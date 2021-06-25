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поезд (1022) Укрзализныця (2686)

"Укрзализныця" проведет служебную проверку ситуации с поездом Ивано-Франковск - Киев

"Укрзализныця" проведет служебную проверку ситуации, которая произошла с пассажирами поезда № 750 Ивано-Франковск - Киев. Сейчас компания принимает все меры, чтобы пассажиры, которые остались во Львове, были доставлены к местам назначения с наименьшей задержкой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" просит пассажиров, которые отстали от рейса (в том или в других случаях) обращаться всегда к дежурному по вокзалу - и будет найдено быстрое решение. Все пассажиры будут пересажены в другие поезда.

"В частности, 4 пассажира уже другими рейсами направляются в Киев. Еще трое пассажиров будут пересажены на ближайший рейс № 716 Львов - Киев, который отправляется в 16:12. Вещи пассажиров будут доставлены в Киев и сохранены на вокзале, пока их не заберут хозяева", сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд "Укрзализныци" уехал с чемоданами пассажиров, оставив их самих на промежуточной станции

В пресс-службе компании отметили, что поезд № 750 Ивано-Франковск - Киев задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейс из Вены, который отставал от графика на территории Австрии.

"На вокзале пассажирам было объявлено ориентировочное время задержки поезда. В таких случаях пассажиры должны находиться вблизи поезда, ведь время задержки может измениться. Информация, распространенная в социальных сетях и СМИ относительно действий проводника, который сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу", будет проверена", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, 25 июня поезд № 750 Ивано-Франковск - Киев уехал с чемоданами пассажиров, оставив их самих на промежуточной станции во Львове из-за того, что проводник якобы разрешил им гулять "минимум час" по городу. 
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да вообще из вагонов не выпускать! а то вообще пассажиры распоясались - то инфу достоверную им давай, то кондиционеры в вагоны!
пы.сы. а виноваты - австрийцы, ибо графика не придерживаются, а "укрзализныця" несет имиджевые потери))
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25.06.2021 18:50 Ответить
Не тільки заперти у вагонах а ще й не пускати до туалета - бо поїзд поїде, а купи лайна залишаться біля перонів - можуть шокувати іноземних туристів або власне керівництво. Інша справа за містом - там селяни вже звикли та і з часів совка на селян завжди як не срали то хер клали
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26.06.2021 18:09 Ответить
Моя мама, когда провожала нас на поезд, приговаривала. Едем на вокзал, а то поезд уйдет раньше. Мы смеялись над деревенскими замашками. АХ, МАМА МАМОЧКА. НУ КАК ЖЕ ТЫ БЫЛА ПРАВА!
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25.06.2021 19:00 Ответить
сірожу головним еспердом,він дуже вправно бреше!!!
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25.06.2021 19:14 Ответить
"...поскольку ожидал рейс из Вены, который отставал от графика на территории Австрии..."

Поїзд стій! Раз-два!🤣
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25.06.2021 20:30 Ответить
Славянская Чернь
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26.06.2021 10:42 Ответить
 
 