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Евросоюз (16683) Урсула фон дер Ляйен (463)

Евросоюз будет говорить с Россией с позиции экономической силы, - Ляйен

Евросоюз будет говорить с Россией с позиции экономической силы, - Ляйен

Главы государств и правительств Евросоюза согласились с долгосрочным стратегическим подходом по отношению к России и намерены строить эти отношения с позиций экономической силы, защищая свои ценности и продвигая собственные интересы.

Об этом в Брюсселе во время пресс конференции по итогам саммита ЕС заявила президенткой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В отношениях с Россией ... мы имеем позицию силы. Если взглянуть на экономические отношения - Россия представляет менее 5 процентов товаров, которые были импортированы в Европейский Союз. В то же время Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47 процентов российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти, поскольку российская экономика строится на нефти и газе - на них приходится 25 процентов российского ВВП. Но мир сейчас отходит от углеродного топлива, и Россия будет вынуждена адаптировать свою экономику", - сказала президент Еврокомиссии.

Она отдельно отметила, что Европейское зеленое соглашение, которое является основой для восстановления и инновационного экономического развития ЕС, одновременно позволяет повысить устойчивость европейских стран, которые все шире используют возобновляемые источники "зеленой" энергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте

Фон дер Ляен отметила, что европейские лидеры во время саммита обьъединились вокруг объединенного и долгосрочного стратегического подхода к России на основе доклада о состоянии и перспективах отношений между ЕС и Россией, который был представлен ​​неделю назад высоким представителем ЕС и Еврокомиссией.

"Как показывает этот доклад, мы сейчас находимся на отрицательной спирали, и должны быть готовы к дальнейшему снижению. Поэтому мы согласились давать отпор, когда Россия будет направляет действия против Европейского Союза и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И мы будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам, чтобы достигать наших целей, например, если мы говорим о климатических изменениях или об общественном здоровье ", - сказала президенткой Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте

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Топ комментарии
+6
Тин-Пу ху@ло . Так правдивее . Да и китайцам понятнее .
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25.06.2021 19:24
+4
Тоска . Ничему жизнь их не научила , разве что , бабло подружилось со злом ...
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25.06.2021 19:22
+3
Да, я вижу... Боррель и соратники его - могучие! Кричите в трубу СП-2, никчёмные пустозвоны.
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25.06.2021 19:15
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Фон Ляйнен
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25.06.2021 19:11 Ответить
Фон Шварц (с)
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25.06.2021 19:21 Ответить
в данном случае лучше промолчать, тоже, с позиции єкономической, политической и военной силы.
бывают случаи, когда молчание красноречивей слов
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25.06.2021 19:30 Ответить
Да, я вижу... Боррель и соратники его - могучие! Кричите в трубу СП-2, никчёмные пустозвоны.
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25.06.2021 19:15 Ответить
Через 100 лет Путину поставят памятник в китайской провинции 俄罗斯. Правда, его имя будет читаться немного по-другому: Тин-Пу.
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25.06.2021 19:17 Ответить
Тин-Пу ху@ло . Так правдивее . Да и китайцам понятнее .
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25.06.2021 19:24 Ответить
отправить его в китайскую провинцию Кху Ям
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25.06.2021 20:41 Ответить
А я смотрю, народ не оценил тонкость оригинальной шутки.
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25.06.2021 21:33 Ответить
Для этого не нужно брать для отмыва рашен капиталы, и переключаться на поставку энергоресурсов ( нефти и газа) из других источников.
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25.06.2021 19:18 Ответить
Тоска . Ничему жизнь их не научила , разве что , бабло подружилось со злом ...
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25.06.2021 19:22 Ответить
Путя, ось тобі тістечко, ось тобі ще одне...
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25.06.2021 19:41 Ответить
О да, это ж охренеть какой надежный план, показывать кровожадному вравару, что у тебя много денег, надежный, ять, как швейцарские часы, что может пойти не так?
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25.06.2021 19:56 Ответить
И правда: что?
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25.06.2021 20:01 Ответить
И гебешная шлюха Меркель? Она уже говорит с позиции силы, какую должность на пенсии в Газпроме займет?
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25.06.2021 20:02 Ответить
Евросоюз будет говорить с Россией с позиции экономической силы,,, разрешив рашисту достроить Северный поток для его экономической силы...аферисты гейропейского пошиба
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25.06.2021 20:09 Ответить
"В отношениях с Россией ... мы имеем позицию силы. Если взглянуть на экономические отношения - Россия представляет менее 5 процентов товаров, которые были импортированы в Европейский Союз. Источник: https://censor.net/ru/n3273610

