажиров будут доставлены в Киев и сохранены на вокзале, пока их не заберут хозяева", сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд "Укрзализныци" уехал с чемоданами пассажиров, оставив их самих на промежуточной станции

В пресс-службе компании отметили, что поезд № 750 Ивано-Франковск - Киев задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейс из Вены, который отставал от графика на территории Австрии.

"На вокзале пассажирам было объявлено ориентировочное время задержки поезда. В таких случаях пассажиры должны находиться вблизи поезда, ведь время задержки может измениться. Информация, распространенная в социальных сетях и СМИ относительно действий проводника, который сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу", будет проверена", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, 25 июня поезд № 750 Ивано-Франковск - Киев уехал с чемоданами пассажиров, оставив их самих на промежуточной станции во Львове из-за того, что проводник якобы разрешил им гулять "минимум час" по городу.