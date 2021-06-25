Евросоюз будет говорить с Россией с позиции экономической силы, - Ляйен
Главы государств и правительств Евросоюза согласились с долгосрочным стратегическим подходом по отношению к России и намерены строить эти отношения с позиций экономической силы, защищая свои ценности и продвигая собственные интересы.
Об этом в Брюсселе во время пресс конференции по итогам саммита ЕС заявила президенткой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В отношениях с Россией ... мы имеем позицию силы. Если взглянуть на экономические отношения - Россия представляет менее 5 процентов товаров, которые были импортированы в Европейский Союз. В то же время Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47 процентов российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти, поскольку российская экономика строится на нефти и газе - на них приходится 25 процентов российского ВВП. Но мир сейчас отходит от углеродного топлива, и Россия будет вынуждена адаптировать свою экономику", - сказала президент Еврокомиссии.
Она отдельно отметила, что Европейское зеленое соглашение, которое является основой для восстановления и инновационного экономического развития ЕС, одновременно позволяет повысить устойчивость европейских стран, которые все шире используют возобновляемые источники "зеленой" энергии.
Фон дер Ляен отметила, что европейские лидеры во время саммита обьъединились вокруг объединенного и долгосрочного стратегического подхода к России на основе доклада о состоянии и перспективах отношений между ЕС и Россией, который был представлен неделю назад высоким представителем ЕС и Еврокомиссией.
"Как показывает этот доклад, мы сейчас находимся на отрицательной спирали, и должны быть готовы к дальнейшему снижению. Поэтому мы согласились давать отпор, когда Россия будет направляет действия против Европейского Союза и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И мы будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам, чтобы достигать наших целей, например, если мы говорим о климатических изменениях или об общественном здоровье ", - сказала президенткой Еврокомиссии.
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