Интересно, а сколько процентов импорта в виде шкур получала Римская империя от варваров, которые тем не менее вломились в неё и устроили кардинальную перепланировку, оставив по итогу только стены...
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25.06.2021 21:08 Ответить
ЕС - не империя, это добровольный союз независимых стран.
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25.06.2021 21:34 Ответить
Который благодаря Меркель совершенно независимо от воли других участников ЕС строит СП-2?Понимаю.
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25.06.2021 22:04 Ответить
А тут особо и понимать нечего: СП-2 строит не ЕС, а Германия.
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09.08.2021 12:35 Ответить
Собственно она его и не строит даже, если быть точным.
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09.08.2021 13:26 Ответить
у Римской империи не было системы Aegis, радаров с АФАР, которые отслеживают более тысячи целей одновременно, самолетов, которых радары видят как птицу, ну и конечно у римлян не было крылатых ракет, ПТРК Джавелин и Спайк, а также ударных беспилотников
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26.06.2021 00:24 Ответить
Это всего лишь техническое оснащение, прогресс ткскзть, с таким же успехом можно сказать, что у империи созданной Александром Великим не было телеграфа, а у Наполеона-атомной бомбы. Что вовсе не мешало им управляться доступными (на то время) техническими способами.
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26.06.2021 08:40 Ответить
Римську імперію грохнули не варвари,її грохнув інший ображений народ ,економічними методами ,як то вільна торгівля і контрабанда,варвари добили вже знелюднену і ослаблену імперію. В результаті безконтрольного завозу чужих товарів місцеві робітники залишались без стабільного заробітку,падала народжуваність і на знелюднені території поперли дикі германські племена.Нічого не нагадує ?
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26.06.2021 17:14 Ответить
Её грохнула та же причина, что и многие другие империи до и после неё-преобладание центробежных сил перед центростремительными: старались захватить всё больше и больше, в результате чего просто не смогли удержать захваченное, откусили слишком большой кусок, чтобы проглотить.
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26.06.2021 17:22 Ответить
Решта імперій так,а римська була перед розпадом практично знелюднена падінням народжуваності,варвари взяли те що вже було нежиттєздатне і зараз абсолютно дуже схожа ситуація ,падіння демографії на фоні тимчасово мирного заселення умовно варварськими племенами .і дуже скоро атеїстичне освічене культерне європейське суспільство стоятиме раком по команді на молитовних ковррикахиках
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04.07.2021 02:05 Ответить
https://twitter.com/Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko @Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko/status/1408457085692563458 1 ч

Сьогодні лідер Заболоття з бункера провів нараду з пост. членами їхнього Радбезу (аналог політбюро ЦК КПРС), на якій обговорювали кіберпитання, утч. список переданий йому у цьому зв'язку Байденом у Женеві.
Наступні тижні покажуть,чи зрозуміли.
Інакше буде без попереджень і боляче
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25.06.2021 21:08 Ответить
ой вей, держите семеро... ибо возмущению и негодованию не будет конца, а "бабки то не пахнут" но это уже совсем другая история
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25.06.2021 23:58 Ответить
об общественном здоровье лучше рассуждать за заботливо расставленными на столе бутылочками с настойкой боярышника и нехитрой закуской (тут можно дать волю воображению)
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26.06.2021 00:17 Ответить
 
 