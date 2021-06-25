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"Укрзалізниця" проведе службову перевірку ситуації з поїздом Івано-Франківськ - Київ

"Укрзалізниця" проведе службову перевірку ситуації, яка сталася з пасажирами поїзда №750 Івано-Франківськ - Київ. Зараз компанія вживає всіх заходів, щоб пасажири, які залишилися у Львові, були доставлені до місць призначення з найменшою затримкою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрзалізниця" просить пасажирів, які відстали від рейсу (в тому чи в інших випадках) звертатися завжди до чергового по вокзалу - і буде знайдено швидке рішення. Всі пасажири будуть пересаджені в інші поїзди.

"Зокрема, 4 пасажири вже іншими рейсами прямують до Києва. Ще троє пасажирів будуть пересаджені на найближчий рейс №716 Львів - Київ, який відправляється о 16:12. Речі пасажирів будуть доставлені до Києва і збережені на вокзалі, поки їх не заберуть господарі", сказано в повідомленні.

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У пресслужбі компанії зазначили, що поїзд №750 Івано-Франківськ - Київ затримався у Львові з технічних причин, оскільки очікував рейс із Відня, який відставав від графіка на території Австрії.

"На вокзалі пасажирам було оголошено орієнтовний час затримки поїзда. У таких випадках пасажири мають перебувати поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися. Інформація, поширена в соціальних мережах та ЗМІ щодо дій провідника, який повідомив пасажирам, що вони можуть годину "гуляти містом", буде перевірена", - резюмували в пресслужбі.

Як повідомлялося, 25 червня потяг №750 Івано-Франківськ - Київ поїхав із валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції у Львові через те, що провідник нібито дозволив їм гуляти "мінімум годину" по місту.
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да вообще из вагонов не выпускать! а то вообще пассажиры распоясались - то инфу достоверную им давай, то кондиционеры в вагоны!
пы.сы. а виноваты - австрийцы, ибо графика не придерживаются, а "укрзализныця" несет имиджевые потери))
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25.06.2021 18:50 Відповісти
Не тільки заперти у вагонах а ще й не пускати до туалета - бо поїзд поїде, а купи лайна залишаться біля перонів - можуть шокувати іноземних туристів або власне керівництво. Інша справа за містом - там селяни вже звикли та і з часів совка на селян завжди як не срали то хер клали
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26.06.2021 18:09 Відповісти
Моя мама, когда провожала нас на поезд, приговаривала. Едем на вокзал, а то поезд уйдет раньше. Мы смеялись над деревенскими замашками. АХ, МАМА МАМОЧКА. НУ КАК ЖЕ ТЫ БЫЛА ПРАВА!
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25.06.2021 19:00 Відповісти
сірожу головним еспердом,він дуже вправно бреше!!!
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25.06.2021 19:14 Відповісти
"...поскольку ожидал рейс из Вены, который отставал от графика на территории Австрии..."

Поїзд стій! Раз-два!🤣
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25.06.2021 20:30 Відповісти
Славянская Чернь
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26.06.2021 10:42 Відповісти
 
 