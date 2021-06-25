"Укрзалізниця" проведе службову перевірку ситуації з поїздом Івано-Франківськ - Київ

"Укрзалізниця" проведе службову перевірку ситуації, яка сталася з пасажирами поїзда №750 Івано-Франківськ - Київ. Зараз компанія вживає всіх заходів, щоб пасажири, які залишилися у Львові, були доставлені до місць призначення з найменшою затримкою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрзалізниця" просить пасажирів, які відстали від рейсу (в тому чи в інших випадках) звертатися завжди до чергового по вокзалу - і буде знайдено швидке рішення. Всі пасажири будуть пересаджені в інші поїзди.

"Зокрема, 4 пасажири вже іншими рейсами прямують до Києва. Ще троє пасажирів будуть пересаджені на найближчий рейс №716 Львів - Київ, який відправляється о 16:12. Речі пасажирів будуть доставлені до Києва і збережені на вокзалі, поки їх не заберуть господарі", сказано в повідомленні.

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У пресслужбі компанії зазначили, що поїзд №750 Івано-Франківськ - Київ затримався у Львові з технічних причин, оскільки очікував рейс із Відня, який відставав від графіка на території Австрії.

"На вокзалі пасажирам було оголошено орієнтовний час затримки поїзда. У таких випадках пасажири мають перебувати поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися. Інформація, поширена в соціальних мережах та ЗМІ щодо дій провідника, який повідомив пасажирам, що вони можуть годину "гуляти містом", буде перевірена", - резюмували в пресслужбі.

Як повідомлялося, 25 червня потяг №750 Івано-Франківськ - Київ поїхав із валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції у Львові через те, що провідник нібито дозволив їм гуляти "мінімум годину" по місту.